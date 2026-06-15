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Arne Slot'un Liverpool'daki yardımcıları Feyenoord'da yeniden bir araya gelirken, Robin van Persie'nin yerine eski Arsenal yıldızı getirildi
Van Bronckhorst, De Kuip'e duygusal bir dönüş yaptı
ESPN'in haberine göre, 51 yaşındaki Van Bronckhorst, Feyenoord'un yeni teknik direktörü olarak kulübe görkemli bir dönüş yapmak üzere. Son formaliteler tamamlandığında, eski Hollanda milli oyuncusunun Eredivisie'nin dev kulübüyle iki yıllık bir sözleşme imzalaması ve De Kuip'teki teknik direktörlük görevine ikinci kez başlaması bekleniyor.
Van Bronckhorst, 2015 ile 2019 yılları arasında Feyenoord'un teknik direktörlüğünü üstlenmiş ve bu dönemde büyük başarılar elde etmişti. Bu süre zarfında, 2017 yılında kulübü 18 yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna taşıyan Van Bronckhorst, aynı zamanda iki KNVB Kupası ve Johan Cruyff Shield'ı da kazanmıştı. Van Bronckhorst'un dönüşü, kulübün bir diğer ikonu Robin van Persie'nin ayrılmasının ardından, kendini kanıtlamış bir liderin yeniden göreve getirilmesi olarak değerlendiriliyor.
- Getty Images Sport
Liverpool'un teknik direktör ikilisi Anfield'dan ayrıldı
Liverpool taraftarları için önemli bir gelişme olarak, Van Bronckhorst tek başına gelmeyecek. Yeni teknik kadroda hayati bir rol üstlenecek olan Sipke Hulshoff da ona eşlik edecek. Bu hamle, Premier Lig’de Slot ile birlikte çalışan ikilinin Anfield’dan ani bir ayrılışını ifade ediyor.
Özellikle Hulshoff, Liverpool'da Slot'un ekibinde önemli bir figürdü ve saha antrenmanlarından başlıca sorumluydu. Feyenoord'un Hollanda futbolunun zirvesine yükselişi sırasında daha önce Slot'un altında çalışmış olan Hulshoff, 2023'ün başından 2024 yazına kadar Ronald Koeman'ın Hollanda milli takım kadrosunda görev yapmış olması nedeniyle uluslararası deneyimini de ekibe kattı.
Tanıdık bir destek ekibi oluşturmak
Bu atama, Rotterdam kulübünde bir devamlılık ve tanıdık bir ortam hissi yaratıyor. Eski Liverpool yardımcı antrenörlerinin gelmesinin yanı sıra, John de Wolf ve Said Bakkati de Van Bronckhorst’un liderliğindeki teknik kadronun ayrılmaz parçaları olmaya devam edecek.
Van Bronckhorst için bu görev, yurtdışında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra memleketinde itibarını yeniden kazanma şansı sunuyor. Feyenoord'dan ayrıldığından bu yana, eski Arsenal savunmacısı Çin'de Guangzhou City'yi, İskoçya'da Rangers'ı (burada Avrupa Ligi finaline ulaştı) ve son olarak da Türkiye'nin güçlü takımı Beşiktaş'ı çalıştırdı.
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Arne Slot sonrası dönem şekilleniyor
Slot’un eski çalışma arkadaşları, onun Hollanda’da belirlediği yüksek standartları sürdürmekle görevlendirildi. Hulshoff’un Slot ile çalışırken edindiği teknik bilgi birikiminin, Van Bronckhorst yönetimindeki yeni projenin temel taşlarından biri olması bekleniyor.
Feyenoord yeni sezona hazırlanırken, dikkatler bu teknik ekibin fikirlerini ne kadar hızlı hayata geçirebileceğine yöneliyor. Van Bronckhorst'un şampiyonluk geçmişi ve eski Liverpool yardımcılarının sağladığı taktiksel süreklilik sayesinde, Rotterdamlı taraftarlar tarihi stadyumda yeni bir kupa döneminin kapıda olduğuna dair iyimser olacaklar.