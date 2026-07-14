Getty Images Sport
Çeviri:
Arsenal, Belçikalı yıldız Leandro Trossard’ın sağlık kontrolü için Türkiye’ye gitmesi üzerine Beşiktaş ile 17 milyon sterlinlik transfer anlaşmasını doğruladı
Transferin resmi onayı
İki kulüp arasında transfer ücreti konusunda anlaşmaya varılmasının ardından Trossard, Kuzey Londra’dan ayrılma sürecini tamamlamak üzere. The Athletic’e göre, anlaşmanın değeri 20 milyon avro (17 milyon sterlin/23 milyon dolar). Arsenal, oyuncunun ayrılışıyla ilgili mevcut durumu açıklığa kavuşturmak amacıyla resmi bir açıklama yayınladı.
Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a kalıcı transferi konusunda bir anlaşmaya vardığımızı teyit edebiliriz. Transfer ücreti üzerinde anlaşmaya varılmasıyla birlikte, 31 yaşındaki Leo'ya, sağlık kontrolünden geçmek ve Türkiye Süper Ligi kulübüne transferinin formalitelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gitme izni verildi. Transfer tamamlandığında yeni bir güncelleme yayınlayacağız."
- AFP
Kişisel şartların ve sözleşme ayrıntılarının kesinleştirilmesi
Kulüpler 17 milyon sterlinlik transfer bedeli üzerinde anlaşmaya varmış olsa da, oyuncu ve Beşiktaş kişisel şartlar konusunda hâlâ son rötuşları yapıyor. Oyuncunun, 12 aylık uzatma opsiyonu da içeren üç yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor; haberlere göre maaşı sezon başına 9 milyon avroya ulaşacak.
Transferle ilgili son evraklar şu anda hazırlanıyor ve transfer bu hafta tamamlanabilir. Arsenal'deki sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmıştı. Ağustos 2025'te önemli bir maaş artışı da içeren yeni mali şartları kabul etmesine rağmen, bu anlaşma Emirates'teki kalış süresini 2027'deki orijinal sona erme tarihinin ötesine uzatmadı.
Kulübü ve ülkesi için önemli bir katkı sağlayan isim
Trossard, Arsenal’in son dönemdeki başarılarında kilit bir rol oynadıktan sonra kulüpten ayrıldı. 2025-26 sezonunda tüm turnuvalarda toplam 50 maça çıktı; bu maçlarda sekiz gol attı ve 11 asist yaptı. Onun katkıları, Arsenal’in 2004’ten bu yana ilk kez birinci lig şampiyonluğunu kazanmasına ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine yardımcı oldu.
Ocak 2023'te Brighton'dan 27 milyon sterlin (36 milyon dolar) bedelle kulübe katılmıştı. Uluslararası sahnede ise Dünya Kupası'nda Belçika milli takımının düzenli ilk 11'inde yer aldı. Takımının çeyrek finale yükselmesinde altı maçın hepsinde ilk 11'de sahaya çıktı; özellikle grup aşamasında Yeni Zelanda'ya karşı 5-1 kazanılan maçta iki gol atıp bir asist yaptı, ayrıca Senegal ve ABD milli takımlarına karşı da asistler kaydetti.
- Getty Images Sport
Trossard ve Arsenal için bundan sonra ne olacak?
Trossard, Beşiktaş ile resmi sözleşmesini imzalamadan önce İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek. Formaliteler tamamlandıktan sonra, yaklaşan Türkiye Süper Ligi sezonu öncesinde yeni takım arkadaşlarına katılacak. Bu arada, Mikel Arteta’nın Premier Lig şampiyonluğunu savunma hazırlıklarını sürdürdüğü bu dönemde, Arsenal 17 milyon sterlinlik transfer ücretini kadrosuna yeniden yatırmayı planlıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun