Getty Images Sport
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Arsenal'a, Vinicius Junior darbesinin ardından Manchester City'nin hedefini sürpriz bir 70 milyon sterlinlik anlaşmayla kapması söylendi
Arsenal kanat alternatiflerini değerlendiriyor
Arsenal, Vinicius'un Real Madrid ile sözleşmesini uzatmasının ardından yeni bir kanat oyuncusu arayışını yeniden şekillendirmek zorunda kaldı. Arsenal daha önce, Leandro Trossard'ın ayrılığının ardından Brezilyalı oyuncuyu Premier League tarihinin en çok kazanan ismi yapmaya hazırdı. Eski Arsenal forveti Aliadiere, kulübün Bradley Barcola için maliyetli bir teklif savaşına girmek yerine Chelsea'nin Neto'sunu 70 milyon sterlinlik bir anlaşmayla hedeflemesi gerektiğine inanıyor.
- AFP
Aliadiere makul seçeneği savunuyor
Metroaracılığıyla Football Betting'e konuşan Aliadiere, son transfer dönemlerindeki yüksek harcamaların ardından mali dengenin korunmasının gerekliliğini vurguladı. Arsenal'ın transfer politikasına değinen Aliadiere, şöyle dedi: "Ben sadece şunu düşünüyorum: Evet, şampiyonuz, evet, çok para kazandık. Ama bir noktada, bilanço dengesini de sağlamanız gerekir.
"Arsenal'ın [Bruno] Guimaraes'in gelişinden sonra zaten harcadığı parayı, geçen yıl ne kadar harcadığımızı düşündüğünüzde, ayrıca bonservis geliri karşılığında sadece Trossard ayrıldı. Mali açıdan nerede olduklarını yalnızca kulüp bilir ama gidip yeni bir kanat oyuncusu için 150 milyon harcayabilecekler mi, yoksa finansal olarak daha düşük maliyetli bir seçeneğe yönelmek daha mı mantıklı?"
Chelsea yıldızının geçmişine ilişkin olarak ise şunları ekledi: "Pedro Neto harika bir seçenek olabilir. Uzun yıllardır Premier League'de oynuyor, kendini kanıtlamış, ligi tanıyor, çok ama çok iyi bir oyuncu. Ve unutmayın, Christos Tzolis ile zaten bir sol kanat aldık. O bir sol kanat, yani sadece üst düzey kalite ekliyorsunuz.
"40 milyon harcadık. 40 milyon harcayıp sonra onu yedek kulübesine oturtup hiç oynatamazsınız. Bu yüzden bence tüm seçenekleri açık tutmalı ve kulüp için mali açıdan en iyisinin ne olduğuna bakmalısınız."
Chelsea kadro fazlalığıyla karşı karşıya
Neto, Ağustos 2024'te Wolves'tan Chelsea'ye katılmasından bu yana 103 maçta 19 gol attı ve şu anda Enzo Maresca'nın City'sinin ilgisini çekiyor. Chelsea'nin oyuncuyu satma yönünde acil bir isteği olmasa da, 41 oyuncudan oluşan şişkin A takım kadrosu teknik direktör Xabi Alonso'nun doğru dengeyi sağlamak için ayrılıkların gerekli olduğunu kabul etmesine yol açtı.
Söz konusu iddialarla ilgili konuşan Alonso, "Bugünden transfer döneminin son gününe kadar çok fazla bağlantı, çok fazla söylenti olacağından eminim. Bu yüzden hepsi hakkında yorum yapmak zor bir görev olacak. Ama kesin olan şu ki, kalite açısından, pozisyonlar açısından ve denge açısından doğru dengeye ihtiyacımız var. Tam bir kadroya sahip olmak ve iyi bir takım kurmak istiyoruz" dedi.
- Getty Images Sport
Belirleyici 70 milyon sterlinlik teklif bekliyor
Arsenal, transfer dönemi kapanmadan önce Chelsea ile resmî görüşmeleri başlatmak için 70 milyon sterlinlik teklif yapıp yapmamaya karar vermek zorunda. Bu arada Alonso, bir yandan takımını zorlu bir Premier League maratonuna hazırlarken diğer yandan Stamford Bridge'deki kadrosunu küçültmeye odaklanmayı sürdürüyor. Yaklaşan maçlar, iki kulübün de yeni sezon öncesindeki taktiksel hazırlık düzeyini ciddi şekilde test edecek.
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