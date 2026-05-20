Arsenal, 22 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra Gabriel, viral olan bir Man City taraftarını sert bir paylaşımla yerden yere vurdu
Sosyal medyada en kesin kanıt
Bournemouth'un Vitality Stadyumu'nda Manchester City ile 1-1 berabere kalmasının ardından, Mikel Arteta'nın takımının şampiyonluğu matematiksel olarak kesinleşince Arsenal oyuncuları nihayet rahat bir nefes alabildi. Takım London Colney'de kutlama yaparken Gabriel'in aklında tek bir kişi vardı: Arsenal temalı su şişesiyle yaptığı şakalarla internette büyük yankı uyandıran City taraftarı Tal Rehman.
Gabriel, Instagram hikayesinde bu taraftarın sezon boyunca yaşadığı zıt ruh hallerini gösteren iki bölmeli bir görsel paylaştı. Defans oyuncusu, önceki maçlarda Arsenal taraftarlarının gözyaşlarını meşhur şişesine topladığını taklit eden adama doğrudan hitap ederek, "Fazla mı düşündün?" başlığını ekledi. Bu, "şişeci" hikayesinin kesin olarak son bulduğuna dair net bir mesajdı.Instagram
Rice ve Saka da partiye katıldı
Şüphecilere ateş püsküren tek kişi Brezilyalı oyuncu değildi. Arsenal’in şampiyonluk serüveninin kilit isimlerinden Declan Rice de sosyal medyaya başvurarak herkese kendine olan güvenini hatırlattı. Takım arkadaşlarıyla çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Rice, “Hepinize söylemiştim… iş bitti” diye yazdı. Bu paylaşımı, Nisan ayında City’ye karşı alınan acı 2-1 yenilginin ardından bile sergilediği sarsılmaz inancına atıfta bulunuyordu.
Bukayo Saka da aynı şekilde sesini duyurdu ve son birkaç sezondur Arsenal'i takip eden "bottling" suçlamalarını alay eden bir video paylaştı. Elinde bir şampanya şişesi tutan Myles Lewis-Skelly'nin yanında Saka kameraya şöyle dedi: "Bize bottler diyorlar." İkili daha sonra gülerek şaka yaptı: "Ve şimdi şişeleri biz tutuyoruz." Baskı altında çöktüğü için sık sık eleştirilen takım için bu, tam bir intikam havasıydı.
Güney Kıyısı'nda kazanılan şampiyonluk
Gunners, Pazartesi günü Burnley'e karşı aldığı zorlu galibiyetin ardından kupaya bir adım daha yaklaştı. Ancak Salı günü şampiyonluklarını kesinleştirmek için sahaya çıkmalarına bile gerek kalmadı. Bournemouth'ta Erling Haaland'ın son dakikalarda City adına attığı beraberlik golüne rağmen, Pep Guardiola'nın takımının kaybettiği puanlar şampiyonluğu Kuzey Londra'ya geri götürmek için yeterli oldu. Eli Junior Kroupi, daha önce muhteşem bir vuruşla Bournemouth'u öne geçirmişti ve Arsenal taraftarları Vitality'deki çılgın son dakikalarda kesinlikle biraz gerginlik yaşasa da, son düdük çaldığında tam bir coşku yaşandı. Bu, Arsenal'in 2004'teki efsanevi "Invincibles" takımından bu yana ilk kez İngiliz futbol piramidinin zirvesine çıkması anlamına geliyor ve Emirates taraftarları için yirmi yılı aşkın süren acıyı sona erdiriyor.
Tarihi bir çifte zafer hedefinde
Kutlamaların yakın zamanda sona ermesi pek olası görünmüyor; zira Arsenal, önümüzdeki Pazar günü Selhurst Park’ta Crystal Palace ile oynayacağı maçın ardından 14. lig şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Ancak Arteta’nın işi henüz bitmiş değil. Yeni taç giyen Premier Lig şampiyonu, bu ayın sonlarında kulüp tarihinin en önemli maçı için de hazırlıklarını sürdürüyor.
Arsenal, 30 Mayıs'ta Budapeşte'ye giderek Şampiyonlar Ligi finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Fransız devini yenebilirlerse, tarihi bir çifte kupayı kazanacak ve tarihlerinde ilk kez Avrupa Kupası'nı kaldıracaklar. Şu an için Gabriel ve takım arkadaşları, lig şampiyonluğunun tadını çıkarıyorlar ve rakiplerine son gülenin kim olduğunu hatırlatma fırsatını değerlendiriyorlar.