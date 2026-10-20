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Arsenal, Barcelona’nın önünde mi!? Eski Arsenal yıldızı, Premier League şampiyonluğu ile Avrupa zaferi arasında hangi kupayı tercih edeceği sorusunu yanıtlarken Şampiyonlar Ligi sıralamasına ilişkin bir iddiada bulundu
Budapeşte'de yaşanan Avrupa hayal kırıklığı
Mikel Arteta, 2025-26 sezonunda Kuzey Londra'da ülke futbolundaki üstünlüğü yeniden kurdu ve 2003-04 sezonunun efsanevi “Yenilmezler”inden bu yana ilk kez en üst düzey lig şampiyonluğunu kazandı. Ancak kıtanın en prestijli kupası, yine acı verici biçimde ulaşılamaz kaldı.
Budapeşte'deki Puskas Arena'da PSG'ye penaltı atışları sonucunda kaybedilmesi, Ligue 1'in güçlü ekibinin üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını sağlarken büyük hayal kırıklığı yaşayan Arsenal cephesinde gözyaşları döküldü.
Macaristan'daki o geceye dair acı hatıralar, bu sezon ek motivasyon kaynağı olmalı. Arsenal, kıtada ilk kez zafere ulaşarak tarih yazmaya kararlı. Takım, futbolun en ikonik kupası için ciddi adaylardan biri olarak görülüyor.
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Arsenal, sıralamada PSG'nin gerisinde ancak Barcelona'nın önünde yer aldı
Gol yollarında etkili Barcelona sezona hızlı bir giriş yaparken ve PSG her zamanki kadar güçlü görünürken, Arsenal'in bu listede nerede yer aldığı sorulan eski Arsenal yıldızı Grimandi, BetVictor Online Casino ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Bence birbirlerine oldukça yakınlar.
“Bana göre Barcelona, bu iki takım kadar iyi değil. Çünkü savunmada Paris ve Arsenal kadar güçlü olduklarını düşünmüyorum. Ancak ileride [Lamine] Yamal gibi çok, çok özel bir yetenekleri var.
“Ama bana göre Paris şu anda oynadığı futbola büyük güven duyuyor. Finale nasıl çıkacağını biliyor ve finalde kendisini yenmenin zor olacağını da biliyor. Bence önce Paris geliyor, biraz altında Arsenal var, ardından da Barcelona'yı sayarım.
“Ama Madrid'deki finalde karşılaşırsak tek maçta her şey mümkün. Arsenal'in finalde oynadığı futboldan şikâyet eden çok kişi duydum ama sonuçta Paris o maçı kaybetmeye çok yaklaştı. Kaybetmedi ama çok yakındı. Dolayısıyla Madrid'de bir final daha olursa belki hikâye farklı olur. Umarım Arsenal bunu başarır.”
Arsenal, kıta şampiyonluğu için her şeyden vazgeçer mi?
2027 Şampiyonlar Ligi finali, İspanya'nın başkentinde Atletico Madrid'in stadı Estadio Metropolitano'da oynanacak. Arsenal bu büyük maçta yer almayı çok istiyor ancak bir kez daha yurt içinde ve Avrupa'da birden fazla kulvarda mücadele etmenin getirdiği zorluklarla baş etmek zorunda kalacak.
Arsenal'in Avrupa'da şampiyonluğu garantilense memnuniyetle Premier League şampiyonluğu da dahil olmak üzere diğer tüm başarılardan vazgeçip geçmeyeceği sorulduğunda Grimandi şöyle dedi: “Bu soruyu bana geçen yıl sorsaydınız hayır derdim. Bu sezon durum farklı.
“Bence final onları çok etkiledi çünkü takım için büyük bir hayal kırıklığıydı. Finale çıktığınızda, Paris'in çok, çok güçlü bir takım olduğunu düşünsem de kazanma şansınız her zaman vardır.
“Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansları olursa bunun bu sezon özel bir anlamı olacağını düşünüyorum. Özellikle de Arsenal bu kupayı daha önce hiç kazanmadığı ve Şampiyonlar Ligi şu anda futbolun zirvesi olduğu için.
“Bence bu sezon Arteta'nın hedefi, geçen sezon kazandıkları lig şampiyonluğundan belki biraz daha fazla Şampiyonlar Ligi olabilir. Taraftarlar lig şampiyonluğunu sevse de bence ikisini birden başarabilirler; ancak Şampiyonlar Ligi'nde işlerinin zor olacağını düşünüyorum.”
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Arsenal'ın 2026-27 fikstürü: Bayern, Everton ve Fleetwood
Arsenal'ın Avrupa'daki iddiası, salı günü Allianz Arena'da rekorlar kıran İngiltere forveti Harry Kane ve Bundesliga şampiyonu Bayern Münih ile karşılaşacağı maçta en zorlu sınavını verecek.
Arsenal'ın sıradaki üç maçı üç farklı kulvarda oynanacak. Almanya deplasmanının ardından Premier League'de Everton'ı konuk edecek olan Arsenal, daha sonra Carabao Cup dördüncü turunda League Two'nun mütevazı ekibi Fleetwood Town ile karşılaşacak.
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