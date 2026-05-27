Arsenal, Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'a olan ilgi üzerine Premier Lig kulüplerine transfer bedelini açıkladı
Arsenal, Brezilyalı forvet için bir değer belirledi
The Athletic’inhaberine göre Arsenal, önümüzdeki transfer döneminde Gabriel Jesus için 20 milyon sterlin (27 milyon dolar) civarında bir ücret talep etmeye hazır. 29 yaşındaki oyuncunun transfer olasılığıyla ilgili birçok teklif alan Gunners, hücum seçeneklerini yeniden düzenleme hedefiyle beklentilerini ortaya koydu.
Beş şampiyonlukla Premier League'in en başarılı oyuncularından biri olmasına rağmen, Jesus kuzey Londra'da belirsiz bir döneme girdi. Mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece 12 ay kalan Gunners, bu yazın deneyimli Brezilyalı milli oyuncu için önemli bir transfer ücreti talep edebilecekleri son fırsatlardan biri olduğunun farkında.
Sakatlık sorunları ve kadro derinliği
Eski Manchester City oyuncusu, 2025 yılının başlarında geçirdiği ciddi diz bağ yaralanması nedeniyle sezonun önemli bir bölümünü kaçırarak zorlu bir sezon geçirdi. Aralık ayında sahalara dönmeyi başarmış ve 27 maçta 6 gol atmış olsa da – son haftada Crystal Palace’a karşı attığı hayati gol de dahil olmak üzere – tartışmasız ilk 11’deki yerini geri kazanmak konusunda zorlanıyor.
Arteta yönetimindeki mevcut hiyerarşide Jesus, Viktor Gyokeres ve Kai Havertz gibi oyuncuların gerisinde kaldı. Bu sezon Premier League'de sadece üç maça ilk 11'de başlayan forvetin istikrarsız performansı, milli takım kariyerini de etkiledi. Jesus, Brezilya milli takımında en son 2023'ün sonlarında forma giymişti.
Kuzey Londra'da yarım kalan işler
Geleceği hakkındaki spekülasyonlara rağmen, Jesus daha önce Arsenal’de başarılı olma konusundaki güçlü arzusunu dile getirmişti. Premier Lig’den ayrılma olasılığıyla ilgili sorulara yanıt veren forvet, Emirates Stadyumu’ndaki projeye olan bağlılığını ve şimdilik gelişmekte olan pazarlara gitme ya da Güney Amerika’ya dönme konusunda isteksiz olduğunu açıkça ifade etti.
Aralık ayında geleceği hakkında konuşan Jesus, "İnsanlar 'Neden ayrılmıyorsun? Neden Suudi Arabistan'a gitmiyorsun? Ya da memleketin Brezilya'ya dönmüyor musun?' diye soruyorlar. Bir gün, Palmeiras ile her şeyin tam bir döngü haline gelmesini çok isterim, ama bugün değil. Arsenal'de henüz tamamlamadığım işlerim olduğunu hissediyorum. Ayrılmak istemiyorum." dedi.
Arteta için bir dönüm noktası olan isim
2022 yılında Oleksandr Zinchenko ile birlikte Manchester City'den transfer edildiğinden beri, Jesus'un Arsenal'deki kültür ve beklentilerin dönüşümüne katkıda bulunduğu kabul ediliyor. Tecrübesi ve kazanma azmi, kulübü istikrarlı bir şampiyonluk adayı haline getirmede kilit rol oynadı ve nihayetinde Arsenal'in 22 yıl sonra ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu. Londra'da geçirdiği süre boyunca, forvet hattının her pozisyonunda oynayarak takıma hayati bir çok yönlülük kattı.
Kulüpte oynadığı 123 maçta 32 gol ve 22 asist kaydeden Jesus, formda olduğunda ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Arsenal'in 2027'de sözleşmesi sona ermeden onu ucuza satması beklenmese de, rakip kulüplerin ilgisi, sezon dışında istenen bedel karşılanırsa bir transferin gerçekleşebileceğini gösteriyor.