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Arsenal, Barcelona’nın önünde mi!? Eski Arsenal yıldızı, Premier League şampiyonluğu mu yoksa Avrupa’da kupa kazanmak mı sorusunu yanıtlarken Şampiyonlar Ligi sıralamasına ilişkin iddiada bulundu
Budapeşte'de yaşanan Avrupa hüsranı
Mikel Arteta, 2025-26 sezonunda Kuzey Londra'da ülke içindeki üstünlüğü yeniden sağladı ve Arsenal'e 2003-04 sezonunun efsanevi ‘Yenilmezler’ kadrosundan bu yana en üst ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı. Ancak Avrupa'nın en prestijli kupası, acı verici biçimde ulaşılmaz kalmaya devam etti.
Arsenal'in Budapeşte'deki Puskas Arena'da PSG'ye penaltı atışlarında yenilmesi, Ligue 1'in güçlü ekibinin Şampiyonlar Ligi'ni üst üste ikinci kez kazanmasını sağlarken yıkılan Arsenal cephesinde gözyaşları döküldü.
Macaristan'da o gece yaşananların acı hatıraları bu sezon ek motivasyon sağlamalı. Arsenal, Avrupa'da ilk kez şampiyon olarak tarihe geçmeye kararlı. Kulüp, bu simgesel kupanın güçlü adaylarından biri olarak görülüyor.
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Arsenal, PSG'nin gerisinde ancak Barcelona'nın önünde yer aldı
Bol gol atan Barcelona hızlı bir başlangıç yaparken ve PSG her zamanki kadar güçlü görünürken, Arsenal'in bu sıralamadaki yeri sorulan eski Arsenal yıldızı Grimandi, BetVictor Online Casino ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Bence birbirlerine oldukça yakınlar.
“Bana göre Barcelona bu iki takım kadar iyi değil. Çünkü savunmada Paris ve Arsenal kadar güçlü olduklarını düşünmüyorum. Ama ileride [Lamine] Yamal gibi çok, çok özel bir yetenekleri var.
“Bana kalırsa Paris şu anda oynadığı futbola çok güveniyor. Finale nasıl çıkacağını biliyor ve finalde kendisini yenmenin zor olacağını da biliyor. Bence Paris ilk sırada, Arsenal onun biraz gerisinde, ardından da Barcelona geliyor.
“Ama Madrid'deki finalde karşılaşırsak, tek maçta her şey mümkün. Arsenal'in finalde oynama biçiminden şikâyet eden çok kişi duydum ama sonuçta Paris o maçı kaybetmeye çok yaklaştı. Bu gerçekleşmedi ama çok yakındı. Dolayısıyla Madrid'de bir final daha oynanırsa belki farklı bir sonuç çıkar. Umarım Arsenal bunu başarır.”
Arsenal, kıta şampiyonluğu uğruna her şeyden vazgeçer mi?
2027 Şampiyonlar Ligi finali, İspanya'nın başkentinde Atletico Madrid'in stadı Estadio Metropolitano'da oynanacak. Arsenal bu büyük finalde yer almayı çok istiyor ancak bir kez daha hem yurt içinde hem de Avrupa'da birden fazla kulvarda mücadele etmenin getirdiği yükü dengelemek zorunda kalacak.
Grimandi'ye, Arsenal'in Avrupa'da zafer kazanması garanti edilse Premier League şampiyonluğu da dahil diğer tüm kupalardan vazgeçmeyi memnuniyetle kabul edip etmeyeceği soruldu. Grimandi, “Bu soruyu bana geçen yıl sorsaydınız hayır derdim. Bu sezon durum farklı.
“Finalin onları çok etkilediğini düşünüyorum çünkü takım için büyük bir hayal kırıklığıydı. Paris'in çok ama çok güçlü bir takım olduğunu düşünsem de finale çıktığınızda kazanma şansınız her zaman vardır.
“Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansları olursa bunun bu sezon özel bir anlamı olacağını düşünüyorum. Özellikle de Arsenal bu kupayı daha önce hiç kazanmadığı ve Şampiyonlar Ligi şu anda futbolun zirvesi olduğu için.
“Bence geçen sezon lig şampiyonluğunu kazandıkları için Arteta'nın bu sezonki hedefi, belki de ligden biraz daha fazla Şampiyonlar Ligi olabilir. Bir taraftar lig şampiyonluğunu istese de ikisini birden kazanabileceklerini düşünüyorum. Yine de Şampiyonlar Ligi'nde bunun zor olacağını düşünüyorum.”
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Arsenal'ın 2026-27 fikstürü: Bayern Münih, Everton ve Fleetwood
Arsenal'ın Avrupa'daki iddiası, çarşamba günü Allianz Arena'da İngiltere millî takımının rekorlar kıran forveti Harry Kane ve Bundesliga şampiyonu Bayern Münih ile karşılaşacağı maçta en zorlu sınavını verecek.
Arsenal, sıradaki üç maçını üç farklı organizasyonda oynayacak. Almanya deplasmanının ardından Premier League'de Everton'ı ağırlayacak, sonra da Carabao Kupası dördüncü turunda League Two'nun mütevazı ekibi Fleetwood Town ile karşılaşacak.
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