Getty Images Sport
Çeviri:
Arne Slot'un görevine son verilmesi halinde Xabi Alonso, Liverpool'un teknik direktörlüğünü devralmaya 'hazır'
Düşüşte bir sezon
Liverpool'un 2025'teki şampiyonluğunun ardından ortaya çıkan iyimserlik, bu sezon istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanan ve toplamda 10 Premier Lig maçı kaybeden Slot yönetiminde yok oldu. Geçen yaz, Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'in transferi de dahil olmak üzere 500 milyon avroluk devasa bir yatırım yapılmasına rağmen, Slot yıldızlarla dolu kadrosunu uyumlu bir takım haline getiremedi. SPORT BILD'e göre, Michael Edwards'ın liderliğindeki Anfield yönetimi, yaz aylarında yapılacak revizyonu yönetecek kişi olarak eski Reds orta saha oyuncusu Alonso'yu şimdiden belirlemiş durumda. Bu olası atama, kulübün simgesi olan Mohamed Salah'ın ayrılışıyla aynı zamana denk gelecek. Sezon sonunda ayrılması beklenen Salah'ın gidişinin, yeni liderlik altında gerçek bir taktiksel yeniden yapılanmayı kolaylaştıracağı düşünülüyor.
- Getty Images Sport
Madrid'den Alınacak Dersler
Haberlere göre Alonso, Liverpool’dan gelecek somut bir teklifi kabul etmeye “hazır” olsa da, oyuncu transferleri ve kadro planlaması üzerindeki etkisiyle ilgili katı şartlar koymuş durumda. Bu kararlı tutum, Madrid’deki zorlu döneminden kaynaklanıyor; haberlere göre Alonso, kulübe gelmeden önce kadroya ilişkin özel tercihlerinin göz ardı edildiğini hissetmişti. Alonso'nun menajeri Inaki Ibanez, futbolculuk kariyeri boyunca 18 büyük kupa kazanan İspanyol teknik adam için somut tekliflerin masada olduğunu doğruladı. Alonso'nun, taktiksel inançlarıyla uyuşmayan bir kadroyu devraldığı ve sonunda Ocak ortasında görevden alınmasına yol açan İspanya'daki pahalı hataların tekrarlanmasından çekindiği söyleniyor.
Edwards bağlantısı
Edwards, uzun süredir Alonso’nun açık sözlü bir hayranı; Slot göreve getirilmeden önce, 2024 ilkbaharında İspanyol oyuncuyu Anfield’a geri getirmeye çalışmıştı. O dönemde Alonso, Bundesliga'da eşi görülmemiş bir şekilde yenilgisiz şampiyonluk serisini tamamlamak için Bayer Leverkusen'de kalmayı tercih etmişti. Slot'un sonunda göreve gelmesine rağmen, Edwards'ın 2024-25 sezonu boyunca Alonso'nun temsilcileriyle temasını sürdürdüğü bildirildi. Liverpool, bu potansiyel yeniden birleşmeyi, Almanya'da Alonso'nun yönetiminde dünya çapında bir yetenek haline gelen Wirtz'i yeniden canlandırmak için mükemmel bir fırsat olarak görüyor.
- Getty Images Sport
Yaz geçişi
Premier Lig’de geriye yedi maç kalırken Liverpool, dördüncü sıradaki Aston Villa’nın beş puan gerisinde bulunuyor; ancak haberlere göre Alonso, bu yaz yeni bir başlangıç yapma kararı alarak sezon ortasında kulübün devralınmasını reddetti. Bu, Slot'un ligin son bölümünde ve Paris Saint-Germain ile oynanacak yüksek riskli Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde takımın başında kalacağı anlamına geliyor. Önümüzdeki aylar, hem teknik direktörünün hem de Salah'ın ayrılmasıyla karşı karşıya kalan takım için önemli bir karakter testi olacak. Alonso için ise ufukta, 210 kez forma giydiği kulübe tarihi bir dönüş bekliyor olabilir.