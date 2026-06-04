Arne Slot'un halefi olarak tercih edilen isim: Liverpool FC yeni teknik direktörünü buldu

"Çok mutluyum. Liverpool, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Bu kulübün cazibesine kapılmak için fazla bir şeye gerek yok," diye konuşan Iraola, kulübün yaptığı açıklamada şöyle devam etti: "Liverpool, Liverpool'dur."

2024 yazında Jürgen Klopp'un yerine Liverpool'un başına geçerek takımı 20. şampiyonluğa taşıyan Slot, ikinci sezonunda beşinci sırada kalmasının ardından görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Bayer Leverkusen de Iraola ile ilgilenmişti. Ancak Anfield Road'dan gelen yoğun ilgi karşısında Bundesliga kulübü fikrini değiştirdi ve Perşembe günü Kasper Hjulmand'ın yerine İspanyol Carles Martínez'i (FC Toulouse) tanıttı.

Eski profesyonel futbolcu Iraola (İspanya milli takımında iki kez forma giydi), Bournemouth'ta nispeten kısıtlı imkanlarla büyük bir başarı elde etmişti. Hızlı ve çekici futboluyla AFC, Premier League'de altıncı sırada yer aldı; Liverpool'un sadece üç puan ve bir sıra gerisindeydi.