Arsenal-Atletico Madrid maçı oyuncu değerlendirmeleri: Şampiyonlar Ligi yarı finali bıçak sırtında ilerlerken Viktor Gyokeres büyük bir performans sergiledi, Declan Rice ise sahayı domine etti

Konuk takım, temkinli geçen ilk yarıyı kontrol altında tuttu; bu yarıda David Hancko’nun ceza sahası içinde Gyokeres’i beceriksizce yere indirmesinin ardından Gyokeres topu ağlara gönderdi. David Raya, Alvarez’in güzel vuruşunu kurtarmak için iyi bir kurtarış yapmak zorunda kalmış, Noni Madueke ise diğer tarafta kavisli bir şutla gole çok yaklaşmıştı, ancak bunun dışında pek fazla gol fırsatı olmayan bir yarıydı.

Ancak, ikinci yarıda durum değişti; Arsenal kontrolü kaybetti ve zaman zaman zor anlar yaşadı. Ben White'ın eliyle topu oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verilmesi üzerine, Alvarez ikinci yarının 10. dakikasında penaltıdan skoru eşitledi. Bunu, Arsenal için bir dizi tehlikeli an izledi; en dikkat çekici olanları, Raya'nın Ademola Lookman'ın yakın mesafeden şutunu kurtarması, Gabriel Magalhaes'in Antoine Griezmann'ı engellemek için yaptığı inanılmaz blok ve Fransız oyuncunun topu direğe çarpmasıydı.

Arsenal, oyuna son 10 dakika kala, yedek oyuncu Eberechi Eze'nin Hancko'nun bir başka müdahalesi sonucu yere düşmesiyle gecenin üçüncü penaltısını ve maçı kazanma şansını yakaladığını sandı, ancak hakem saha kenarındaki monitörü inceledikten sonra tartışmalı bir şekilde kararını geri aldı. Uzatma dakikalarında hayal kırıklıkları neredeyse daha da artacaktı, ancak neyse ki Nahuel Molina'nın şutu az farkla üstten dışarı çıktı ve Gunners, ilk maçta saygın bir beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.

GOAL, Metropolitano'daki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...