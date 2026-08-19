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Manchester United v Chelsea - The FA Youth Cup Fifth RoundGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Arsenal, akademi yetenekleri James Scanlon ve Habeeb Ogunneye için rakibi Manchester United'a çifte transfer hamlesi planlıyor

Transfers
H. Ogunneye
J. Scanlon
Arsenal
M. United
Manchester United Academy
Premier Lig

Arsenal, Premier League'deki rakibi Manchester United'dan gelecek vadeden gençler James Scanlon ve Habeeb Ogunneye'yi kadrosuna katmak için iki transferi kapsayan bir hamle üzerinde aktif şekilde çalışıyor. Arsenal, genç oyuncu gelişimi yapılanmasındaki son değişikliğin ardından bu yaz akademi kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor ve iki oyuncunun da bonservisiyle transferini tamamlayacağından emin.

  • Arsenal'ın hedefinde Manchester United'ın genç oyuncuları var

    The Telegraph'ın haberine göre Arsenal, Scanlon ve Ogunneye'yi Manchester United'dan transfer etmek için iddialı bir girişim başlattı. Premier League şampiyonu, agresif bir transfer stratejisinin parçası olarak bu yaz söz konusu ikiliyi altyapısına katmak istiyor. Scanlon ve Ogunneye, Arsenal tarafından yakından takip ediliyordu ve kulüp, iki yeteneği de Old Trafford'dan koparabileceğine inanıyor.

    Bu olası çifte hamle, Manchester United'ın son sezonlarda Chido Obi ve Ayden Heaven'ı Arsenal'den başarıyla transfer etmesine doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor ve iki rakip akademi arasında ilgi çekici bir mücadelenin zeminini hazırlıyor.

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  • Manchester United v Chelsea - The FA Youth Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Scanlon ve Ogunneye kalıcı ayrılık istiyor

    19 yaşındaki Scanlon ile 20 yaşındaki Ogunneye, geçen sezon düzenli olarak A takımda oynayabilmek için Manchester United'dan kiralık olarak ayrılarak değerli bir süreç geçirdi. Scanlon, League Two ekibi Swindon Town formasıyla çıktığı altı maçta bir gol attı. Ogunneye ise ocak ayında bonservisini elinde bulunduran kulübe dönmeden önce Newport County'de 21 maç oynadı. İki genç yeteneğin, gelişimlerini sürdürmek adına artık Manchester United'dan bonservisleriyle ayrılmaya hazır olduğu bildiriliyor. Arsenal bu fırsatı değerlendirdi ve Scanlon'ın, kulübün üst düzey yükselen yetenekleri kadrosuna katma konusundaki kararlılığını ortaya koyan, bir yıl uzatma opsiyonlu iki yıllık sözleşme üzerinde şimdiden anlaşmaya vardığına inanılıyor.

  • Yeni akademi liderliği transfer çalışmalarına yön veriyor

    Genç oyuncu alımına yönelik bu agresif hamle, kısa süre önce Pascal De Maesschalck'ın Per Mertesacker'ın yerine Arsenal'de yeni akademi başkanı olarak göreve getirilmesinin ardından geldi. Arsenal, istikrarlı bir yetenek akışı sağlamak için yurt içindeki birkaç potansiyel oyuncuyu aktif şekilde hedefliyor. Yeni akademi yönü hakkında konuşan sportif direktör Andrea Berta şunları söyledi: "Pascal'ı Arsenal'e hoş geldin demekten büyük mutluluk duyuyoruz. Avrupa'nın önde gelen bazı futbol kulüplerinden geniş bir deneyimle geliyor ve genç oyuncu gelişimi konusunda olağanüstü bir geçmişe sahip. Genç oyuncuları geliştirerek ve profesyonel futbola uzanan yolculukta Arsenal'e katılacak en iyi yükselen yetenekleri belirleyerek geleceği inşa etmeyi sürdürürken, aramızda olmasından heyecan duyuyoruz."

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    Arsenal için sırada ne var?

    Arsenal şimdi Scanlon ve Ogunneye'yi Londra'ya getirmek için gereken evrak işlemlerini ve tazminat anlaşmalarını sonuçlandırmaya odaklanacak. Kulübün ayrıca önümüzdeki haftalarda Vincent Joseph ve Axel Donczew'in de aralarında bulunduğu diğer genç yetenekler için bekleyen transferleri tamamlaması bekleniyor. Taraftarlar, bu takviyelerin sonunda Mikel Arteta'nın A takım kadrosuna girip giremeyeceğini yakından takip edecek.