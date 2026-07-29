talkSPORT'a göre Arsenal, Newcastle kaptanını kadrosuna katma girişimlerini hızlandırdı ve iki kulüp arasındaki görüşmeler artık ileri bir aşamaya girdi. Newcastle cephesi kamuoyu önünde resmî bir temas kurulmadığını savunmayı sürdürse de, sözlü bir anlaşma yolunda önemli ilerleme kaydedildiği belirtiliyor. Anlaşmanın toplam değerinin 75 milyon £'un üzerine çıkması bekleniyor ve Arsenal, bu transferi mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmaya hazır.

Bu yüksek profilli transfer için zemin bir süre önce hazırlanmış gibi görünüyor; Arsenal ile Brezilyalı orta saha oyuncusu arasındaki kişisel şartlarda zaten anlaşma sağlandı. Bu gelişme iki kulüp arasında bir miktar gerilime yol açtı; Newcastle kaynakları, yoğun spekülasyonlara rağmen resmî yazılı teklif gelmemesine şaşırdıklarını ifade ederken, Arsenal kaynakları ise üç sözlü teklifin zaten iletildiğinde ısrar ediyor.







