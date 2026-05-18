Krishan Davis

Arsenal-Burnley maçı oyuncu değerlendirmeleri: Son bir maç kaldı! Kai Havertz muhteşem bir performansla Gunners'ı uzun zamandır beklenen Premier Lig şampiyonluğunun eşiğine taşıdı

Maç pek de güzel geçmedi, ancak Arsenal, Pazartesi gecesi zaten küme düşmüş olan Burnley'i, Kai Havertz'in bir başka duran top pozisyonundan attığı muhteşem kafa golüyle sinirlerini bozmadan yenerek Premier Lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. Alman forvet, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce Bukayo Saka'nın köşe vuruşuna yükseldi, ancak maçın ilerleyen dakikalarında kırmızı kart görmemesi şanslıydı. 1-0'lık galibiyet, Manchester City'nin Salı günü formda olan Bournemouth'a karşı puan kaybetmesi halinde Gunners'ın şampiyon olacağı anlamına geliyor.

Tahmin edilebileceği üzere maçın başından itibaren hücum ve savunma mücadelesi yaşandı; Clarets geriye çekilip şampiyonluk adayı rakibini durdurmaya çalışsa da, Arsenal’in gol bulması an meselesi gibi görünüyordu. Leandro Trossard, maçın ilk çeyreğinde Eberechi Eze ile yaptığı güzel paslaşmanın ardından direğin dibine sert bir vuruş yaparak golü kaçırdı; Saka ise kale önünden tehlikeli bir orta gönderdi.

Gunners, 34. dakikada Saka'nın altı metre karesinde düşmesi üzerine penaltı alması gerektiğine emindi, ancak Havertz'in alçak ortasını içeri sokmak daha kolay görünüyordu. Tekrarlar, şutunu çekmek için hareket ederken Lucas Pires'in bacağına çarptığını gösterdi ve VAR, penaltı kararı vermeme kararını değiştirmedi.

Arsenal, Emirates'te yine gergin geçen ikinci yarıda yolunu kaybetmiş gibi görünüyordu. Eze, ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra iki dakika içinde iki büyük fırsatı kaçırdı; bunlardan biri, Burnley kalecisi tarafından üst direğe çarpan bir vole vuruşuydu.

Havertz, maçın bitimine yaklaşık 20 dakika kala bir başka tartışmalı anın merkezindeydi, ancak bu sefer yanlış bir nedenden dolayı. Lesley Ugochukwu'ya sert bir şekilde girip bacağının arkasına yüksek bir tekme atmasına rağmen kırmızı kart görmedi, çünkü hakem ve VAR bunun ciddi bir faul olmadığını değerlendirdi.

Arsenal rahat bir nefes aldı ve maçın gergin ve dağınık son dakikalarını atlatarak hayati öneme sahip üç puanı kazandı. Bu sonuç, City'nin Salı günü Bournemouth karşısında puan kaybetmesi halinde Kuzey Londralıların şampiyon olacağı anlamına geliyor. Aksi takdirde, City'nin Aston Villa ile karşılaşacağı son haftada Crystal Palace'ı yenmeleri gerekebilir.

GOAL, Emirates'teki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (6/10):

    Temelde bir seyirci gibiydi, ancak maçın başında bir şutun dışarıya gitmesini izlemek için kale önünde koşturmak zorunda kaldı.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Saka ile iyi bir uyum yakalayarak hücumda oldukça iyi bir performans sergiledi. Gerektiğinde dikkatli bir şekilde savunma yaptı.

    William Saliba (6/10):

    Pas, pas, pas. Fiziksel olarak güçlü Zian Flemming ile mücadelede de iyi iş çıkardı.

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Saldırıları oluşturmaya yardımcı olmak için öne çıkarak, temelde yardımcı orta saha oyuncusu olarak oynadı.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    İtalyan oyuncu, hücumda birkaç iyi pozisyona girdi ve sade bir performans sergiledi.

    Orta saha

    Declan Rice (7/10):

    Her zamanki görevini yerine getirdi ve penaltı alanı içinde büyük bir müdahaleyle takımının üstünlüğünü korudu.

    Martin Odegaard (6/10):

    Bazen topu fazla sürmekle suçlanabilir ancak her fırsatta ileriye doğru oynamaya çalıştı.

    Eberechi Eze (6/10):

    Her zaman bir şeyler yapmaya çalıştı. İki iyi fırsatı kaçırdı ve hatalı pası nedeniyle cezalandırılmaması şanslıydı, bu da ev sahibi taraftarların öfkesini çekti.

    Saldırı

    Bukayo Saka (7/10):

    Havertz'in kafa vuruşu için mükemmel bir korner vuruşu yaptı ve kendisi de harika bir gol atmaya çok yaklaştı. Defansif olarak çok çalıştı.

    Kai Havertz (7/10):

    Arsenal'i öne geçiren kafa vuruşundan önce bir yarı şansı kaçırdı. Daha sonra oyundan alınmadan önce kırmızı kart görmemesi büyük şans oldu.

    Leandro Trossard (7/10):

    Şiddetli bir şutla direği vurması şanssızlıktı. Akıllı ayak hareketleri ve koşular sergiledi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Piero Hincapie (6/10):

    Muhtemelen Calafiori kadar etkili değildi ama görevi maçı bitirmekti.

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Sıkı koştu ama Burnley'i maçı bitirecek bir fırsat bulamadı.

    Myles Lewis-Skelly (6/10):

    Orta saha mücadelesi biraz kavgaya dönüştüğünde oyuna dahil oldu.

    Gabriel Martinelli (N/A):

    Uzatma dakikalarında oyuna girdi.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Arteta maçı bitirmeye çalışırken Martinelli ile aynı şekilde oyuna girdi.

    Mikel Arteta (6/10):

    Gerçekten de pek hoş bir maç değildi, ancak Arteta ve takımı için önemli olan tek şey sonuçtu. 1-0'lık galibiyeti seve seve kabul ederler. Bir maç kaldı.

