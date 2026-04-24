Arsenal 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

2026-27 sezonu için yeni Arsenal formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Arsenal’in pazarlama makinesi, 2026-27 sezonu öncesinde şimdiden tam gaz çalışıyor ve gelecek sezonun formalarıyla ilgili ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. GOAL, sızan tasarımlardan renk seçeneklerine, beklenen fiyatlardan satış tarihlerine kadar şu ana kadar ortaya çıkan her şeyi ayrıntılı olarak ele alıyor ve Gunners’ın gelecek sezon giyebileceği formaların tam bir resmini sizlere sunuyor.

Ağustos ayından itibaren Declan Rice ve Eberechi Eze gibi oyuncuların Emirates'te ve deplasmanlarda ne giyeceğini görme şansınız var.

Önemli: Bu formaların hiçbiri henüz kulüp veya üretici tarafından resmi olarak onaylanmadı. Tüm detaylar sızıntılara ve ilk bilgilere dayanmaktadır, bu nedenle nihai tasarımlar hala değişebilir.

  • Arsenal 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Arsenal'in 2026-27 sezonu iç saha forması, haberlere göre Mayıs ayı sonlarına doğru piyasaya sürülecek.

    Geleneksel kırmızı gövde ve sade tek renkli beyaz kalkan amblemi korunurken, modern güncellemeler de bekleniyor. Kolların uçlarında ve yakada şimşek deseni yer alırken, kollardaki kalın adidas şeritlerinde kırmızı ve bordo renkler dönüşümlü olarak kullanılacak.

    Fiyatlar son yıllardaki seviyelerde olacak gibi görünüyor; replika versiyonların fiyatı yaklaşık 80 sterlin, orijinal oyuncu versiyonlarının fiyatı ise 120 sterline yakın olacak. Tabii ki resmi tanıtım yapılana kadar kumaş desenleri ve son rötuşlar gibi detaylar henüz kesinleşmiş değil.

  • Arsenal 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    İddiaya göre iç saha forması, klasik formaya modern bir yorum getirirken, retro hayranları ve kült bir klasiği arzulayanlar, Arsenal’in 2026-27 deplasman forması için planlandığı söylenen tasarım karşısında sevinçten havalara uçacak.

    90'ların başındaki ikonik adidas "bruised banana" JVC formalarından ilham alan bu formanın büyük bir hit olması bekleniyor. Ancak renkler tersine çevrilmiş gibi görünüyor; bu sefer temel renk lacivert, detaylar ise canlı sarı ve kırmızı.

    Retro estetiğe sadık kalmak için, adidas Trefoil logosunun geri dönüşü de hoş bir dokunuş olacaktır. Bu sezon olduğu gibi, tam kulüp arması yerine basitleştirilmiş top logosu kullanılabilir.

    Bu formaların, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Temmuz veya Ağustos başında piyasaya çıkması bekleniyor. Orijinal oyuncu formalarının fiyatının 105-120 sterlin, yetişkinler için replika formaların fiyatının ise 80-85 sterlin arasında olacağı tahmin ediliyor.

  • Arsenal 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Arsenal'in 2026-27 üçüncü forması için daha minimalist ve günlük yaşam odaklı bir tasarımın tercih edilmesi bekleniyor. Söylentilere göre forma, lacivert logolar ve süslemelerle donatılmış soluk sarı renkte olacak.

    Gunners, 2012/13 sezonundan bu yana baskın sarı renkli bir üçüncü forma giymemiş olsa da, yeni versiyonun popüler 2021/22 deplasman formasıyla belirgin bir benzerliği var. Kulüp için Adidas'ın tekrar eden bir motifi olan şimşek grafikleri, yine desene dahil edilmesi bekleniyor.

    Arsenal'in yeni üçlü forması arasında, üçüncü versiyonun en son piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor ve bunun için yaklaşık olarak Ağustos sonu öneriliyor. Orijinal oyuncu forması için yaklaşık 120 sterlin, yetişkin replikası için ise 80 sterlin fiyat tahmini belirtildi.

