Arsenal’in Guimaraes’i agresif bir şekilde takip etmesi, Morgan Rogers’ı kaçırmasının ardından gerçekleşti; Rogers, rekor kıran 117 milyon sterlinlik bir anlaşma ile Premier Lig rakibi Chelsea tarafından kapılmıştı. Arsenal, Aston Villa’nın istediği bedeli karşılamaya yanaşmadı ve bunun yerine odak noktasını başka yöne çevirmeyi tercih etti. Ayrıca, Mateus Fernandes için gündeme gelen 85 milyon sterlinlik transfer, oyuncunun Tottenham'a katılmasından önce çok pahalı bulunmuştu; Bournemouth ise orta saha oyuncusu Alex Scott'ın yeni sözleşme teklifini reddetmesine rağmen onu kadroda tutma konusunda kararlılığını sürdürüyor.