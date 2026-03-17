Arsenal-Bayer Leverkusen maçı oyuncu değerlendirmeleri: Eberechi Eze, bu olağanüstü! Sıcak bir vuruş ve Declan Rice'ın muhteşem golü, dörtlü kupa peşindeki takıma Şampiyonlar Ligi çeyrek finali biletini garantiledi

Hafta sonu Everton'a karşı aldığı dramatik galibiyetin ardından, Arsenal ilk yarıda hızlı bir başlangıç yaptı ancak Leverkusen kalecisi Janis Blaswich'in bir dizi muhteşem kurtarışı karşısında gol bulamadı. Ancak 36. dakikada konuk takımın kalecisi hiçbir şey yapamadı; Eze, Leandro Trossard'ın pasını kontrol etti, döndü ve üst köşeye uçan muhteşem bir vuruşla skoru açarak Arsenal'e toplamda üstünlük sağladı.

Ev sahibi takım, avantajını ikiye katlamak için bir saatin biraz üzerine kadar beklemek zorunda kaldı ve gol geldiğinde bu da yine muhteşem bir vuruştu. Bu kez Rice, havada süzülen topu iyi bir şekilde kontrol etti, ceza sahası kenarına doğru ilerledi ve koşarken attığı güzel bir kavisli vuruşla köşeye gönderdi.

Leverkusen, maçı çevirmek için son dakikalarda atağa çıktı, ancak David Raya'nın bir şekilde kurtardığı Christian Kofane'nin şutu, Arteta'nın takımının çeyrek finale yükselmesini sağlayan en yakın fırsat oldu.

