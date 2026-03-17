Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Eberechi Eze Declan Rice Arsenal Leverkusen 2025-26Getty Images
Charles Watts

Çeviri:

Arsenal-Bayer Leverkusen maçı oyuncu değerlendirmeleri: Eberechi Eze, bu olağanüstü! Sıcak bir vuruş ve Declan Rice'ın muhteşem golü, dörtlü kupa peşindeki takıma Şampiyonlar Ligi çeyrek finali biletini garantiledi

Eberechi Eze ve Declan Rice, Emirates Stadyumu'nda direnen Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ederek Arsenal'i Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine muhteşem bir şekilde taşıdılar ve Bundesliga ekibine karşı toplamda 3-1'lik bir galibiyet elde ettiler. Eze'nin ilk yarıda attığı müthiş gol, Mikel Arteta'nın takımını galibiyete taşıdı ve Rice, ikinci yarıda attığı muhteşem golle galibiyeti perçinleyerek takımını son sekizde Sporting CP ile karşılaşmaya taşıdı.

Hafta sonu Everton'a karşı aldığı dramatik galibiyetin ardından, Arsenal ilk yarıda hızlı bir başlangıç yaptı ancak Leverkusen kalecisi Janis Blaswich'in bir dizi muhteşem kurtarışı karşısında gol bulamadı. Ancak 36. dakikada konuk takımın kalecisi hiçbir şey yapamadı; Eze, Leandro Trossard'ın pasını kontrol etti, döndü ve üst köşeye uçan muhteşem bir vuruşla skoru açarak Arsenal'e toplamda üstünlük sağladı.

Ev sahibi takım, avantajını ikiye katlamak için bir saatin biraz üzerine kadar beklemek zorunda kaldı ve gol geldiğinde bu da yine muhteşem bir vuruştu. Bu kez Rice, havada süzülen topu iyi bir şekilde kontrol etti, ceza sahası kenarına doğru ilerledi ve koşarken attığı güzel bir kavisli vuruşla köşeye gönderdi.

Leverkusen, maçı çevirmek için son dakikalarda atağa çıktı, ancak David Raya'nın bir şekilde kurtardığı Christian Kofane'nin şutu, Arteta'nın takımının çeyrek finale yükselmesini sağlayan en yakın fırsat oldu.

GOAL, Emirates'teki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (8/10):

    İkinci yarıda bir köşede hata yaptı, ancak bunun dışında kendisinden istenen her şeyi yaptı. Maçın sonlarında muhteşem bir kurtarış yaptı.

    Ben White (7/10):

    Sağ kanatta Saka ile iyi bir uyum sergiledi. İkinci yarıda biraz yorgun düştü, ki bu şaşırtıcı değildi. Mosquera ile değiştirildi.

    William Saliba (7/10):

    Kofane'nin birkaç zor an yaşattı ve top dizinden sekip üstten geçince tuhaf bir kendi kalesine gol atmaya ramak kaldı.

    Gabriel Magalhaes (8/10):

    İlk yarıda birkaç kafa vuruşunda daha iyi olabileceğini düşünecektir. Her zamanki gibi savunmada güçlüydü.

    Piero Hincapie (8/10):

    Eski kulübüne karşı oynamaktan keyif aldığı görülüyordu. Mükemmel formda bir oyuncu.

    • Reklam
    Orta saha

    Martin Zubimendi (7/10):

    Son zamanlarda sergilediği vasat performansların ardından çok daha iyi bir performans gösterdi. Topu hızlı bir şekilde dolaştırdı ve dörtlü savunmanın önünde iyi bir temizlik yaptı.

    Declan Rice (8/10):

    Orta sahanın ortasında güçlü bir performans sergiledi ve ikinci yarıda attığı muhteşem golle skoru 2-0'a taşıdı. Köşeye gönderdiği şut, muhteşem bir teknik ve bitirme yeteneğinin göstergesiydi.

    Eberechi Eze (9/10):

    Maçın kilidini açan muhteşem bir gol attı. Arsenal'in onu transfer etmesinin sebebi olan, maçı açan tam da bu tür bir an. Sansasyoneldi. Tek endişe, Pazar günü Wembley'de oynanacak Carabao Kupası finali öncesinde ikinci yarıda sakatlık nedeniyle sahadan topallayarak çıkmasıydı.

    Saldırı

    Bukayo Saka (7/10):

    Son haftalara göre çok daha iyiydi. Her zaman oyuna dahil oldu ve tehlikeli görünüyordu. Sağ bekte White'ın arkasında olmaktan keyif alıyor gibiydi. Birkaç kez kaleciyi zorladı.

    Viktor Gyokeres (8/10):

    Sezon ilerledikçe top tutma becerisi açıkça gelişiyor. Bazı güzel dokunuşlar yaptı ve Bayer savunmasını açmak için kanalları iyi kullandı. Takım için çok çalıştı.

    Leandro Trossard (7/10):

    Blaswich'in iyi kurtardığı birkaç şutla gol atamamasının şanssızlığı yaşadı. Geri dönüşünde zaman zaman biraz paslanmış görünüyordu, ancak oyuna aktif olarak katıldı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Kai Havertz (6/10):

    Sakatlanan Eze'nin yerine oyuna girdi ve skoru 3-0'a getirecek gibi görünüyordu, ancak top elinden girince gol geçersiz sayıldı.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Maça pek giremedi.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Yorgun düşen White'ın yerine oyuna girdi.

    Christian Norgaard'ın yerine girdi (6/10):

    Orta sahada düzeni sağladı

    Myles Lewis-Skelly (N/A):

    Uzatma dakikalarında oyuna girdi

    Mikel Arteta (8/10):

    Kadrosunda biraz değişiklik yaptı ve performanstan çok memnun kalacaktır.

Lig Kupası
Arsenal crest
Arsenal
ARS
M.City crest
M.City
MCI
0