Fabregas, futbol hiyerarşilerinin teknik direktörlerin görevine çok erken son vermeyi bırakması gerektiğine dair başlıca örnek olarak Arteta'nın Arsenal'deki dikkat çekici dönüşümünü gösterdi. Teknik direktörlük yolculuğuna 2023'te başlayan Como çalıştırıcısı, kulübü yükselişe taşımada kilit rol oynayarak ve ardından geçen sezon onları sadece iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak çarpıcı bir dönüm noktasına imza atarak meteorik bir yükseliş yaşadı. Bu hızlı çıkıştan yola çıkan Fabregas, anlık sonuç kültürünün oyuna zarar verdiğine inanıyor.

'Arsenal'i izledim ve Mikel Arteta kulüple sözleşmesini yeni yeniledi. Şimdi onun çalışmalarının sonuçlarını görebiliyorsunuz ama başlangıçta iyi değildi, insanların eleştirmesine ve konuşmasına izin verdi. Net fikirlere sahip olmalıyız. Normalde, her zaman olmasa da, sonuçlar birkaç ay sonra gelir,' diye ısrar etti Fabregas maç öncesi basın toplantısında.

Eski orta saha oyuncusu ayrıca, zaman zaman sınırlarını aştıklarını ve egolarının sportif kararları yönlendirmesine izin verdiklerini düşündüğü yöneticilerin etkisini de eleştirdi. 'Bence bir teknik direktör, oyuncuları sahaya inançla sürmeli. Bunun içinde ego meselesi görüyorum, yöneticilerde de. Bir teknik direktörü nasıl sadece iki maçtan sonra kovabilirsiniz? Sportif direktör bazen sanki teknik direktör olması gerekiyormuş gibi hissediyor. Bana kalırsa bir teknik direktörün, oynattığı sistem ve ne tür oyuncuya ihtiyaç duyulduğu konusunda çok fazla güce, iktidara değil, sahip olması gerekir. Bir teknik direktör kaybettiğinde dışarıdan neler olduğuna bakınca.'