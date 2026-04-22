Arne Slot'un geleceği belli mi oldu? Jamie Carragher, felaketle sonuçlanan sezonun ardından Liverpool teknik direktörlüğü konusunda önemli bir gelişmeyi paylaştı
Şampiyonlar Ligi, Slot'un ligde kalması için hayati önem taşıyor
Sky Sports'a göre, kulüp Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerlerken, Hollandalı teknik adamın gelecek sezon da Liverpool'un baş antrenörlüğünü sürdürmesi bekleniyor. Beşinci sıradaki Liverpool ile yedinci sıradaki Chelsea arasında yedi puanlık bir fark açılmasıyla birlikte, Slot'un geleceğine dair şüpheler hızla azalıyor gibi görünüyor. Arsenal'in yarı finale yükselmesinin ardından, beşinci sıra gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı sağlayacak; üstelik Chelsea'nin performansı düşerken Liverpool'un formu yükselişe geçti.
Geçen sezon Liverpool'u Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Slot, ikinci sezonunda baskı altında kaldı. Kırmızılar, sezonu kupa kazanamadan bitirecek ve Arsenal ile Manchester City'nin belirlediği temponun oldukça gerisinde kalacak. Ancak kulüp yönetimi projeye bağlılığını sürdürüyor. Slot daha önce, kulüp sahipleri ile üst düzey yöneticiler Richard Hughes ve Michael Edwards'ın tam desteğini aldığını belirtmişti.
Carragher, Anfield'daki 'gürültü' konusunda görüş bildirdi
Carragher, "Monday Night Football" programında konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. "Arne Slot'un durumu tüm sezon boyunca gündemdeydi. Monday Night Football'da bu konuyu çok konuştuk," diye açıkladı eski defans oyuncusu. "Liverpool taraftarları arasında onun kalması mı gitmesi mi gerektiği konusunda muhtemelen bir bölünme var, ancak duyduğum söylentilere göre, şu anda öyle görünüyor ki, takım Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilerse, Slot gelecek sezon da Liverpool'un teknik direktörü olacak."
Van Dijk, 'beklentilerin altında kalan' sezonu değerlendiriyor
Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, hafta sonu Everton'a karşı kazanılan ve moral veren Merseyside derbisinin ardından bile sezonla ilgili sert bir değerlendirmede bulundu. "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için mücadele eden takımlarla oynayacağımız beş maçımız kaldı. Her maç çok önemli. Sahip olduğumuz kaliteye bakıldığında, geçirdiğimiz sezonun genelinden çok hayal kırıklığı duyuyoruz. Standartların altında bir performans sergiliyoruz," dedi savunma oyuncusu. "Ancak mücadeleye devam etmeli, yolumuza devam etmeli ve geçirdiğimiz bu kötü sezondan en iyi şekilde yararlanmalıyız... [Durum] kesinlikle Liverpool'a yakışmıyor, ancak gerçek bu ve galibiyet almamız önemliydi. Aldığımız için mutluyum."
Yenileme söylentileri arka planda devam ediyor
Slot'un görevde kalması muhtemel görünse de, yönetim kurulunun fikrini değiştirmesi durumunda görevi devralabilecek isimler konusunda medyada spekülasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Eski Reds savunmacısı Steve Nicol'dan, Anfield'daki teknik direktörlük koltuğu için uzun vadeli bir çözüm olarak Slot, eski Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso ve Bournemouth teknik direktörü Andoni Iraola arasında bir seçim yapması istendi. Nicol, Iraola'nın tarzını beğendiğini belirtse de, İspanyol teknik adamın Real Madrid'deki zorlu geçmişine rağmen nihayetinde Alonso'yu tercih etti.
Şimdilik Liverpool, Cumartesi günü Crystal Palace ile oynayacağı iç saha maçı öncesinde Slot yönetimindeki görevlerine odaklanmaya devam edecek.