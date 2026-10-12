Mikel Arteta, Arsenal'da geçirdiği altı yılda 253 maçta 105 gol atan Giroud ile aynı soyunma odasını paylaştığı günleri de güzel anılarla hatırladı. Fransız oyuncu, şimdi Dilane Bakwa ve Maurits Kjaergaard ile birlikte Lille hücumunun merkezinde yer alıyor.

Arteta, eski takım arkadaşı sorulduğunda, "Harika bir karakterdi ve soyunma odasında birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuz bir insandı," dedi.

"Alışık olduğumuz oyunculardan tamamen farklı bir profili vardı. Ne kariyer yaptı! Bunu da kesinlikle hak etti."