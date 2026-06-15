ESPN'in haberine göre, 51 yaşındaki Van Bronckhorst, Feyenoord'un yeni teknik direktörü olarak kulübe görkemli bir dönüş yapmak üzere. Son formaliteler tamamlandığında, eski Hollanda milli oyuncusunun Eredivisie'nin dev kulübüyle iki yıllık bir sözleşme imzalaması ve De Kuip'teki teknik direktörlük görevine ikinci kez başlaması bekleniyor.

Van Bronckhorst, 2015 ile 2019 yılları arasında Feyenoord'un teknik direktörlüğünü üstlenmiş ve bu dönemde büyük başarılar elde etmişti. Bu süre zarfında, 2017 yılında kulübü 18 yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna taşıyan Van Bronckhorst, aynı zamanda iki KNVB Kupası ve Johan Cruyff Shield'ı da kazanmıştı. Van Bronckhorst'un dönüşü, kulübün bir diğer ikonu Robin van Persie'nin ayrılmasının ardından, kendini kanıtlamış bir liderin yeniden göreve getirilmesi olarak değerlendiriliyor.



