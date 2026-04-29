Krishan Davis

Çeviri:

Arsenal-Atletico Madrid maçı oyuncu değerlendirmeleri: Şampiyonlar Ligi yarı finali bıçak sırtında ilerlerken Viktor Gyokeres büyük bir performans sergiledi, Declan Rice ise sahayı domine etti

Arsenal, Çarşamba günü Atlético Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında zorlu bir mücadelenin ardından 1-1 berabere kalmak zorunda kaldı; ancak Viktor Gyökér és Julian Álvarez'in devre arifesinde karşılıklı penaltıları kaçırmasının ardından, maçı kazandırabilecek bir penaltı kararının verilmemesi nedeniyle büyük bir haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar.

Konuk takım, temkinli geçen ilk yarıyı kontrol altında tuttu; bu yarıda David Hancko’nun ceza sahası içinde Gyokeres’i beceriksizce yere indirmesinin ardından Gyokeres topu ağlara gönderdi. David Raya, Alvarez’in güzel vuruşunu kurtarmak için iyi bir kurtarış yapmak zorunda kalmış, Noni Madueke ise diğer tarafta kavisli bir şutla gole çok yaklaşmıştı, ancak bunun dışında pek fazla gol fırsatı olmayan bir yarıydı.

Ancak, ikinci yarıda durum değişti; Arsenal kontrolü kaybetti ve zaman zaman zor anlar yaşadı. Ben White'ın eliyle topu oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verilmesi üzerine, Alvarez ikinci yarının 10. dakikasında penaltıdan skoru eşitledi. Bunu, Arsenal için bir dizi tehlikeli an izledi; en dikkat çekici olanları, Raya'nın Ademola Lookman'ın yakın mesafeden şutunu kurtarması, Gabriel Magalhaes'in Antoine Griezmann'ı engellemek için yaptığı inanılmaz blok ve Fransız oyuncunun topu direğe çarpmasıydı.

Arsenal, oyuna son 10 dakika kala, yedek oyuncu Eberechi Eze'nin Hancko'nun bir başka müdahalesi sonucu yere düşmesiyle gecenin üçüncü penaltısını ve maçı kazanma şansını yakaladığını sandı, ancak hakem saha kenarındaki monitörü inceledikten sonra tartışmalı bir şekilde kararını geri aldı. Uzatma dakikalarında hayal kırıklıkları neredeyse daha da artacaktı, ancak neyse ki Nahuel Molina'nın şutu az farkla üstten dışarı çıktı ve Gunners, ilk maçta saygın bir beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.

GOAL, Metropolitano'daki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (7/10):

    Kalecisi olmasaydı Arsenal için durum daha da kötü olabilirdi. Alvarez ve Lookman'ın şutlarını iki kez kurtardı, ancak penaltı karşısında çaresiz kaldı.

    Ben White (6/10):

    Tehlikeli Lookman karşısında geriye çekildi ve zaman zaman adamını kaybetti. Kolunu salladığı için cezalandırıldı.

    William Saliba (7/10):

    Birkaç kez kendini zor duruma soktu, ancak bunun dışında sağlam bir performans sergiledi ve bazı önemli müdahalelerde bulundu.

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Maçın başında top kontrolünde biraz gevşekti. Griezmann'ın yakın mesafeden şutunu mucizevi bir şekilde engelledi.

    Piero Hincapie (6/10):

    Bazı iyi hücum pozisyonlarına girdi, ancak oyunu yavaşlatmakla suçlandı. Defansif olarak sağlamdı.

    Orta saha

    Martin Zubimendi (6/10):

    Sakin bir oyun sergiledi ancak orta saha mücadelesinde zaman zaman kayboldu, bu da Rice'ın çok fazla iş yapmasına neden oldu.

    Declan Rice (7/10):

    Yoğun atmosferde parladı, sahada her yerdeydi. Bazı kritik savunma müdahaleleri yaptı ve atakları başlattı.

    Martin Odegaard (5/10):

    Orta saha ile hücum arasında güzel paslar yaptı, ancak istediği kadar yaratıcı olamadı. Oldukça erken bir zamanda Eze ile değiştirildi.

    Saldırı

    Noni Madueke (6/10):

    Şiddetli bir vuruşla golü açmaya çok yaklaştı, ancak sonrasında performansında ciddi bir düşüş yaşadı ve oyundan alındı.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    Başlangıçta iyi bir performans sergiledi ve penaltı kazanarak bunu gole çevirdi. İkinci yarıda ise çok daha sessiz kaldı.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Maça hiçbir zaman tam olarak giremedi ve Atletico'nun kontrolü ele geçirmesiyle birlikte beklenildiği gibi oyundan alındı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Eberechi Eze (7/10):

    Odegaard'dan çok daha etkiliydi ve şık bir hareketin ardından penaltı kazanmayı hak etmişti.

    Gabriel Jesus (6/10):

    Maça hemen dahil oldu ve net bir gol şansı yakalayamasa da fiziksel üstünlüğüyle rakibe sorunlar çıkardı.

    Bukayo Saka (6/10):

    Madueke'den daha fazla tehdit oluşturdu, ancak her zamanki son vuruş yeteneğinden yoksundu.

    Leandro Trossard (6/10):

    Yarı alanda aktifti ancak pas veya şut çekemeden sık sık Atletico savunmacıları tarafından kuşatıldı.

    Cristhian Mosquera (N/A):

    Arsenal'in önemli bir beraberliği korumasına yardımcı olmak için oyuna girdi.

    Mikel Arteta (7/10):

    Takımının ikinci yarıda kontrolü elinden kaçırmasından memnun olmayacaktır, ancak muhtemelen maç başlamadan önce bir beraberliği kabul ederdi ve takımının ilk yarıdaki profesyonelliği etkileyiciydi.

