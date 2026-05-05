Bukayo Saka Arsenal Atletico Madrid
Arsenal-Atletico Madrid maçı oyuncu değerlendirmeleri: Gunners Budapeşte'ye gidiyor! Bukayo Saka, kuzey Londra'da unutulmaz bir gecede Mikel Arteta'nın takımını Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan golü attı

Bukayo Saka maçın tek golünü attı ve Arsenal, Emirates Stadyumu’nda oynanan çekişmeli ve gergin karşılaşmada Atlético Madrid’i 1-0 mağlup ederek toplamda 2-1’lik skorla 20 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Geçen hafta Metropolitano'da Viktor Gyokeres ve Julian Alvarez'in penaltı atışlarını karşılıklı olarak gole çevirmesiyle yarı final serisi tamamen dengede kalmıştı ve Salı gecesi Kuzey Londra'da oynanan rövanş maçında da iki takım arasında yine çok az fark vardı.

Maçı bir hata belirleyecekmiş gibi bir his vardı hep – ve öyle de oldu. İlk yarının bitimine normal süreden sadece bir dakika kala, Jan Oblak, Leandro Trossard’ın şutunu Saka’nın ayaklarının önüne sektirdi; bu da Arsenal’in kendi altyapısından yetişen kahramanına, altı metre çizgisi içinden ev sahibi taraftarları coşkuya boğan bir gol atmak için çok kolay bir fırsat sundu.

Atletico ikinci yarıda biraz baskı kurdu ancak en iyi fırsatları aslında William Saliba'nın hatasından doğdu. Diego Simeone için talihsiz bir şekilde, oğlu Giuliano, Fransız oyuncunun kaçırdığı kafayı yakaladıktan sonra David Raya'yı geçmesine rağmen topu ağlara gönderemedi.

Sonuç olarak, Arsenal rahat bir şekilde galibiyetini koruyarak, tarihindeki ilk Avrupa Kupası zaferine bir adım daha yaklaştı. Aşağıda, GOAL, Emirates'te yaşanan tarihi gecede sahaya çıkan tüm Gunners oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (7/10):

    Aslında pek iş yapması gerekmedi ama ikinci yarıda ihtiyaç duyulduğunda görevini yerine getirdi; pas dağıtımı ise maç boyunca iyiydi.

    Ben White (7/10):

    Gyokeres'e pasını vererek skoru açan golün öncüsü oldu ve savunmada da hatasız bir performans sergiledi.

    William Saliba (6/10):

    İlk yarıda Julian Alvarez'in kaçmasını önlemek için birkaç iyi savunma yaptı, ancak Giuliano Simeone'nin kafası isabetli olmasa da gol atamaması büyük şans oldu.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Simeone'yi yere düşürmeden çok iyi bir şekilde durdurdu ve David Raya'nın kurtarışının ardından top ile rakibi arasına girerek tehlikeyi bertaraf etmeyi başardı.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    İtalyan oyuncu, Piero Hincapie'nin önünde sol bek pozisyonunu korudu ve her zamanki gibi fırsat buldukça ileriye çıkmaya çalıştı. Ancak, Antoine Griezmann'a ceza sahası içinde basarken Gabriel'e hafif bir serbest vuruş verilmişti ve bu sayede şanslı bir şekilde kurtuldu.

    Orta saha

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    Hafta sonu Fulham karşısında sergilediği etkileyici performansın ardından Martin Zubimendi'nin yerine ilk 11'de yer aldı. Marcos Llorente'yi düşürdüğü için erken bir sarı karttan kurtulması büyük şans olsa da, Arsenal'de orta sahada sadece ikinci kez forma giyen 19 yaşındaki bir oyuncu için inanılmaz derecede başarılı bir performans sergiledi.

    Declan Rice (7/10):

    Giuliano Simeone'nin kesin golünü büyük bir blokla engelledi ve daha geride bir pozisyonda oynamasına rağmen, Atletico sahasına birkaç kez sansasyonel ataklar yaptı.

    Eberechi Eze (4/10):

    Tercih ettiği pozisyonda oynadı ancak performansı gerçekten kötüydü. Birkaç kez top kaybı yapmasaydı, sahada olduğunu bile unutabilirdiniz. Haklı olarak 60. dakikadan önce oyundan alındı.

    Saldırı

    Bukayo Saka (7/10):

    Maçın büyük bölümünde sessiz kaldı ancak en önemli anında, Oblak'ın hatasına en hızlı tepki vererek devre bitmeden önce Arsenal'i öne geçiren golü attı. Sakatlıktan döndükten sonra sadece ikinci kez ilk 11'de yer aldığı maçta hızlı bir şekilde yorulması şaşırtıcı değildi ve 58. dakikada oyundan alındı.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    İsveçli oyuncunun sağ kanattan yaptığı iyi çalışmanın ardından açılış golünün gelmesi şaşırtıcı değildi, zira maçın başından itibaren kanalları iyi kullanıyordu. Ayrıca takımının üstünlüğünü ikiye katlayacak altın değerinde bir fırsatı kaçırdı, ancak yine de çok eleştirilen forvet için olumlu bir gece oldu.

    Leandro Trossard (7/10):

    Oblak'ın tutamadığı iyi bir vuruşla golde pay sahibi oldu ve savunma açısından sol kanatta ciddi bir performans sergiledi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Martin Odegaard (6/10):

    Sakatlığı geçen kaptan, ikinci yarının ortasında etkisiz kalan Eze'nin yerine oyuna girdi ve Arsenal'in galibiyetini garantilemesine yardımcı oldu.

    Noni Madueke (6/10):

    Sağ kanatta Saka'nın yerine oyuna girdi ve presiyle maça gerçek bir yoğunluk kattı.

    Piero Hincapie (6/10):

    Calafiori'nin yerine sol bekte oyuna girdikten kısa bir süre sonra Gyokeres için muhteşem bir fırsat yarattı.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Maçın son dakikalarında Lewis-Skelly'nin yerine orta sahada oyuna girdi.

    Gabriel Martinelli (N/A):

    Maçın bitimine 10 dakikadan az bir süre kala Trossard'ın yerine oyuna girdi.

    Mikel Arteta (8/10):

    Olumlu bir ilk 11 seçti ve Saka'nın formuna yaptığı bahis, Arsenal'in talismanı devre arifesinde bir forvet gibi gol atarak karşılığını verdi. Ayrıca, kulüp için bu kadar önemli bir maçta Lewis-Skelly'ye güvenmesi de büyük övgüyü hak ediyor.

