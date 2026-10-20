Gol yollarında etkili Barcelona sezona hızlı bir giriş yaparken ve PSG her zamanki kadar güçlü görünürken, Arsenal'in bu listede nerede yer aldığı sorulan eski Arsenal yıldızı Grimandi, BetVictor Online Casino ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Bence birbirlerine oldukça yakınlar.

“Bana göre Barcelona, bu iki takım kadar iyi değil. Çünkü savunmada Paris ve Arsenal kadar güçlü olduklarını düşünmüyorum. Ancak ileride [Lamine] Yamal gibi çok, çok özel bir yetenekleri var.

“Ama bana göre Paris şu anda oynadığı futbola büyük güven duyuyor. Finale nasıl çıkacağını biliyor ve finalde kendisini yenmenin zor olacağını da biliyor. Bence önce Paris geliyor, biraz altında Arsenal var, ardından da Barcelona'yı sayarım.

“Ama Madrid'deki finalde karşılaşırsak tek maçta her şey mümkün. Arsenal'in finalde oynadığı futboldan şikâyet eden çok kişi duydum ama sonuçta Paris o maçı kaybetmeye çok yaklaştı. Kaybetmedi ama çok yakındı. Dolayısıyla Madrid'de bir final daha olursa belki hikâye farklı olur. Umarım Arsenal bunu başarır.”