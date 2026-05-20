Arsenal, 22 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra Gabriel, viral olan bir Man City taraftarını sert bir paylaşımla yerden yere vurdu

Bournemouth'un Vitality Stadyumu'nda Manchester City ile 1-1 berabere kalmasının ardından, Mikel Arteta'nın takımının şampiyonluğu matematiksel olarak kesinleşince Arsenal oyuncuları nihayet rahat bir nefes alabildi. Takım London Colney'de kutlama yaparken Gabriel'in aklında tek bir kişi vardı: Arsenal temalı su şişesiyle yaptığı şakalarla internette büyük yankı uyandıran City taraftarı Tal Rehman.

Gabriel, Instagram hikayesinde bu taraftarın sezon boyunca yaşadığı zıt ruh hallerini gösteren iki bölmeli bir görsel paylaştı. Defans oyuncusu, önceki maçlarda Arsenal taraftarlarının gözyaşlarını meşhur şişesine topladığını taklit eden adama doğrudan hitap ederek, "Fazla mı düşündün?" başlığını ekledi. Bu, "şişeci" hikayesinin kesin olarak son bulduğuna dair net bir mesajdı.

