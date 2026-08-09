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Arsenal, Bruno Guimaraes anlaşmasının ardından Chelsea ve Real Madrid devredeyken Martin Zubimendi için DEV bir bonservis bedeli belirledi
Arteta, Guimaraes'in gelişiyle orta sahayı güçlendirdi
Mikel Arteta, Newcastle kaptanı Bruno Guimaraes için 75 milyon sterlinlik sansasyonel bir anlaşmayı tamamlayarak agresif transfer hamlelerini sürdürdü. Brezilyalı oyuncunun kuzey Londra'ya gelişi, kanat oyuncusu Christos Tzolis ve kaleci Illan Meslier transferlerinin ardından kulübün yaz dönemindeki üçüncü büyük imzası oldu.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Emirates'te kalıcı bir miras bırakmakta kararlı olduğunu belirterek şöyle dedi: "Şu ana kadar yaptıklarım çok büyük ama daha fazlasını istiyorum. Arsenal için kazanmak istiyorum. Kariyerimde daha fazla kupa kazanmak istiyorum ve 28 yaşında, zirvemdeyken doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Katıldığım için çok heyecanlıyım."
- Getty Images Sport
Arsenal, ‘istikrarsız durum’ ortasında Zubimendi için dev bir bonservis bedeli talep ediyor
Guimaraes'in gelişiyle ilgili hava kutlama havası olsa da, bu transfer Zubimendi'nin Kuzey Londra'daki kariyerine gölge düşürdü. Mundo Deportivo'nun haberine göre İspanyol orta saha oyuncusu artık "tehlikeli bir durumda", çünkü garanti ilk 11 oyuncusu statüsü ortadan kalktı.
Habere göre Arsenal, taliplerine bu yaz Zubimendi'yi Emirates'ten koparmak için en az 90 milyon euro (77 milyon sterlin) bonservis bedeli gerekeceğini bildirdi. Geçen yıl Real Sociedad'dan 60 milyon sterlinlik bir transferle büyük beklentiler eşliğinde gelen orta saha oyuncusunun, önceki sezonun son aylarında yaşadığı form düşüşünün ardından kadro içindeki konumu dramatik biçimde değişti.
Premier League kariyerine umut verici bir başlangıç yapmasına rağmen, Euro 2024 şampiyonu oyuncu şampiyonluk yarışının son bölümünde istikrar sağlamakta zorlandı ve PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde dikkat çekici şekilde ilk 11'de yer almadı.
Real Madrid ve Chelsea yarışa girdi
Haberde, Zubimendi etrafındaki belirsizliğin birkaç Avrupa devini alarma geçirdiği ve Real Madrid'in yeni bir hamleyi değerlendirdiği belirtiliyor. Real Madrid, bir yıl önce İspanya milli futbolcusunu kadrosuna katma fırsatını kaçırmıştı ve Rodri'yi Manchester City'den ayrılmaya ikna etmeyi başaramamasının ardından onu ideal alternatif olarak görebilir.
Ancak yarışta yalnızca onlar yok. Haberlere göre Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, Maviler'in ilgisinin arkasındaki itici güç konumunda; zira Real Sociedad'ın rezerv takımındaki döneminde çalıştırdığı bir oyuncuyla yeniden bir araya gelmek istiyor. Eski Liverpool orta saha oyuncusunun, Zubimendi'nin transferini tamamlamak için Stamford Bridge yönetimine "baskı yaptığı" ve onu Batı Londra'daki taktik düzeni için hayati bir parça olarak gördüğü ifade ediliyor. İki Avrupa devi arasındaki rekabet, Arsenal'ın yüksek bonservis talebini karşılayacak bir teklif savaşını ateşleyebilir.
- Getty Images Sport
Carragher, orta sahanın Emirates'teki geleceğini sorguladı
Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Zubimendi’nin düşüşü hakkında açık sözlü konuştu ve Guimaraes’in gelişinin İspanyol oyuncunun düzenli ilk 11 oyuncusu olarak döneminin kesin sonu anlamına geldiğini öne sürdü. Football Ramble podcast’inde konuşan Carragher, net bir değerlendirme yaptı: "Sence Zubimendi için orada son mu geldi? Onun gelip bu oyunu yöneten isim olması gerekiyordu. Artık o yeri geri alacağını hiç sanmıyorum."
Carragher’in yorumları, Arteta’nın orta saha dinamiğini Guimaraes’in sunduğu fiziki güç ve teknik güvenlik doğrultusunda değiştirdiği, bunun da Zubimendi’nin takımın ana oyun kurucusu olarak eski rolünü yeniden kazanmasına çok az alan bıraktığı yönündeki giderek güçlenen görüşü yansıtıyor.
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