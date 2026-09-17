Arsenal, yaz transfer döneminde hücum hattının son bölümünde gelenlerden çok gidenlerin olduğu bir sürecin ardından önemli forvet takviyeleri için yeniden piyasaya çıktı. Gabriel Martinelli ve Gabriel Jesus'un ses getiren satışlarının ardından Arsenal, hücum hattını güçlendirmek için yalnızca Christos Tzolis'i kadrosuna katabildi. Bu durum, Arteta'yı hücumun merkezinde oynayacak dünya çapında bir isim arayışına itti. BBC'ye göre Arsenal, son dönemdeki fitness endişelerine rağmen değeri 80 milyon olan 20 yaşındaki forvet Kroupi'yi yeniden takibe aldı.

Kroupi için yapılan hamle, ani verilmiş bir karar değil; aksine Premier League'i kasıp kavuran bir oyuncu için hesaplı bir girişim. Fransız yıldız adayı, 2025/26 sezonunda İngiltere'nin en üst ligindeki ilk sezonunda Cherries formasıyla 13 gol atarak muhteşem bir çıkış yaptı. Etkisi o kadar büyüktü ki 2026 Ballon d’Or Yılın Genç Erkek Yeteneği ödülüne aday gösterildi.



