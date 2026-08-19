The Telegraph'ın haberine göre Arsenal, Scanlon ve Ogunneye'yi Manchester United'dan transfer etmek için iddialı bir girişim başlattı. Premier League şampiyonu, agresif bir transfer stratejisinin parçası olarak bu yaz söz konusu ikiliyi altyapısına katmak istiyor. Scanlon ve Ogunneye, Arsenal tarafından yakından takip ediliyordu ve kulüp, iki yeteneği de Old Trafford'dan koparabileceğine inanıyor.

Bu olası çifte hamle, Manchester United'ın son sezonlarda Chido Obi ve Ayden Heaven'ı Arsenal'den başarıyla transfer etmesine doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor ve iki rakip akademi arasında ilgi çekici bir mücadelenin zeminini hazırlıyor.