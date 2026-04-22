Arne Slot'un geleceği belli mi oldu? Jamie Carragher, felaketle sonuçlanan sezonun ardından Liverpool teknik direktörlüğü konusunda önemli bir gelişmeyi paylaştı

Sky Sports'a göre, kulüp Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerlerken, Hollandalı teknik adamın gelecek sezon da Liverpool'un baş antrenörlüğünü sürdürmesi bekleniyor. Beşinci sıradaki Liverpool ile yedinci sıradaki Chelsea arasında yedi puanlık bir fark açılmasıyla birlikte, Slot'un geleceğine dair şüpheler hızla azalıyor gibi görünüyor. Arsenal'in yarı finale yükselmesinin ardından, beşinci sıra gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı sağlayacak; üstelik Chelsea'nin performansı düşerken Liverpool'un formu yükselişe geçti.

Geçen sezon Liverpool'u Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Slot, ikinci sezonunda baskı altında kaldı. Kırmızılar, sezonu kupa kazanamadan bitirecek ve Arsenal ile Manchester City'nin belirlediği temponun oldukça gerisinde kalacak. Ancak kulüp yönetimi projeye bağlılığını sürdürüyor. Slot daha önce, kulüp sahipleri ile üst düzey yöneticiler Richard Hughes ve Michael Edwards'ın tam desteğini aldığını belirtmişti.