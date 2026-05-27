Arsenal, Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'a olan ilgi üzerine Premier Lig kulüplerine transfer bedelini açıkladı

The Athletic’inhaberine göre Arsenal, önümüzdeki transfer döneminde Gabriel Jesus için 20 milyon sterlin (27 milyon dolar) civarında bir ücret talep etmeye hazır. 29 yaşındaki oyuncunun transfer olasılığıyla ilgili birçok teklif alan Gunners, hücum seçeneklerini yeniden düzenleme hedefiyle beklentilerini ortaya koydu.

Beş şampiyonlukla Premier League'in en başarılı oyuncularından biri olmasına rağmen, Jesus kuzey Londra'da belirsiz bir döneme girdi. Mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece 12 ay kalan Gunners, bu yazın deneyimli Brezilyalı milli oyuncu için önemli bir transfer ücreti talep edebilecekleri son fırsatlardan biri olduğunun farkında.