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Arsenal, Brezilyalı yıldızın Premier Lig şampiyonuna katılmak için ısrarcı olması üzerine Newcastle ile Bruno Guimaraes transfer görüşmelerine başladı
Gunners doğrudan görüşmelere başladı
The Sun gazetesine göre, Arsenal, transferi gerçekleştirmek için sabırsızlanan Brezilya milli takım orta saha oyuncusu Guimaraes’i kadrosuna katmak üzere Newcastle ile doğrudan görüşmelere başladı. Daha önceki görüşmeler aracılar aracılığıyla yürütülmüştü ve Newcastle, bu orta saha oyuncusunun satılık olmadığını ısrarla belirtmişti. Arsenal, 60 milyon sterlin teklif etmeye hazır olsa da, Tyneside kulübünün daha yüksek bir ücret talep etmesi bekleniyor.
- AFP
Hedeflerin tutturulamaması, bir değişiklik yapılmasına neden oldu
Arsenal’in Guimaraes’i agresif bir şekilde takip etmesi, Morgan Rogers’ı kaçırmasının ardından gerçekleşti; Rogers, rekor kıran 117 milyon sterlinlik bir anlaşma ile Premier Lig rakibi Chelsea tarafından kapılmıştı. Arsenal, Aston Villa’nın istediği bedeli karşılamaya yanaşmadı ve bunun yerine odak noktasını başka yöne çevirmeyi tercih etti. Ayrıca, Mateus Fernandes için gündeme gelen 85 milyon sterlinlik transfer, oyuncunun Tottenham'a katılmasından önce çok pahalı bulunmuştu; Bournemouth ise orta saha oyuncusu Alex Scott'ın yeni sözleşme teklifini reddetmesine rağmen onu kadroda tutma konusunda kararlılığını sürdürüyor.
Tzolis transferi çoktan sonuçlandı
Yeni bir orta saha oyuncusu arayışının ortasında Arsenal, Club Brugge’nin kanat oyuncusu Christos Tzolis’i kadrosuna katmak için 34 milyon sterlinlik bir ücret üzerinde anlaşarak hücum hattında hızlı bir hamle yaptı. Eski Norwich City oyuncusunun, Emirates Stadyumu’na transferini tamamlamadan önce sağlık kontrolünden geçmek üzere bu hafta Londra’da olduğu bildiriliyor. Bu hamle, kulüp yönetiminin 2026-27 sezonunda lig şampiyonluğunu savunmaya hazırlanırken A takım kadrosunu tamamlama konusundaki hırsını vurguluyor.
- Colorsport
Seçim kampanyalarının başlangıçları büyük önem taşıyor
Arsenal, 21 Ağustos Cuma günü Emirates Stadyumu'nda yeni yükselmiş Coventry City'yi ağırlayarak sezona başlayacak. Öte yandan Newcastle, iki gün sonra St James' Park'ta Liverpool'u konuk ederek zorlu bir sınava girecek. Her iki kulüp de, önümüzdeki ay başlayacak yoğun resmi maç takvimi öncesinde transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için şu anda zamana karşı yarışıyor.
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