Arsenal'a yeni sakatlık endişesi: Jurrien Timber milli takım antrenmanına katılmadı

Bu slaytı, ilgili takımlar, oyuncular, teknik direktörler ve diğer unsurlar için sırada ne olabileceğini 🤔 değerlendirmek için kullanın.

Yalnızca yaklaşan bir maçı sıralamakla yetinmeyin; onları nasıl bir sınav bekliyor? Son dönemdeki form durumları nasıl? Sıradaki maçta ya da maçlar serisinde dikkat çeken ne var? Ufukta başka neler görünüyor; kupa kuraları, milli ara, sakatlıktan dönecek isimler, transfer dönemleri?

Yukarıdaki slayttaki 'Headline' kutusunu kullanarak, slayttaki içerikle ilgili, anahtar kelimeler içeren ve yazılanları uygun şekilde özetleyen kendi ara başlığınızı yazın.

Aşağıdaki 'Post image/media' kutusunu kullanarak bir görsel 🖼️ ekleyin. Bu görsel, önceki slaytlarda ya da ana görselde kullanılanla aynı olmamalı.

Son olarak, kaydedip alt redaksiyon için CS bağlantısını paylaşmadan önce, aşağıdaki kutular üzerinden SEO başlığını ve açıklamayı 🌐eklediğinizden emin olun. 'SEO başlığı', ana başlıkla aynı olmalı; 'açıklama' ise haberin ne hakkında olduğuna dair genel bir özet sunmalı ve ilgili SEO terimlerini içermelidir.

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