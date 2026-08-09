Guimaraes'in gelişiyle ilgili hava kutlama havası olsa da, bu transfer Zubimendi'nin Kuzey Londra'daki kariyerine gölge düşürdü. Mundo Deportivo'nun haberine göre İspanyol orta saha oyuncusu artık "tehlikeli bir durumda", çünkü garanti ilk 11 oyuncusu statüsü ortadan kalktı.

Habere göre Arsenal, taliplerine bu yaz Zubimendi'yi Emirates'ten koparmak için en az 90 milyon euro (77 milyon sterlin) bonservis bedeli gerekeceğini bildirdi. Geçen yıl Real Sociedad'dan 60 milyon sterlinlik bir transferle büyük beklentiler eşliğinde gelen orta saha oyuncusunun, önceki sezonun son aylarında yaşadığı form düşüşünün ardından kadro içindeki konumu dramatik biçimde değişti.

Premier League kariyerine umut verici bir başlangıç yapmasına rağmen, Euro 2024 şampiyonu oyuncu şampiyonluk yarışının son bölümünde istikrar sağlamakta zorlandı ve PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde dikkat çekici şekilde ilk 11'de yer almadı.







