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Arsenal, Bruno Guimaraes transferi için Newcastle ile ileri düzey görüşmeler yürütüyor; nihai bonservis bedelinin 75 milyon sterlini aşması bekleniyor
Arsenal, sözlü anlaşma için bastırıyor
talkSPORT'a göre Arsenal, Newcastle kaptanını kadrosuna katma girişimlerini hızlandırdı ve iki kulüp arasındaki görüşmeler artık ileri bir aşamaya girdi. Newcastle cephesi kamuoyu önünde resmî bir temas kurulmadığını savunmayı sürdürse de, sözlü bir anlaşma yolunda önemli ilerleme kaydedildiği belirtiliyor. Anlaşmanın toplam değerinin 75 milyon £'un üzerine çıkması bekleniyor ve Arsenal, bu transferi mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmaya hazır.
Bu yüksek profilli transfer için zemin bir süre önce hazırlanmış gibi görünüyor; Arsenal ile Brezilyalı orta saha oyuncusu arasındaki kişisel şartlarda zaten anlaşma sağlandı. Bu gelişme iki kulüp arasında bir miktar gerilime yol açtı; Newcastle kaynakları, yoğun spekülasyonlara rağmen resmî yazılı teklif gelmemesine şaşırdıklarını ifade ederken, Arsenal kaynakları ise üç sözlü teklifin zaten iletildiğinde ısrar ediyor.
- Getty
Newcastle’da liderlik göçü kapıda
Newcastle için Guimaraes'i kaybetme ihtimali büyük bir darbe anlamına geliyor. Kulüp zaten zorlu bir ayrılık yazı geçirdi; Anthony Gordon'ın 70 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Barcelona'ya katılması ve Sandro Tonali'nin yaklaşık 100 milyon sterlin değerindeki bir paketle Tottenham'a gitmesi buna dahil. Guimaraes'in ayrılması, geçen sezonun ilk 11'indeki orta saha üçlüsünün üçte ikisinin takımdan ayrılması anlamına gelecek. Newcastle, Ajax'tan Sean Steur'u ve Monaco'dan Aladji Bamba'yı kadroya katarak takımın geleceğini güvence altına almaya çalışsa da kaptanının liderliğini ve teknik kalitesini kaybetmesini kısa vadede telafi etmek zor olacaktır.
Newcastle şu anda müzakerelerde nispeten güçlü bir konumda bulunuyor çünkü Guimaraes'in St James' Park'taki sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl var. Gordon ve Tonali'nin satışlarından zaten önemli gelir elde eden kulüp, satış için şu anda herhangi bir baskı altında değil.
Howe, kaptanın geleceği hakkında konuştu
Newcastle teknik direktörü Eddie Howe, geçen hafta sonu Newcastle'ın Gateshead ile sezon öncesi hazırlık maçında 1-1 berabere kalmasının ardından durum hakkında açık konuştu ve 28 yaşındaki oyuncunun geleceği üzerinde tam anlamıyla söz sahibi olmadığını kabul etti. Şöyle dedi: "Bruno ile Dünya Kupası'ndan önce, turnuva sırasında ve sonrasında konuştum. Gerçekten çok iyi konuşmalar yaptık. O, tek kelimeyle harika bir insan. Geleceğinde ne olacağını bilmiyorum; bu, başkalarının yorum yapacağı bir konu. Benim parçası olmadığım görüşmeler var. Bunun (geçen yaz Isak'la olan durumla) kıyaslanmasının adil olduğunu düşünmüyorum. Buna kendi içinde bakmak gerekiyor.
"O, kulübümüzün kaptanı ve birlikte çalıştığımız süre boyunca inanılmaz bir oyuncu oldu. Kulüpteki herkes adına konuşuyorum; ona kesinlikle bayılıyoruz ve elbette herkes onun kalmasını ister. 31 Temmuz'da dönmesi bekleniyor ve geri dönmeyeceğini gösteren hiçbir şey yok."
- Getty Images
"Bu çok büyük bir kayıp olacak"
Eski Newcastle teknik direktörü Alan Pardew, Arsenal'in ilgisinin ardından orta sahanın kulüple kurduğu duygusal bağın artık zayıflamış olabileceğini öne sürerek Newcastle taraftarları için karamsar bir değerlendirmede bulundu. Pardew, "Bu onlar için çok büyük bir kayıp olur" dedi. "Bence sevgisi bitti. Orada kalıp aynı oyuncu olarak devam edeceğini düşünmüyorum, bu yüzden bence mesele mümkün olduğunca fazla para almak olacak. Newcastle yönetiminin duracağı noktanın da bu olduğunu düşünüyorum."
Newcastle, Brezilyalı oyuncudan tam profesyonellik bekliyor. Guimaraes şu anda Dünya Kupası sonrası izinde ve futboluna odaklanabilmek için sürecin hızlı şekilde çözüme kavuşmasını tercih ettiği belirtiliyor.
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