Konsa, 2019'dan bu yana 286 maça çıktıktan ve Thomas Tuchel'in İngiltere'sinin 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesine yardımcı olduktan sonra Villa Park'tan ayrıldı. Emiliano Martinez ve Ollie Watkins hakkındaki spekülasyonlar sürerken, bu yaz Unai Emery'nin kadrosundan yaşanan dikkat çekici ayrılıkların bir parçası olarak Morgan Rogers Chelsea'ye katıldı, Lucas Digne Paris Saint-Germain'e geri döndü ve Youri Tielemans Manchester United'a geçti.

Arteta'nın, sağ bekte de görev yapabilen çok yönlü savunmacı için yaptığı hamle, William Saliba'nın sırt sorunu ve Jurrien Timber'in kasık sakatlığı nedeniyle hayati bir derinlik sağlıyor.