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Adhe Makayasa

Çeviri:

Arsenal, Aston Villa'dan Ezri Konsa'yı 55 milyon sterline kadar çıkabilecek bir bonservisle transfer etti

Transfers
E. Konsa
Arsenal
Premier Lig
Aston Villa

Arsenal, Aston Villa'dan İngiltereli stoper Ezri Konsa'nın transferini bonuslarla birlikte 55 milyon £'a kadar ulaşan bir anlaşmayla tamamladı. 28 yaşındaki savunmacı, Emirates Stadyumu'nda 12 aylık uzatma opsiyonunu da içeren dört yıllık sözleşmeye imza attı ve son Premier League şampiyonunun unvan savunusuna başladığı süreçte Mikel Arteta'nın savunma hattındaki seçeneklerini güçlendirdi.

  • Arsenal savunmaya takviye yaptı

    The Athletic'e göre Arsenal, Konsa'yı Villa'dan 51 milyon sterlin başlangıç bedeli ve performansa bağlı 4 milyon sterlinlik ek ödemeyle kadrosuna katma işlemini tamamladı. 28 yaşındaki İngiltere milli oyuncusu, son Premier League şampiyonu kulüpte sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından, 12 aylık uzatma opsiyonu içeren dört yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Gelişi, Christos Tzolis, Bruno Guimaraes ve Illan Meslier'in transferlerinin ardından Arsenal'in yaz dönemindeki çalışmalarını daha da güçlendirdi.

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  • Aston Villa v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    İspanyol teknik direktör, oyuncu alımını açıkladı

    Arteta, kulübün yaz dönemindeki agresif transfer hamlelerinin, kadro derinliğini artırma ve şampiyonluk unvanını koruma yolunda rekabet avantajını sürdürme isteğinden kaynaklandığında ısrar etti. Manchester City karşısında Community Shield'da alınan galibiyet öncesinde konuşan Arteta, şunları vurguladı: "Kadroyu geliştirmek ve ileri taşımak istiyoruz. Bunu yapabilmek için güçlendirilebilecek bazı alanlar tespit ettik ve yapmaya çalıştığımız şey de bu."

  • Villa'daki ayrılık dalgası hedeflere yardımcı oluyor

    Konsa, 2019'dan bu yana 286 maça çıktıktan ve Thomas Tuchel'in İngiltere'sinin 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesine yardımcı olduktan sonra Villa Park'tan ayrıldı. Emiliano Martinez ve Ollie Watkins hakkındaki spekülasyonlar sürerken, bu yaz Unai Emery'nin kadrosundan yaşanan dikkat çekici ayrılıkların bir parçası olarak Morgan Rogers Chelsea'ye katıldı, Lucas Digne Paris Saint-Germain'e geri döndü ve Youri Tielemans Manchester United'a geçti.

    Arteta'nın, sağ bekte de görev yapabilen çok yönlü savunmacı için yaptığı hamle, William Saliba'nın sırt sorunu ve Jurrien Timber'in kasık sakatlığı nedeniyle hayati bir derinlik sağlıyor.

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    Açılış maçları hazır olup olunmadığını test ediyor

    Arsenal, Premier League şampiyonluğunu koruma yolundaki sezon açılışını cuma günü Emirates Stadyumu'nda Premier League'e yeni yükselen Coventry City'yi konuk ederek yapacak. Bu arada, şu anda kadroda büyük bir yapılanma sürecinden geçen Emery'nin ekibi, pazar günü Brighton & Hove Albion ile karşılaşmak üzere Amex Stadyumu'na yapacağı zorlu deplasmana hızla hazırlanmak zorunda. Konsa için asıl sınav ise Saliba tam hazır hale dönmeden önce Arteta'nın taktik taleplerine anında uyum sağlamaya hazır olduğunu kanıtlamak olacak.

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