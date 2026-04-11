Arsenal Bournemouth 2025-26 Premier League
Arsenal-Bournemouth maçı oyuncu değerlendirmeleri: Berbat bir performans sergileyen Gunners artık UYANMALIDIR! Gabriel Martinelli, Kai Havertz ve Noni Madueke'nin kötü performansları, Man City'nin maça yeniden ortak olmasını sağladı

Arsenal - AFC Bournemouth
K. Havertz
N. Madueke
G. Martinelli

Kötü bir performans sergileyen Arsenal, Premier Lig şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı; Bournemouth'a evinde 2-1 yenilerek, tüm turnuvalarda son dört maçında üçüncü mağlubiyetini aldı. Mikel Arteta'nın takımı, lig lideri için iç karartıcı geçen bu öğleden sonra sahanın her yerinde rakibine boyun eğti; böylece Pazar günü Chelsea deplasmanından önce rakibi Manchester City ile arasındaki farkı 12 puana çıkarma fırsatını kaçırdı.

Arteta, öğle saatlerinde başlayan maçta Arsenal taraftarlarına sahada gerçek bir fark yaratmaları için çağrıda bulunmuştu; ancak ev sahibi takım, ligde 12 maçtır yenilmeyen Bournemouth karşısında bir şeyler yapabilmek için çabalarken, taraftarlarına sevinç yaşatacak hiçbir şey sunamadı.

Maça iyi bir başlangıç yapan konuk takım, 17. dakikada hak ettiği bir şekilde öne geçti. Junior Kroupi, William Saliba'nın vuruşunun sektiği topun arka direkte kendisine mükemmel bir şekilde düşmesini sağlayarak Adrien Truffert'in ortasını ağlara gönderdi. 

Viktor Gyokeres, devre bitmeden penaltıdan skoru eşitledi, ancak Arsenal, çaresizce ihtiyaç duyduğu galibiyeti alabilecek gibi görünmüyordu ve Alex Scott'ın ikinci yarının sonlarında attığı golle Cherries'e hak ettiği galibiyeti getirmesi sürpriz olmadı.

GOAL, Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (5/10):

    Kroupi'nin golünde yapabileceği hiçbir şey yoktu. Top ayağındayken birkaç kez hatları iyi aştı, ancak ikinci yarıda Evanilson'a düşmek üzere olan rahat bir pasla şanslı bir şekilde kurtuldu. 

    Ben White (5/10):

    Karışık bir performans sergiledi. İlk gol de dahil olmak üzere birkaç kez yakalandı, ancak fırsat buldukça ileriye çıkmaya çalıştı.

    William Saliba (6/10):

    Kroupi'nin golünde topun ayağından sekip havaya sıçraması şanssızlıktı. Bournemouth'un hareketli hücumları karşısında her zaman tetikte olmak zorundaydı.

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Evanilson ile iyi bir mücadele sergiledi. Oldukça hayal kırıklığı yaratan bir günde muhtemelen Arsenal'in en iyi savunmacısıydı.

    Myles Lewis-Skelly (6/10):

    Sezonun Premier Lig'deki ikinci ilk 11'i. Southampton'daki performansına göre büyük bir gelişme gösterdi.

    Orta saha

    Martin Zubimendi (3/10):

    Formunu bulmakta gerçekten zorlanan bir oyuncu. Topa sahip olduğunda çok uzun süre tuttu ve bu da sorunlara yol açtı.

    Declan Rice (7/10):

    Günün kaptanıydı ve takımı harekete geçirmek için elinden geleni yaptı. 

    Kai Havertz (4/10):

    Kötü bir gün geçirdi. Hafta ortasında Portekiz'de kahraman olmuştu ama bugün hiçbir şey yolunda gitmedi. Kafayla altın bir fırsatı kaçırdı ve topu elindeyken bazı dikkatsiz hatalar yaptı. 

    Saldırı

    Noni Madueke (3/10):

    Birkaç tehlikeli korner vuruşu yaptı, ancak bunun dışında pek bir şey yapamadı. İkinci yarı başlar başlamaz Dowman ile değiştirildi.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    Sürekli koştu ve mükemmel bir penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi.

    Gabriel Martinelli (3/10):

    Sol kanatta oyuna bir türlü giremedi. Hiçbir tehlike yaratamadı ve ikinci yarının başında oyundan çıktı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Eberechi Eze (6/10):

    Arsenal'e orta sahada biraz daha varlık kazandırdı, ancak son üçte birde etkili olamadı.

    Max Dowman (5/10):

    Everton'daki kahramanlıklarını tekrarlayamadı.

    Leandro Trossard (5/10):

    Kendi ceza sahasının kenarında mükemmel bir blok yaptı, ancak bunun dışında pek bir şey yapamadı.

    Gabriel Jesus (N/A):

    Maçın sonlarında oyuna girdiğinde hiçbir etki yaratamadı.

    Cristhian Mosquera (N/A):

    Maçın son dakikalarında White'ın yerine oyuna girdi.

    Mikel Arteta (5/10):

    Sakatlık sorunları nedeniyle zorlandı, ancak hiçbir zaman işe yaramayan bir üçlü forvet dizilişini tercih etti ve yaptığı değişiklikler de etkili olamadı.

