Getty Images Sport
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Arsenal buluşması! Gabriel, Lille maçını iple çekerken Arteta Avrupa mücadelesi öncesinde Emirates'in simge isimlerinden Giroud'yu övdü
Emirates'te duygusal kavuşmalar ön planda
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Fransız ekibi LOSC Lille'i Emirates Stadı'nda ağırlayacak. Maç öncesinde iki oyuncunun eski takımlarıyla karşılaşacak olması öne çıkıyor. Brezilyalı savunmacı Gabriel Magalhaes, 2020'de Fransa'dan Kuzey Londra'ya transfer olmasından bu yana eski kulübüne ilk kez rakip olacak.
Arsenal'ın eski forveti Olivier Giroud da Davide Ancelotti'nin hücum hattına liderlik ederek eski stadına dönecek.
Mikel Arteta'nın ekibi, Napoli deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle başladığı Avrupa serüveninde bu sonucun devamını getirmek istiyor.
- AFP
Gabriel, eski kulübüyle yeniden karşılaşmaktan mutluluk duyuyor
Gabriel Magalhaes, 2017 ile 2020 yılları arasında Lille formasıyla 52 maça çıktıktan sonra Arsenal savunmasının değişmez isimlerinden biri hâline geldi. Hafta içi oynanacak karşılaşma öncesinde konuşan 28 yaşındaki stoper, bu maçın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.
Gabriel, “Benim için çok özel bir gün olacak,” dedi.
“Kulübe karşı büyük bir sevgim var. Bu yüzden taraftarları görmekten ve Lille'e karşı oynamaktan çok mutlu olacağım.”
- Getty Images Sport
Arteta, eski takım arkadaşı Giroud'ya övgüde bulundu
Mikel Arteta, Arsenal'da geçirdiği altı yılda 253 maçta 105 gol atan Giroud ile aynı soyunma odasını paylaştığı günleri de güzel anılarla hatırladı. Fransız oyuncu, şimdi Dilane Bakwa ve Maurits Kjaergaard ile birlikte Lille hücumunun merkezinde yer alıyor.
Arteta, eski takım arkadaşı sorulduğunda, "Harika bir karakterdi ve soyunma odasında birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuz bir insandı," dedi.
"Alışık olduğumuz oyunculardan tamamen farklı bir profili vardı. Ne kariyer yaptı! Bunu da kesinlikle hak etti."
- Sports Press Photo
Maç öncesinde sakatlık endişeleri Arsenal’i gölgeliyor
Nostaljik atmosfere rağmen Arteta, millî takım dönüşünde ve antrenmanda yaşanan aksilikler nedeniyle acil sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya. Stoper Ezri Konsa, İngiltere Millî Takımı'ndan erken dönerken orta saha oyuncusu Martin Zubimendi ile savunmacı Piero Hincapie antrenmanda son anda darbe aldı.
Arteta, "Bugün durumlarını değerlendirmemiz ve ne durumda olduklarını görmek için ek taramalar yapmamız gerekiyor. Ardından ne kadar süre sahalardan uzak kalacaklarına dair bir tahminimiz olacak," dedi.
Arsenal, Londra'da başlayacak mücadelede Avrupa kupalarının grup ve lig aşaması maçlarındaki 13 maçlık galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
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