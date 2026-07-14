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Arsenal, Almanya’nın genç yıldızı Lisa Baum’u yaz transfer döneminin beşinci transferi olarak tanıttı; oyuncu daha önce Barcelona, Manchester United ve Bayern Münih ile anılmıştı
Resmi: Arsenal, Lisa Baum’un transferini tamamladı
Baum’un Leipzig’de sadece bir sezon geçirdikten sonra bu yaz transfer olabileceğine dair haberler ortaya çıkar çıkmaz, Arsenal onun transferi için en güçlü aday olarak gösterilmişti. Salı günü, Gunners yeni 19 numaralı oyuncusunu tanıttı; Baum, Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler ve Selina Cerci’nin ardından kulübe katılan isim oldu ve bu yaz transfer dönemi harika bir şekilde şekilleniyor.
Baum, “Arsenal’e katıldığım için çok mutluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum,” dedi. “Bu lig çok rekabetçi ve Arsenal büyük bir kulüp; bu yüzden kendimi zorlayıp en iyilerle rekabet etmekten heyecan duyuyorum. Kupa kazanmak ve oyunumu geliştirmek istiyorum; Arsenal, bunu başarmak için mükemmel bir seçim gibi geliyor.”
Gunners baş antrenörü Renee Slegers ise şunları ekledi: "Lisa, hücum grubumuza doğrudan gol arzusu ve atletizm katacak genç bir kanat forvet. 19 yaşında, hâlâ gelişme aşamasında ve biz onun muazzam bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz; bunu gerçekleştirmesi için ona destek olacağız."
RB Leipzig yetkilileri de Baum’un Alman kulübüne veda etmesinin ardından onun hakkında pek çok övgü dolu söz sarf ettiler. Kulübün kadın ve kız futbolu sorumlusu Viola Odebrecht şöyle konuştu: “Lisa’nın şimdiden bir sonraki adıma atılmaya hazır olması, burada çok kısa sürede kaydettiği olağanüstü ilerlemeyi gösteriyor. Transferi, birçok açıdan ilgili herkes için iyi bir çözüm. Lisa’nın yolculuğunun bir kısmında ona eşlik etmiş olmaktan gurur duyuyoruz ve Arsenal’de hem saha içinde hem de saha dışında kendisine başarılar diliyoruz,"
Leipzig teknik direktörü Jonas Stephan ise şunları ekledi: "Böyle devam ederse, Lisa dünya çapında bir oyuncu olacak ve pozisyonunun en iyilerinden biri haline gelecektir."
- David Price/Arsenal FC via Getty Images
Lisa Baum kimdir? Dünyanın en yetenekli genç oyuncularından birini tanıtıyoruz
Baum, kesinlikle herkesin bildiği bir isim değil; ancak Almanya’nın gençlik takımlarında çok umut vaat eden bir yetenek olarak dikkatleri üzerine çektikten sonra, 2024-25 sezonunda Hamburg’un Frauen-Bundesliga’ya yükselmesinde başrol oynayarak gerçekten göze çarptı. Kulüp, o sezon ikinci lig takımı olarak DFB Pokal'da yarı finale kadar yükseldi ve bu aşamada uzatmalarda yenildi; Werder Bremen, 117. ve 121. dakikalarda attığı gollerle, masalın devam etmesini umarak Volksparkstadion'u dolduran 57.000 kişinin kalbini kırdı.
Baum’un performansları o kadar etkileyiciydi ki, 12 ay önce Bayern Münih bile onu kadrosuna katmakla ilgilendi. Ancak genç oyuncu, daha fazla süre alabileceği RB Leipzig’e katılmayı tercih etti. Bu karar zamanla mükemmel bir şekilde meyvesini verdi ve ona bir kez daha parlaması için bir platform sağladı; doğrudan oyunu, elektrik gibi hızı ve topla olan becerisi sayesinde, Bundesliga’yı 10. sırada bitiren takımında altı gol ve iki asist kaydetmeyi başardı.
Bu performans, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin çoğunun dikkatini çekti ve ona Arsenal’e katılma fırsatı sundu. Şimdi ise, belki de dünyanın en iyi kadınlar liginde ve Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir kulübü temsil edeceği bir sonraki adıma hazırlanıyor.
Arsenal, olumsuz gidişatı tersine çeviriyor mu?
Arsenal’in başka kulüplerden transfer ettiği genç oyuncuları geliştirme kabiliyeti konusunda şüpheler var; zira son zamanlarda bu konuda yeterince başarılı olamadıklarına dair pek çok örnek var.
2022 yılında, Gunners, o zamanlar henüz 19 yaşında olan Brezilya milli takım oyuncusu Gio Queiroz'u Barcelona'dan transfer etti; ancak Madrid CFF'ye kiralandığı dönemde 16 maçta 9 gol atmasına rağmen, kendini gösteremedi. Bir yıl sonra, yine 19 yaşındaki Kathrine Kuhl, Nordsjaelland'dan transfer edildi; burada gösterdiği performansla Danimarka milli takımında kendine yer edinmişti. Ancak o da Arsenal kadrosuna tam olarak giremedi ve iki yıl sonra takımdan ayrıldı. Rosa Kafaji de aynı kaderi paylaşma tehlikesiyle karşı karşıya. Yetenekli İsveçli oyun kurucu, 2024 yılında Arsenal’e transfer oldu ancak kuzey Londra’da forma şansı bulmakta zorlanınca geçen yılı Brighton’da kiralık olarak geçirdi.
Bununla birlikte, Smilla Holmberg Ocak ayında takıma katıldığından beri gerçek bir etki yarattı ve Arsenal taraftarları, Baum’un kulüpteki gelişiminin önceki örneklerden ziyade onunki gibi bir seyir izlemesini umuyor. Bunun olacağına inanmak için de nedenler var. Mead’in Man City’ye transfer olmasıyla kanat pozisyonunda bir boşluk açıldığından, Baum’un da şans bulması bekleniyor. Slegers, hem maçlar arasında hem de maçlar sırasında kanat oyuncularını sık sık rotasyona tabi tutma eğilimindedir; bu da Baum’un, halihazırda sergilediği etkiyi sürdürürken, Kadınlar Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi seviyesine istikrarlı bir şekilde alışmasına olanak tanıyacaktır.
- Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images
Arsenal’in olağanüstü transfer dönemi, WSL şampiyonluk hasretine son verebilir mi?
Baum'un transferi, Arsenal için muhteşem bir transfer dönemi içinde bir başka mükemmel transfer olarak görünüyor. Orta sahayı güçlendirmek üzere İngiltere milli takım oyuncusu Stanway ve İsviçre milli takım oyuncusu Reuteler takıma katıldı; bu da Kim Little ve Mariona Caldentey’e olan bağımlılığı bir ölçüde azaltacaktır. Öte yandan Batlle, takımdan ayrılan Katie McCabe'in bıraktığı boşluğu doldurarak savunma hattına dünya klasında bir kalite katarken, Baum ise eski Hoffenheim forveti Cerci ile birlikte hücumda daha fazla çeşitlilik ve çok yönlülük sağlayacak.
Arsenal, İngiliz futbol tarihinin en başarılı kadın takımı ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanan tek takımdır, ancak 2019’dan beri WSL şampiyonluğu kazanamamıştır. Bu transfer dönemi, taraftarlara bu sezon bu galibiyet hasretinin sona erebileceğine inanmak için her türlü nedeni sunuyor.
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