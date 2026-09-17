AFP
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Arsenal, Bournemouth'un "dünya klasında" yıldızı Eli Junior Kroupi için 80 milyon sterlinlik hamle planlıyor; Arsenal'in ilgisinin "son derece gerçek" olduğu ortaya çıktı
Arteta, Kroupi'yi eksik parça olarak görüyor
Arsenal, yaz transfer döneminde hücum hattının son bölümünde gelenlerden çok gidenlerin olduğu bir sürecin ardından önemli forvet takviyeleri için yeniden piyasaya çıktı. Gabriel Martinelli ve Gabriel Jesus'un ses getiren satışlarının ardından Arsenal, hücum hattını güçlendirmek için yalnızca Christos Tzolis'i kadrosuna katabildi. Bu durum, Arteta'yı hücumun merkezinde oynayacak dünya çapında bir isim arayışına itti. BBC'ye göre Arsenal, son dönemdeki fitness endişelerine rağmen değeri 80 milyon olan 20 yaşındaki forvet Kroupi'yi yeniden takibe aldı.
Kroupi için yapılan hamle, ani verilmiş bir karar değil; aksine Premier League'i kasıp kavuran bir oyuncu için hesaplı bir girişim. Fransız yıldız adayı, 2025/26 sezonunda İngiltere'nin en üst ligindeki ilk sezonunda Cherries formasıyla 13 gol atarak muhteşem bir çıkış yaptı. Etkisi o kadar büyüktü ki 2026 Ballon d’Or Yılın Genç Erkek Yeteneği ödülüne aday gösterildi.
- AFP
Taktik esneklik, Kroupi'yi öncelik haline getiriyor
Kroupi'yi diğer geleneksel santrforlardan ayıran şey, Arteta'nın taktik felsefesine kusursuz şekilde uyan sıra dışı bir hücum profili. Daha önce on numara olarak da görev yapan 20 yaşındaki oyuncu, derine gelip hatlar arasında oynamakta son derece yetkin. Arsenal teknik ekibi, bu özelliğin derinde bekleyen savunma bloklarını açabileceğine inanıyor.
Kroupi, yalnızca güçlü stoperlerle fiziksel mücadelelere girmek yerine zekâsını kullanarak yarı koridorlarda boşluk buluyor ve Bukayo Saka ile diğer kanat hücumcuları için pas kanalları yaratıyor. Oyunu birbirine bağlama becerisini bitiriciliğiyle birleştirmesi, ona modern futbolda nadir görülen bir "dokuz buçuk" niteliği kazandırıyor.
Arsenal'ın hücumuna yeni bir boyut
Arsenal'ın mevcut hücum yapısı, büyük ölçüde kanat oyuncularının sağladığı genişliğe dayanıyor ve iki ayağıyla da şut atabilen bir santrforun takıma katılması, oyunlarına yeni bir boyut kazandıracaktır.
Haberlerde, Arteta'nın daha akıcı bir ön üçlü aradığı belirtiliyor ve Kroupi'nin teknik seviyesinin dünya çapında bir standartta olduğu değerlendiriliyor. Arsenal'ın, onun hareketliliğinin içe kat eden hücum oyuncularının değerlendirebileceği daha fazla alan yaratabileceği görüşünde olduğu öne sürülüyor.
- Getty Images Sport
Ocak ayında bir hamle için sakatlık engellerini aşmak
Kroupi ile başkente transferi arasındaki en büyük engel, 2026/27 sezonunun ilk aylarında onu sahalardan uzak tutan ayak sakatlığından dönüş süreci olmaya devam ediyor. Bournemouth sağlık ekibi, hücum oyuncusunun ekim sonu ile kasım ayı arasında tam maç kondisyonuna ulaşmasını bekliyor.
Arsenal scoutları, geçen yıl onu herkesin tanıdığı bir isim haline getiren patlayıcı hız değişimi ve bitiricilik özelliğini koruyup korumadığını görmek için dönüşünü yakından takip edecek.
Bournemouth, elindeki cevherin tamamen farkında ve herhangi bir görüşmede sıkı pazarlık yapması bekleniyor. Güney kıyısı ekibi, gözde oyuncusu için yaklaşık 80 milyon sterlin talep edebilir; bu rakam Arsenal için çok büyük bir mali taahhüt anlamına gelir. Ancak Emirates'teki yönetim, Kroupi'nin bu yüksek bedele değeceğine ikna olmuş görünüyor.
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