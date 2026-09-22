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Arsenal'a yeni sakatlık endişesi: Jurrien Timber milli takım antrenmanına katılmadı
Timber, Hollanda antrenmanına katılmadı
Arsenal savunmacısı Timber, Hollanda Milli Takımı'yla milli görevde bulunduğu sırada takım antrenmanını kaçırdı. Bek oyuncusu, sakatlık sonrası iyileşme sürecini hızlandırmayı sürdürürken şu anda kendisine özel hazırlanmış bir program uyguluyor. Bu gelişme, Timber'ın kısa süre önce yeniden A takımda forma giymeye başlamasının ardından Arsenal taraftarlarını endişelendirebilir. Hafta içinde Ipswich Town deplasmanındaki Carabao Cup maçını kaçıran oyuncu, geçen hafta sonu Brighton karşısında bir saat sahada kaldı.
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Xavi ile özel takvim üzerinde anlaşmaya varıldı
Hollanda yayını Voetbal International'ın haberine göre Arsenal, yeni Oranje teknik direktörü Xavi ile doğrudan temas kurdu. Kulüp ve milli takım ekibi birlikte, savunmacının fiziksel durumunu dikkatle yönetmek için kişiye özel bir yükleme planı hazırladı.
Bu bireysel antrenman programı, Timber'ın Hollanda'nın Almanya ile oynayacağı yaklaşan maçta riske edilmeyeceğine işaret ediyor. Bu önlem, savunmacıyı uzun bir sakatlık döneminin ardından korumak için alındı.
Arsenal, sağ bek seçiminde büyüyen bir krizle karşı karşıya
Timber, Arsenal'ın Premier League şampiyonluğuyla sonuçlanan sezonunun son bölümünde sakatlık yaşamıştı. Şampiyonlar Ligi finalinde yedek kulübesine dönse de Dünya Kupası'nda oynayacak kadar hazır değildi.
Arteta, Ben White'ın milli aradan önce sakatlık yaşamasının ardından savunmada ciddi bir kadro sıkıntısıyla karşı karşıya. Ayrıca, Brighton karşısında sağ bekte görev yapan Declan Rice, Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosundan çekildi. Cristian Mosquera diz sakatlığı nedeniyle forma giyemezken ve William Saliba da sırt problemi yaşarken, yeni transfer Ezri Konsa yalnızca stoperde oynadı.
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