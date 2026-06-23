Rogers, Villa Park’taki hızlı yükselişinin ardından giderek artan bir ilgi odağı haline geldi ve adı Chelsea ile diğer önde gelen Avrupa kulüpleriyle anılmaya başlandı. Forvet oyuncusu şu anda 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere milli takımıyla birlikte bulunuyor ve milli takımdaki görevlerine odaklanmış durumda. Rogers, kısa süre önce İngiltere’nin Hırvatistan’ı mağlup ettiği maçta forma giydi ve turnuva ilerledikçe ilk 11’de yer almak için mücadele ediyor.

Kasım ayında Villa ile altı yıllık bir sözleşme imzalamış olmasına rağmen, forvet oyuncusunun Arsenal'e transfer olma olasılığına açık olduğu bildiriliyor. Kulüp ve milli takım düzeyinde sergilediği bir dizi etkileyici performansın ardından ünü giderek artmaya devam ediyor.