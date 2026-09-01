The Athletic'e göre Sunderland, kanat oyuncusu Fofana'nın transferi için Lyon ile anlaşmaya vardı. The Athletic. The Sun'ın aktardığına göre Sunderland, 26 milyon sterlin başlangıç ücreti ödeyecek ve performansa bağlı bonuslarla buna 4 milyon sterlin daha eklenecek. Fofana'ya, salı gecesindeki transfer dönemi son tarihi öncesinde sağlık kontrolünden geçmek için Kuzey Doğu'ya gitme izni verildi.

21 yaşındaki oyuncu, Stadium of Light'ta beş yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bu anlaşma onu 2031'e kadar kulüpte tutacak ve ayrıca 12 aylık uzatma opsiyonu da içeriyor.



