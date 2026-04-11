Arsenal-Bournemouth maçı oyuncu değerlendirmeleri: Berbat bir performans sergileyen Gunners artık UYANMALIDIR! Gabriel Martinelli, Kai Havertz ve Noni Madueke'nin kötü performansları, Man City'nin maça yeniden ortak olmasını sağladı

Arteta, öğle saatlerinde başlayan maçta Arsenal taraftarlarına sahada gerçek bir fark yaratmaları için çağrıda bulunmuştu; ancak ev sahibi takım, ligde 12 maçtır yenilmeyen Bournemouth karşısında bir şeyler yapabilmek için çabalarken, taraftarlarına sevinç yaşatacak hiçbir şey sunamadı.

Maça iyi bir başlangıç yapan konuk takım, 17. dakikada hak ettiği bir şekilde öne geçti. Junior Kroupi, William Saliba'nın vuruşunun sektiği topun arka direkte kendisine mükemmel bir şekilde düşmesini sağlayarak Adrien Truffert'in ortasını ağlara gönderdi.

Viktor Gyokeres, devre bitmeden penaltıdan skoru eşitledi, ancak Arsenal, çaresizce ihtiyaç duyduğu galibiyeti alabilecek gibi görünmüyordu ve Alex Scott'ın ikinci yarının sonlarında attığı golle Cherries'e hak ettiği galibiyeti getirmesi sürpriz olmadı.

GOAL, Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...