Bol gol atan Barcelona hızlı bir başlangıç yaparken ve PSG her zamanki kadar güçlü görünürken, Arsenal'in bu sıralamadaki yeri sorulan eski Arsenal yıldızı Grimandi, BetVictor Online Casino ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Bence birbirlerine oldukça yakınlar.

“Bana göre Barcelona bu iki takım kadar iyi değil. Çünkü savunmada Paris ve Arsenal kadar güçlü olduklarını düşünmüyorum. Ama ileride [Lamine] Yamal gibi çok, çok özel bir yetenekleri var.

“Bana kalırsa Paris şu anda oynadığı futbola çok güveniyor. Finale nasıl çıkacağını biliyor ve finalde kendisini yenmenin zor olacağını da biliyor. Bence Paris ilk sırada, Arsenal onun biraz gerisinde, ardından da Barcelona geliyor.

“Ama Madrid'deki finalde karşılaşırsak, tek maçta her şey mümkün. Arsenal'in finalde oynama biçiminden şikâyet eden çok kişi duydum ama sonuçta Paris o maçı kaybetmeye çok yaklaştı. Bu gerçekleşmedi ama çok yakındı. Dolayısıyla Madrid'de bir final daha oynanırsa belki farklı bir sonuç çıkar. Umarım Arsenal bunu başarır.”