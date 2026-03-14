Arrivabene: "Juve, Spalletti'nin sözleşmesini uzatıyor. Donnarumma'nın Bianconeri forması giymesini hayal ediyorum. Vlahovic konusunda ise..."

Juventus'un eski genel müdürü ve Ferrari'nin eski takım patronu Maurizio Arrivabene,Gazzetta dello Sport'a konuştu. Juventus'ta görev yaptığı dönemde Arrivabene'nin en büyük transfer hamlesi, Fiorentina'dan 70 milyon avroya transfer edilen Dusan Vlahovic olmuştu. Röportaj da tam da bu Sırp oyuncuyla başlıyor; röportajın en ilginç bölümlerini aşağıda aktarıyoruz.

Vlahovic transferinden hala gurur duyuyor musunuz yoksa bazı şüpheleriniz mi var?

"Bu yapılması gereken bir transferdi, yatırım yönetim kurulu tarafından onaylandı. Vlahovic'ten hala gurur duyuyorum. Dusan, kararlılığıyla Verstappen'i, azmi ve insanlığıyla Leclerc'i hatırlatıyor. Vlahovic'e hala dostluğumu ve motivasyonumu iletmek için mesajlar yazıyorum. Ve ben pek iltifat eden biri değilim."

Bize bir mesajınızı paylaşır mısınız?

"Dusan, büyük bir oyuncu olmak için takımın hizmetine girmen gerektiğine ikna ol." Sezonun durmasından önce, Spalletti ile bunu kanıtladı. 30 gol atabilecek mi bilmiyorum, ama doğru destekle en iyilere yaklaşabilir."

Vlahovic size hiç şaka yapmadı mı?

"Dusan Sırp, sert bir adam: şaka yapacak pek bir şey yok. Buna karşılık McKennie... Weston'a kıyafetleriyle ilgili şakalar yapardım. Bir gün sahaya turuncu, kolsuz bir montla gittim. McKennie bana şöyle dedi: "Bugün suda kim kurtaracak?". Yenilemeyi sevindim, bunu hak ediyor: Weston sert bir adam."

Vlahovic sözleşme uzatmaya açık olduğunu söyledi: şaşırdın mı?

"Dusan güçlü bir oyuncu ve sakatlıktan dönüşü Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız için önemli olacak. Ama hiçbir zaman tek başına bir oyuncu sizi hedefe ulaştırmaz. Spalletti'nin ilk onbirinde Locatelli, Bremer, Gatti gibi oyuncuları görmek beni gururlandırıyor: hepsi de Cherubini ve benim transfer ettiğimiz oyuncular."