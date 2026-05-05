Arsenal-Atletico Madrid maçı oyuncu değerlendirmeleri: Gunners Budapeşte'ye gidiyor! Bukayo Saka, kuzey Londra'da unutulmaz bir gecede Mikel Arteta'nın takımını Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan golü attı

Maçı bir hata belirleyecekmiş gibi bir his vardı hep – ve öyle de oldu. İlk yarının bitimine normal süreden sadece bir dakika kala, Jan Oblak, Leandro Trossard’ın şutunu Saka’nın ayaklarının önüne sektirdi; bu da Arsenal’in kendi altyapısından yetişen kahramanına, altı metre çizgisi içinden ev sahibi taraftarları coşkuya boğan bir gol atmak için çok kolay bir fırsat sundu.

Atletico ikinci yarıda biraz baskı kurdu ancak en iyi fırsatları aslında William Saliba'nın hatasından doğdu. Diego Simeone için talihsiz bir şekilde, oğlu Giuliano, Fransız oyuncunun kaçırdığı kafayı yakaladıktan sonra David Raya'yı geçmesine rağmen topu ağlara gönderemedi.

Sonuç olarak, Arsenal rahat bir şekilde galibiyetini koruyarak, tarihindeki ilk Avrupa Kupası zaferine bir adım daha yaklaştı. Aşağıda, GOAL, Emirates'te yaşanan tarihi gecede sahaya çıkan tüm Gunners oyuncularını değerlendiriyor...