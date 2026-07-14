Arsenal, Almanya’nın genç yıldızı Lisa Baum’u yaz transfer döneminin beşinci transferi olarak tanıttı; oyuncu daha önce Barcelona, Manchester United ve Bayern Münih ile anılmıştı

Baum’un Leipzig’de sadece bir sezon geçirdikten sonra bu yaz transfer olabileceğine dair haberler ortaya çıkar çıkmaz, Arsenal onun transferi için en güçlü aday olarak gösterilmişti. Salı günü, Gunners yeni 19 numaralı oyuncusunu tanıttı; Baum, Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler ve Selina Cerci’nin ardından kulübe katılan isim oldu ve bu yaz transfer dönemi harika bir şekilde şekilleniyor.

Baum, “Arsenal’e katıldığım için çok mutluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum,” dedi. “Bu lig çok rekabetçi ve Arsenal büyük bir kulüp; bu yüzden kendimi zorlayıp en iyilerle rekabet etmekten heyecan duyuyorum. Kupa kazanmak ve oyunumu geliştirmek istiyorum; Arsenal, bunu başarmak için mükemmel bir seçim gibi geliyor.”

Gunners baş antrenörü Renee Slegers ise şunları ekledi: "Lisa, hücum grubumuza doğrudan gol arzusu ve atletizm katacak genç bir kanat forvet. 19 yaşında, hâlâ gelişme aşamasında ve biz onun muazzam bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz; bunu gerçekleştirmesi için ona destek olacağız."

RB Leipzig yetkilileri de Baum’un Alman kulübüne veda etmesinin ardından onun hakkında pek çok övgü dolu söz sarf ettiler. Kulübün kadın ve kız futbolu sorumlusu Viola Odebrecht şöyle konuştu: “Lisa’nın şimdiden bir sonraki adıma atılmaya hazır olması, burada çok kısa sürede kaydettiği olağanüstü ilerlemeyi gösteriyor. Transferi, birçok açıdan ilgili herkes için iyi bir çözüm. Lisa’nın yolculuğunun bir kısmında ona eşlik etmiş olmaktan gurur duyuyoruz ve Arsenal’de hem saha içinde hem de saha dışında kendisine başarılar diliyoruz,"

Leipzig teknik direktörü Jonas Stephan ise şunları ekledi: "Böyle devam ederse, Lisa dünya çapında bir oyuncu olacak ve pozisyonunun en iyilerinden biri haline gelecektir."