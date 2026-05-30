Arne Slot'un kovulmasının ardından hızlı bir hamle yapmaya hazırlanan Liverpool'un yeni teknik direktörü olarak Andoni Iraola'nın adı geçiyor
Liverpool, teknik direktör değişikliğinin ardından hızlı hareket etti
Liverpool, Anfield’da beklentileri karşılayamayan bir sezonun ardından Slot ile yollarını ayırma kararı aldı. Kırmızılar’ın istikrarlı bir ivme yakalamakta zorlandığı ve taraftarların ve kulüp yönetiminin beklentilerinin gerisinde kaldığı bir sezonun ardından Hollandalı teknik adam görevinden derhal ayrılıyor.
Bu karar, kulübün en üst seviyede rekabet etmeye geri dönme hedefiyle önemli bir yön değişikliğine işaret ediyor. Fabrizio Romano'ya göre, Liverpool, Iraola'yı tercih ettikleri halef olarak belirlemiş durumda. İspanyol teknik adamın Premier League'deki çalışmaları ve agresif, ilerici bir futbol tarzı uyguladığına dair itibarı, onu bu rol için en önde gelen aday haline getirdi.
Iraola, seçilen halef olarak belirlendi
Romano, Liverpool'un kararını çoktan verdiğini ve Iraola'yı göreve getirmek için planlarını sürdürdüğünü bildiriyor. Gazeteci X'te şöyle yazdı: "Bugün erken saatlerde ortaya çıktığı üzere, Andoni Iraola Liverpool'un yeni teknik direktörü olacak! Resmi prosedürleri tamamlamak için görüşmeler hızla ilerleyecek, ancak Liverpool'un kararı kesinleşti. Iraola, yeni teknik direktör olacak."
Liverpool yeni bir taktiksel yön arıyor
Bu karar, Liverpool’un istikrarlı bir performans sergileyemediği zorlu bir 2025-26 sezonunun ardından geldi; takım, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını ancak sezonun son gününde elde edebildi ve ligde Arsenal’in 25 puan gerisinde kaldı. Slot yönetiminde ara sıra olumlu performanslar sergilemesine ve kulüpteki ilk sezonunda şampiyonluğu kazanmasına rağmen, takım ikinci tam sezonunda sürdürülebilir bir ivme yakalayamadı. Bu durgunluk, nihayetinde Anfield'daki karar vericileri bir değişikliğin gerekli olduğuna ikna etti.
Iraola'nın profili, Liverpool'un yüksek yoğunluklu bir yaklaşım arzusuyla büyük ölçüde örtüşüyor. Enerjik bir pres sistemi uygulayabilme ve kaynakları en verimli şekilde kullanabilme becerisi, kulübün yeni bir kimlik oluşturma çabaları kapsamında onu cazip bir seçenek haline getirdi.
Atama öncesinde bazı formaliteler hâlâ tamamlanmadı
Liverpool'un önümüzdeki günlerde görüşmelere devam etmesi bekleniyor; ancak atamanın tamamlanıp resmi olarak duyurulabilmesi için hâlâ bazı resmi adımların atılması gerekiyor. Anlaşma kesinleşirse, Iraola derhal dikkatini Liverpool'un yaz planlarını şekillendirmeye yöneltecek. Erken bir aşamada teknik direktörün belirlenmesi, kulübün kadro yapısını yeniden şekillendirmeye başlamasına ve Liverpool'u İngiliz futbolunun zirvesine geri taşımayı hedefleyen bu kritik sezona hazırlanmasına imkân verecektir.