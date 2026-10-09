Atamasını doğrulayan UEFA, Slot'un meslektaşlarıyla birlikte üstleneceği sorumlulukları ayrıntılı şekilde açıkladı. Yönetim organı, grubun Avrupa kupalarını "istatistik ve video desteğiyle takip edeceğini, bunun da teknik direktörlükteki son gelişmeler hakkında ayrıntılı raporlar sunmalarını sağlayacağını; bu raporların oyunun durumuna dinamik bir bakış sunmak için futbol camiasıyla paylaşılacağını" belirtti.

Avrupa futbolunun yönetim organı ayrıca Hollandalının kariyer geçmişini de övdü ve şöyle ekledi: "Slot adını Feyenoord'da duyurdu; 2022'de UEFA Konferans Ligi finaline ulaştı ve sonraki iki sezonda bir Eredivisie şampiyonluğu ile Hollanda Kupası kazandı.

"2024'te Liverpool'a katıldı ve Anfield'dan bu yaz ayrılmadan önce kulübü beş yıl içindeki ikinci Premier League şampiyonluğuna hemen taşıdı."



