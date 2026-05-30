Liverpool, Anfield’da beklentileri karşılayamayan bir sezonun ardından Slot ile yollarını ayırma kararı aldı. Kırmızılar’ın istikrarlı bir ivme yakalamakta zorlandığı ve taraftarların ve kulüp yönetiminin beklentilerinin gerisinde kaldığı bir sezonun ardından Hollandalı teknik adam görevinden derhal ayrılıyor.

Bu karar, kulübün en üst seviyede rekabet etmeye geri dönme hedefiyle önemli bir yön değişikliğine işaret ediyor. Fabrizio Romano'ya göre, Liverpool, Iraola'yı tercih ettikleri halef olarak belirlemiş durumda. İspanyol teknik adamın Premier League'deki çalışmaları ve agresif, ilerici bir futbol tarzı uyguladığına dair itibarı, onu bu rol için en önde gelen aday haline getirdi.