Arsenal-Burnley maçı oyuncu değerlendirmeleri: Son bir maç kaldı! Kai Havertz muhteşem bir performansla Gunners'ı uzun zamandır beklenen Premier Lig şampiyonluğunun eşiğine taşıdı

Tahmin edilebileceği üzere maçın başından itibaren hücum ve savunma mücadelesi yaşandı; Clarets geriye çekilip şampiyonluk adayı rakibini durdurmaya çalışsa da, Arsenal’in gol bulması an meselesi gibi görünüyordu. Leandro Trossard, maçın ilk çeyreğinde Eberechi Eze ile yaptığı güzel paslaşmanın ardından direğin dibine sert bir vuruş yaparak golü kaçırdı; Saka ise kale önünden tehlikeli bir orta gönderdi.

Gunners, 34. dakikada Saka'nın altı metre karesinde düşmesi üzerine penaltı alması gerektiğine emindi, ancak Havertz'in alçak ortasını içeri sokmak daha kolay görünüyordu. Tekrarlar, şutunu çekmek için hareket ederken Lucas Pires'in bacağına çarptığını gösterdi ve VAR, penaltı kararı vermeme kararını değiştirmedi.

Arsenal, Emirates'te yine gergin geçen ikinci yarıda yolunu kaybetmiş gibi görünüyordu. Eze, ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra iki dakika içinde iki büyük fırsatı kaçırdı; bunlardan biri, Burnley kalecisi tarafından üst direğe çarpan bir vole vuruşuydu.

Havertz, maçın bitimine yaklaşık 20 dakika kala bir başka tartışmalı anın merkezindeydi, ancak bu sefer yanlış bir nedenden dolayı. Lesley Ugochukwu'ya sert bir şekilde girip bacağının arkasına yüksek bir tekme atmasına rağmen kırmızı kart görmedi, çünkü hakem ve VAR bunun ciddi bir faul olmadığını değerlendirdi.

Arsenal rahat bir nefes aldı ve maçın gergin ve dağınık son dakikalarını atlatarak hayati öneme sahip üç puanı kazandı. Bu sonuç, City'nin Salı günü Bournemouth karşısında puan kaybetmesi halinde Kuzey Londralıların şampiyon olacağı anlamına geliyor. Aksi takdirde, City'nin Aston Villa ile karşılaşacağı son haftada Crystal Palace'ı yenmeleri gerekebilir.

