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Arne Slot yeni işini buldu! Eski Liverpool teknik direktörünün Anfield'dan ayrılışından dört ay sonra futbola dönüşü, üstleneceği görevin resmen açıklanmasıyla kesinleşti
Slot, UEFA gözlemci görevini aldı
Slot, geçen sezonun sonunda Liverpool'dan gönderilmesinin ardından ilk görevine geldi. Hollandalı teknik adam, Liverpool'un zorlu bir sezonun ardından Şampiyonlar Ligi bileti almayı kıl payı başardığı kampanya sonrası görevinden alındı ve böylece Merseyside'daki dönemi sona erdi.
Eski AZ Alkmaar teknik direktörü, doğrudan yeniden kulübeye dönmek yerine UEFA Teknik Gözlemci Grubu'na atandı. Avrupa'nın önde gelen kulüp organizasyonlarında kıta çapındaki maçları analiz etmek ve taktiksel gelişimleri takip etmekle görevli seçkin bir panele katıldı.
Slot, UEFA'daki görevi kabul etmeden önce Hollanda milli takımındaki boş pozisyonla güçlü şekilde anılıyordu. Ancak uluslararası görev ihtimalinden uzak durdu ve asıl odağının yakın gelecekte yeniden kulüp teknik direktörlüğüne dönmek olduğunu vurguladı.
Oranje'nin başına geçeceğine dair önceki iddialarla ilgili konuşan Slot, Voetbal International'a gerçeği açıklamak için konuştu. "Bu spekülasyon doğru değil. Görüşmelerde hiçbir zaman o aşamaya gelmedik" dedi.
- Getty Images Sport
UEFA, Liverpool'ın başarısını öne çıkardı
Atamasını doğrulayan UEFA, Slot'un meslektaşlarıyla birlikte üstleneceği sorumlulukları ayrıntılı şekilde açıkladı. Yönetim organı, grubun Avrupa kupalarını "istatistik ve video desteğiyle takip edeceğini, bunun da teknik direktörlükteki son gelişmeler hakkında ayrıntılı raporlar sunmalarını sağlayacağını; bu raporların oyunun durumuna dinamik bir bakış sunmak için futbol camiasıyla paylaşılacağını" belirtti.
Avrupa futbolunun yönetim organı ayrıca Hollandalının kariyer geçmişini de övdü ve şöyle ekledi: "Slot adını Feyenoord'da duyurdu; 2022'de UEFA Konferans Ligi finaline ulaştı ve sonraki iki sezonda bir Eredivisie şampiyonluğu ile Hollanda Kupası kazandı.
"2024'te Liverpool'a katıldı ve Anfield'dan bu yaz ayrılmadan önce kulübü beş yıl içindeki ikinci Premier League şampiyonluğuna hemen taşıdı."
Xavi Hollanda görevini alırken yıldızlarla dolu bir panele katılıyor
Slot, İngiliz futbolundan tanıdık birçok ismin yer aldığı yıldızlarla dolu teknik gözlemci kadrosuna katılıyor. UEFA panelinde eski Liverpool teknik direktörleri Rafa Benitez ve Roy Hodgson'ın yanı sıra, eski Reds kalecisi David James de bulunuyor. Eski İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate ile eski Everton menajeri Sean Dyche da bu saygın grubun parçası.
Slot Avrupa maçlarını analiz ederken, Hollanda milli takımı farklı bir yöne gitti. KNVB'nin arayışının ardından, Barcelona efsanesi Xavi, Hollanda'nın yeni teknik direktörü olarak atandı ve 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.
Uluslararası görev fırsatını kaçırmasına rağmen Slot, yerel futboldaki günlük temponun kendi tercihi olduğu konusunda kararlılığını koruyor. "Kariyerimin bu aşamasında, kendimi her gün oyuncularımla birlikte antrenman sahasında görmeyi tercih ediyorum; bu, bir milli takımda aynı şekilde mümkün değil" itirafında bulundu. "Milli takıma ve KNVB'ye büyük saygı duyuyorum ve o hafta görüşmelerin profesyonel şekilde ilerlemesi hakkında yalnızca olumlu konuşabilirim. Şimdilik kulüp futbolunun bana hâlâ sunacağı çok şey olduğuna inanıyorum."
- Getty Images Sport
Mükemmel kulüp dönüşünü bekliyor
Slot artık UEFA’daki görevlerine odaklanacak ve taktik içgörüler sunmak için yüksek profilli Avrupa maçlarını takip edecek. Bu rol, doğru teknik direktörlük fırsatının ortaya çıkmasını beklerken onun elit futbolun içinde kalmasını sağlayacak. Premier League ve Eredivisie’yi kazanan 48 yaşındaki teknik adama talip çıkmakta zorlanılmayacak.
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