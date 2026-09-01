AFP
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Arsenal'a çalım! Sunderland, son gün sürprizinde Mikel Arteta'yı geride bırakarak Lyon'un 30 milyon sterlinlik yıldızı Malick Fofana'yı kaptı
Sunderland, 30 milyon sterlinlik anlaşmayı son anda tamamladı
The Athletic'e göre Sunderland, kanat oyuncusu Fofana'nın transferi için Lyon ile anlaşmaya vardı. The Athletic. The Sun'ın aktardığına göre Sunderland, 26 milyon sterlin başlangıç ücreti ödeyecek ve performansa bağlı bonuslarla buna 4 milyon sterlin daha eklenecek. Fofana'ya, salı gecesindeki transfer dönemi son tarihi öncesinde sağlık kontrolünden geçmek için Kuzey Doğu'ya gitme izni verildi.
21 yaşındaki oyuncu, Stadium of Light'ta beş yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bu anlaşma onu 2031'e kadar kulüpte tutacak ve ayrıca 12 aylık uzatma opsiyonu da içeriyor.
- Getty Images Sport
Arsenal geri çekildi, Sunderland harekete geçti
Arsenal, Arteta kadrosuna hücum hattında yeni takviyeler ararken Fofana için geç bir hamleyi ciddi şekilde değerlendiriyordu. Haberlerde, kilit hücum seçeneklerini kaybetmesinin ardından Arsenal'ın bir anlaşma ihtimalini araştırdığı, hatta Fofana'nın kuzey Londra'daki olası rolü hakkında Arteta ile doğrudan görüşmeler yaptığı öne sürülmüştü.
Ancak Premier League şampiyonu, Lyon'un bonservis değerlemesi konusunda tereddüt yaşadı. The Sun'ın haberine göre Arteta, kanat oyuncusunu Emirates Stadyumu'na getirme fırsatını geri çevirerek transfere son onayı vermemeyi tercih etti. Sunderland ise durumdan yararlandı, istenen şartları karşılamak için devreye girdi ve kanat oyuncusunun transferini bitirdi.
Avrupa serüveni için kadro derinliği oluşturmak
Sunderland'ın Fofana hamlesi, Regis Le Bris takımı Avrupa Ligi için hazırlarken bir başka önemli niyet beyanı niteliği taşıyor. Ocak 2024'te 17 milyon euro karşılığında Lyon'a katılan eski Gent akademi oyuncusu, Fransız ekipte çıktığı 83 maçta 19 gol attı; bunların ikisini de bu sezonki altı karşılaşmada kaydetti.
Fofana, hareketli geçen yaz transfer döneminde Stadium of Light'a gelen son yüksek profilli isim oldu. Sunderland daha önce bekler Thomas Meunier ve Dayann Methalie'nin yanı sıra orta saha oyuncusu Jules Ahoka'yı kadrosuna kattı; ayrıca Marsilya'dan Igor Paixao ve Manchester City'den Jack Grealish için de girişimlerini sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Son teslim tarihinden önce evrak işlemlerini tamamlıyor
Kişisel şartlar ve kulüpler arasındaki anlaşma fiilen tamamlanmışken, Sunderland'ın saat 23.00'teki transfer son tarihinden önce son idari prosedürleri ve sağlık kontrollerini tamamlaması gerekiyor.
Zamanında tescil edilmesi halinde, Belçika Milli Takımı formasını beş kez giyen oyuncu, Kara Kediler'in yurt içindeki hedefleriyle Avrupa kampanyası arasında denge kurduğu dönemde doğrudan Le Bris'in A takım kadrosuna katılacak. Bu arada Arsenal, pencerenin son saatlerinde alternatif hedeflere yönelip yönelmeyeceğine hızla karar vermek zorunda.
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