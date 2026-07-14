Arsenal, Belçikalı yıldız Leandro Trossard’ın sağlık kontrolü için Türkiye’ye gitmesi üzerine Beşiktaş ile 17 milyon sterlinlik transfer anlaşmasını doğruladı

İki kulüp arasında transfer ücreti konusunda anlaşmaya varılmasının ardından Trossard, Kuzey Londra’dan ayrılma sürecini tamamlamak üzere. The Athletic’e göre, anlaşmanın değeri 20 milyon avro (17 milyon sterlin/23 milyon dolar). Arsenal, oyuncunun ayrılışıyla ilgili mevcut durumu açıklığa kavuşturmak amacıyla resmi bir açıklama yayınladı.

Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a kalıcı transferi konusunda bir anlaşmaya vardığımızı teyit edebiliriz. Transfer ücreti üzerinde anlaşmaya varılmasıyla birlikte, 31 yaşındaki Leo'ya, sağlık kontrolünden geçmek ve Türkiye Süper Ligi kulübüne transferinin formalitelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gitme izni verildi. Transfer tamamlandığında yeni bir güncelleme yayınlayacağız."