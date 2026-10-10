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'Arsenal'a ve Arteta'ya bakın!' - Fabregas, baskı altındaki teknik direktörlere destek verdi ve Como maçı öncesi Roma'nın patronu Gasperini'ye duyduğu 'büyük saygıyı' dile getirdi
Arteta, sabrın yol haritası
Fabregas, futbol hiyerarşilerinin teknik direktörlerin görevine çok erken son vermeyi bırakması gerektiğine dair başlıca örnek olarak Arteta'nın Arsenal'deki dikkat çekici dönüşümünü gösterdi. Teknik direktörlük yolculuğuna 2023'te başlayan Como çalıştırıcısı, kulübü yükselişe taşımada kilit rol oynayarak ve ardından geçen sezon onları sadece iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak çarpıcı bir dönüm noktasına imza atarak meteorik bir yükseliş yaşadı. Bu hızlı çıkıştan yola çıkan Fabregas, anlık sonuç kültürünün oyuna zarar verdiğine inanıyor.
'Arsenal'i izledim ve Mikel Arteta kulüple sözleşmesini yeni yeniledi. Şimdi onun çalışmalarının sonuçlarını görebiliyorsunuz ama başlangıçta iyi değildi, insanların eleştirmesine ve konuşmasına izin verdi. Net fikirlere sahip olmalıyız. Normalde, her zaman olmasa da, sonuçlar birkaç ay sonra gelir,' diye ısrar etti Fabregas maç öncesi basın toplantısında.
Eski orta saha oyuncusu ayrıca, zaman zaman sınırlarını aştıklarını ve egolarının sportif kararları yönlendirmesine izin verdiklerini düşündüğü yöneticilerin etkisini de eleştirdi. 'Bence bir teknik direktör, oyuncuları sahaya inançla sürmeli. Bunun içinde ego meselesi görüyorum, yöneticilerde de. Bir teknik direktörü nasıl sadece iki maçtan sonra kovabilirsiniz? Sportif direktör bazen sanki teknik direktör olması gerekiyormuş gibi hissediyor. Bana kalırsa bir teknik direktörün, oynattığı sistem ve ne tür oyuncuya ihtiyaç duyulduğu konusunda çok fazla güce, iktidara değil, sahip olması gerekir. Bir teknik direktör kaybettiğinde dışarıdan neler olduğuna bakınca.'
- Getty Images Sport
Gasperini'nin uzun ömürlü kariyerine saygı
Fabregas, Stadio Sinigaglia'da oynanacak yaklaşan maça değinirken Roma'nın Gasperini'sine övgüler yağdırdı. Geçen yıl Atalanta'nın başında geçirdiği başarılı dokuz sezonun ardından Roma'nın başına geçen tecrübeli teknik adam, Giallorossi'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak anında etki yarattı. Ayrıca sezonun ilk beş haftasının ardından takımını Serie A puan tablosunun zirvesine çıkardı. Gasperini, genç yeteneklere şans vermesi ve takımlarının istikrarlı şekilde kapasitesinin üstünde performans göstermesini sağlayan yüksek tempolu, hücum odaklı oyun tarzını uygulamasıyla uzun süredir itibar kazanmış durumda.
Fabregas, "Tartışma yaratan ve medyanın hoşuna giden birçok unsur var ama bu, harika bir takım ve harika bir teknik adama karşı oynanacak önemli bir maç. Oynama şekillerine büyük saygı duyuyorum. Roma, öne çok adamla çıkan, çok pozitif ve hücumcu bir takım. Gian Piero Gasperini, birçok oyuncunun kariyerinde seviye atlamasına yardımcı oldu. İkimiz de hücum etmeyi, hareketliliği kullanmayı seviyoruz ve onların maçlarını izlemek keyifli. Gasperini 30 yıldır çalışıyor, bu yüzden onun yaklaşımına ancak hayranlık duyabilirsiniz. Ona çok büyük saygı duyuyorum, yaptığı işe gerçekten inanıyor" ifadelerini kullandı.
Avrupa sınavında yol almak
Şampiyonlar Ligi’ne geçiş, tarihsel olarak elit kıta futbolunun ihtişamından çok uzakta faaliyet göstermiş bir kulüp olan Como için zorlu bir öğrenme süreci oldu. Ancak Lariani buna dikkat çekici biçimde iyi uyum sağladı, Avrupa macerasına RB Leipzig’i 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek başladı ve şimdi çarşamba günkü ikinci maçında Feyenoord deplasmanına gitmeye hazırlanıyor.
Teknik direktör, pazar günkü maçın başlangıcına hazırlanırken, “Çok sayıda maç oynarken takımın buna nasıl tepki verdiğini iyi anlamam gerekiyor, çünkü bunu daha önce hiç yapmadık ve onlara bunu nasıl yapmaları gerektiğini öylece anlatamam. Buna mümkün olduğunca çabuk alışmalıyız ve mümkün olduğunca çok oyuncuyla bunu yapmalıyız ki herkes fırsatını bulsun. Ben de nasıl tepki vereceğimizi görme konusunda daha mı endişeli yoksa daha mı meraklı olduğumu düşünüyorum. Bunun nasıl gideceğini görmek istiyorum, kendi teknik direktörlük tecrübem açısından da, ama bunu yalnızca zaman gösterecek” itirafında bulundu.
- Getty Images Sport
Sakatlık sıkıntıları ve kadro derinliği
Hafta sonuna girilirken kadro sorunları iki takayı da etkilemeye devam ediyor. Roma, birinci kalecisinin yokluğuyla uğraşırken, Como ise Moise Kean'in milli takım görevinden bir fiziksel sorunla dönmesinin ardından hücum hattında darbe aldı.
Fabregas sözlerini şöyle tamamladı: "Kean en az bir hafta ila 10 gün sahalardan uzak kalacak, Belçika maçında sert bir darbe aldı. Roberto Mancini ve Kean'le konuştum, bana onu başka bir santrforla birlikte kullanma ihtimalinin olduğu söylendi ama şu anda bunu görmüyorum. Svilar, benim gözümde son iki sezonda Serie A'nın en iyi kalecisiydi. Bu benim için hiçbir şeyi değiştirmiyor ama Svilar'ın Roma'ya çok puan kazandırdığını kendi gözlerimle gördüm."
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