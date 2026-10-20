Maçın büyük bölümünde iki takım arasında büyük önem taşıyan bir çekişme yaşandı. Bayern, kendine özgü akıcı oyunuyla topa sahip olmayı domine ederken Arsenal'ın skoru eşit tutabilmesi için Petr Cech'in birkaç kez dünya çapında kurtarış yapması gerekti. Diğer kalede ise Manuel Neuer, Theo Walcott'un yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda inanılmaz bir kurtarışa imza atarak neden kaleciler için ölçüt kabul edildiğini gösterdi. Ev sahibi taraftarlar gördüklerine inanamayarak ellerini başlarına götürdü. Gerilim yüksekti, hata payı yoktu ve maçın son çeyreğine girilirken golsüz beraberlik en olası sonuç gibi görünüyordu.