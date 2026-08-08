Metroaracılığıyla Football Betting'e konuşan Aliadiere, son transfer dönemlerindeki yüksek harcamaların ardından mali dengenin korunmasının gerekliliğini vurguladı. Arsenal'ın transfer politikasına değinen Aliadiere, şöyle dedi: "Ben sadece şunu düşünüyorum: Evet, şampiyonuz, evet, çok para kazandık. Ama bir noktada, bilanço dengesini de sağlamanız gerekir.

"Arsenal'ın [Bruno] Guimaraes'in gelişinden sonra zaten harcadığı parayı, geçen yıl ne kadar harcadığımızı düşündüğünüzde, ayrıca bonservis geliri karşılığında sadece Trossard ayrıldı. Mali açıdan nerede olduklarını yalnızca kulüp bilir ama gidip yeni bir kanat oyuncusu için 150 milyon harcayabilecekler mi, yoksa finansal olarak daha düşük maliyetli bir seçeneğe yönelmek daha mı mantıklı?"

Chelsea yıldızının geçmişine ilişkin olarak ise şunları ekledi: "Pedro Neto harika bir seçenek olabilir. Uzun yıllardır Premier League'de oynuyor, kendini kanıtlamış, ligi tanıyor, çok ama çok iyi bir oyuncu. Ve unutmayın, Christos Tzolis ile zaten bir sol kanat aldık. O bir sol kanat, yani sadece üst düzey kalite ekliyorsunuz.

"40 milyon harcadık. 40 milyon harcayıp sonra onu yedek kulübesine oturtup hiç oynatamazsınız. Bu yüzden bence tüm seçenekleri açık tutmalı ve kulüp için mali açıdan en iyisinin ne olduğuna bakmalısınız."