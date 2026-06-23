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Arsenal, 100 milyon sterlinlik Morgan Rogers transferine öncelik veriyor; Aston Villa ve İngiltere milli takımının yıldızı ise Emirates’e geçiş konusunda ‘istekli’
Arsenal, Rogers’ı transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırdı
The Guardian’ın haberine göre, Arsenal, İngiltere milli takım oyuncusu Rogers’ı yaz transfer dönemi için bir numaralı hedefi belirledikten sonra, bu oyuncu için bir transfer hamlesi hazırlıyor. Premier Lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra Arteta, hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor ve 23 yaşındaki oyuncuyu kilit bir takviye olarak görüyor. Villa, en önemli oyuncularından birini kadrosunda tutmaya kararlı olsa da, Arsenal anlaşmayı tamamlama konusunda iyimserliğini koruyor. Herhangi bir transferin önemli bir bedel gerektireceği tahmin ediliyor; haberlere göre bu bedel 100 milyon sterline ulaşabilir.
Rogers’ın İngiltere milli takımına odaklanmasıyla ilgi artıyor
Rogers, Villa Park’taki hızlı yükselişinin ardından giderek artan bir ilgi odağı haline geldi ve adı Chelsea ile diğer önde gelen Avrupa kulüpleriyle anılmaya başlandı. Forvet oyuncusu şu anda 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere milli takımıyla birlikte bulunuyor ve milli takımdaki görevlerine odaklanmış durumda. Rogers, kısa süre önce İngiltere’nin Hırvatistan’ı mağlup ettiği maçta forma giydi ve turnuva ilerledikçe ilk 11’de yer almak için mücadele ediyor.
Kasım ayında Villa ile altı yıllık bir sözleşme imzalamış olmasına rağmen, forvet oyuncusunun Arsenal'e transfer olma olasılığına açık olduğu bildiriliyor. Kulüp ve milli takım düzeyinde sergilediği bir dizi etkileyici performansın ardından ünü giderek artmaya devam ediyor.
Rogers, Arsenal'in hücumunu yeniden şekillendirebilir
Rogers’ın çok yönlülüğü, en büyük güçlü yanlarından biri olarak görülüyor; zira hem orta sahada hem de her iki kanatta da oynayabilmesi, Arteta’ya çeşitli taktiksel seçenekler sunabilir ve potansiyel olarak Arsenal’in hücum hiyerarşisini değiştirebilir. Bununla birlikte, onun olası transferi, kadrodaki diğer oyuncularla ilgili spekülasyonları da alevlendirdi. Martin Odegaard’ın geleceği, zorlu bir sezonun ardından gündeme gelirken, haberlere göre Gunners, Gabriel Martinelli için gelen teklifleri dinlemeye hazır.
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Rogers tek hedef değil
Rogers, Arsenal’in bir numaralı hedefi olsa da, Aston Villa’nın yıldızı, kulübün transfer listesindeki tek isim değil. Londra kulübünün, Lille’in orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi’yi de takip ettiği bildirilirken, Leicester City’nin genç oyuncusu Jeremy Monga’nın transferinin ise tamamlanmak üzere olduğu söyleniyor.