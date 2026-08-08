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Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Arsenal'a, Vinicius Junior darbesinin ardından Manchester City'nin hedefini sürpriz bir 70 milyon sterlinlik anlaşmayla kapması söylendi

Transfers
J. Aliadiere
M. Arteta
Vinicius Junior
P. Neto
Arsenal
Premier Lig
Real Madrid
La Liga
M.City

Arsenal'a, Vinicius Junior'ı transfer etme girişiminin başarısız olmasının ardından Chelsea kanat oyuncusu Pedro Neto için Manchester City'nin hamlesini boşa çıkarması çağrısı yapıldı. Mikel Arteta'nın ekibi, sol kanadı güçlendirmek için alternatifleri değerlendirirken, eski Arsenal forveti Jeremie Aliadiere, Portekizli milli oyuncu için yapılacak 70 milyon sterlinlik bir hamlenin mali açıdan mantıklı olduğunu söyledi.

  • Arsenal kanat alternatiflerini değerlendiriyor

    Arsenal, Vinicius'un Real Madrid ile sözleşmesini uzatmasının ardından yeni bir kanat oyuncusu arayışını yeniden şekillendirmek zorunda kaldı. Arsenal daha önce, Leandro Trossard'ın ayrılığının ardından Brezilyalı oyuncuyu Premier League tarihinin en çok kazanan ismi yapmaya hazırdı. Eski Arsenal forveti Aliadiere, kulübün Bradley Barcola için maliyetli bir teklif savaşına girmek yerine Chelsea'nin Neto'sunu 70 milyon sterlinlik bir anlaşmayla hedeflemesi gerektiğine inanıyor.

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    Aliadiere makul seçeneği savunuyor

    Metroaracılığıyla Football Betting'e konuşan Aliadiere, son transfer dönemlerindeki yüksek harcamaların ardından mali dengenin korunmasının gerekliliğini vurguladı. Arsenal'ın transfer politikasına değinen Aliadiere, şöyle dedi: "Ben sadece şunu düşünüyorum: Evet, şampiyonuz, evet, çok para kazandık. Ama bir noktada, bilanço dengesini de sağlamanız gerekir.

    "Arsenal'ın [Bruno] Guimaraes'in gelişinden sonra zaten harcadığı parayı, geçen yıl ne kadar harcadığımızı düşündüğünüzde, ayrıca bonservis geliri karşılığında sadece Trossard ayrıldı. Mali açıdan nerede olduklarını yalnızca kulüp bilir ama gidip yeni bir kanat oyuncusu için 150 milyon harcayabilecekler mi, yoksa finansal olarak daha düşük maliyetli bir seçeneğe yönelmek daha mı mantıklı?"

    Chelsea yıldızının geçmişine ilişkin olarak ise şunları ekledi: "Pedro Neto harika bir seçenek olabilir. Uzun yıllardır Premier League'de oynuyor, kendini kanıtlamış, ligi tanıyor, çok ama çok iyi bir oyuncu. Ve unutmayın, Christos Tzolis ile zaten bir sol kanat aldık. O bir sol kanat, yani sadece üst düzey kalite ekliyorsunuz.

    "40 milyon harcadık. 40 milyon harcayıp sonra onu yedek kulübesine oturtup hiç oynatamazsınız. Bu yüzden bence tüm seçenekleri açık tutmalı ve kulüp için mali açıdan en iyisinin ne olduğuna bakmalısınız."

  • Chelsea kadro fazlalığıyla karşı karşıya

    Neto, Ağustos 2024'te Wolves'tan Chelsea'ye katılmasından bu yana 103 maçta 19 gol attı ve şu anda Enzo Maresca'nın City'sinin ilgisini çekiyor. Chelsea'nin oyuncuyu satma yönünde acil bir isteği olmasa da, 41 oyuncudan oluşan şişkin A takım kadrosu teknik direktör Xabi Alonso'nun doğru dengeyi sağlamak için ayrılıkların gerekli olduğunu kabul etmesine yol açtı.

    Söz konusu iddialarla ilgili konuşan Alonso, "Bugünden transfer döneminin son gününe kadar çok fazla bağlantı, çok fazla söylenti olacağından eminim. Bu yüzden hepsi hakkında yorum yapmak zor bir görev olacak. Ama kesin olan şu ki, kalite açısından, pozisyonlar açısından ve denge açısından doğru dengeye ihtiyacımız var. Tam bir kadroya sahip olmak ve iyi bir takım kurmak istiyoruz" dedi.

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  • Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Belirleyici 70 milyon sterlinlik teklif bekliyor

    Arsenal, transfer dönemi kapanmadan önce Chelsea ile resmî görüşmeleri başlatmak için 70 milyon sterlinlik teklif yapıp yapmamaya karar vermek zorunda. Bu arada Alonso, bir yandan takımını zorlu bir Premier League maratonuna hazırlarken diğer yandan Stamford Bridge'deki kadrosunu küçültmeye odaklanmayı sürdürüyor. Yaklaşan maçlar, iki kulübün de yeni sezon öncesindeki taktiksel hazırlık düzeyini ciddi şekilde test edecek.