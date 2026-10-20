Şampiyonlar Ligi gecelerinde, özellikle Bayern Münih şehre geldiğinde, Kuzey Londra'nın havasını kendine özgü bir heyecan kaplar. Ekim 2015'te Emirates Stadyumu, taktiksel bir satranç maçına sahne oldu; mücadele sonunda Arsenal tarihine geçen unutulmaz bir geceye dönüştü. O dönemde Pep'in Bayern Münih'i aşılması imkânsız bir güç olarak görülüyordu. Ancak Arsene Wenger'in oyuncuları, rakibini beklemediği anda büyük bir ustalık ve kusursuz bir isabetle vurmanın yolunu buldu.
Arsenal-Bayern Münih: Klasik maçta Londra'da son dakika heyecanı, Arsenal Emirates'te Alman devini şaşkına çevirdi
Kuzey Londra'da taktiksel kilitlenme
Maçın büyük bölümünde iki takım arasında büyük önem taşıyan bir çekişme yaşandı. Bayern, kendine özgü akıcı oyunuyla topa sahip olmayı domine ederken Arsenal'ın skoru eşit tutabilmesi için Petr Cech'in birkaç kez dünya çapında kurtarış yapması gerekti. Diğer kalede ise Manuel Neuer, Theo Walcott'un yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda inanılmaz bir kurtarışa imza atarak neden kaleciler için ölçüt kabul edildiğini gösterdi. Ev sahibi taraftarlar gördüklerine inanamayarak ellerini başlarına götürdü. Gerilim yüksekti, hata payı yoktu ve maçın son çeyreğine girilirken golsüz beraberlik en olası sonuç gibi görünüyordu.
- AFP
Giroud, Bayern Münih'in direncini kırdı
Aranan gol, Bayern savunmasının alışılmadık bir tereddüt yaşadığı 77. dakikada geldi. Kavisli bir serbest vuruş ceza sahasının ortasına gönderildi ve geçit vermeyen Neuer, bu kez topun gidişini yanlış hesapladı. İkinci yarıda ileri uçta fiziksel bir dayanak noktası oluşturması için oyuna giren Giroud, kalecinin nadir hatasını değerlendirdi. Fransız oyuncu topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Alman duvarı sonunda yıkılırken Emirates'te büyük bir coşku yaşandı.
Son dakikaların gerilimi
Yediği ilk golün ardından Bayern, beraberlik için ileri yüklenirken kontra ataklara açık hâle geldi. Dördüncü hakem üç dakikalık kayıp zamanı işaret ettiğinde tribünlerde endişe ve umut iç içeydi. Arsenal disiplinini koruyup savunmada kompakt bir düzene çekildi ve maçı koparacak son bir fırsat bekledi. Taraftarlar ayağa kalkmış, maçın bitmesi için ıslık çalıyordu. Kulübün modern dönemde Avrupa'da aldığı en önemli sonuçlardan birine çok yaklaştıklarını hissediyorlardı.
- AFP
Ozil unutulmaz bir galibiyeti perçinledi
Uzatma dakikalarının sonlarına doğru bitirici darbe geldi. Maçın bu kadar geç bir anında inanılmaz bir enerji sergileyen Hector Bellerin, hatalı bir pası kesip sağ kanattan hızla ilerledi. Yerden sert ortası Ozil'i buldu. Ozil'in şutunu Neuer son bir çabayla geri çeldi. Gol çizgisi teknolojisinin henüz kullanılmadığı dönemde, kale arkasındaki hakem topun çizgiyi geçtiğini işaret ederek belirleyici ve doğru kararı verirken Emirates'te nefesler tutuldu. Skorun 2-0 olduğu kesinleşti ve galibiyet tamamlandı.
Emirates'te unutulmaz bir gece
Bu maç, Arsenal taraftarları için hâlâ unutulmaz bir anı. Sık sık Arsenal’in karşısına zorlu bir rakip olarak çıkan Bayern’e karşı kazanılmış ender zaferlerden biriydi. Mesele yalnızca grup aşamasında alınan üç puan değildi; Avrupa’nın en büyük takımlarından birini durduran dirençli ve fırsatları iyi değerlendiren bir performanstı. Projektör ışıkları altında Wenger’in Arsenal’i, en iyilerle hâlâ başa çıkabileceğini gösterdi. Alman devi sahadan boynu bükük ayrılırken Kuzey Londra gecesi zafer şarkılarıyla yankılandı.
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