Arne Slot Liverpool PSG GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Arne Slot'un cesur davranma zamanı geldi! Eleştirilerin hedefindeki Liverpool teknik direktörü, Rio Ngumoha ve Mohamed Salah'ı PSG karşısında serbest bırakmalı

Liverpool - Paris Saint-Germain
Liverpool, bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ yarışta. Elbette kimse bunun nasıl olduğunu tam olarak bilmiyor. Arne Slot'un takımı geçen hafta Paris Saint-Germain karşısında sahadan silindi, ancak Parc des Princes'ten 2-0'lık bir mağlubiyetle ayrılmayı başardı. Jamie Carragher, iki takım arasındaki uyum ve özgüven farkı göz önüne alındığında, bu sonucun konuk takım için aslında "harika bir sonuç" gibi hissettirdiğini kabul etti.

Kabul etmek gerekirse, Liverpool’un Paris’te aldığı sonucun, idamın ertelenmesinden biraz daha fazlası olmadığı hissi hâlâ devam ediyor. PSG’nin Salı günkü rövanş maçında bu kadar israfçı davranması pek olası görünmüyor; üstelik geçen sezon Merseyside’da penaltı atışlarında elde ettikleri başarı göz önüne alındığında, Anfield’da oynamak Luis Enrique’nin oyuncuları için zaten bir korku unsuru oluşturmuyor.

Ancak, Liverpool için her şey henüz kaybedilmiş değil. Savunmanın kırılganlığı ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor, ancak Kırmızılar şüphesiz Avrupa şampiyonu takımı zorlayacak hücum yeteneğine sahip. Liverpool'un Kop tribünü önünde bir başka ünlü geri dönüşü başarması için Slot'un elindeki silahları tam ve doğru bir şekilde kullanacak kadar cesur olması gerekiyor...

    Slot'un utanç verici boyun eğişi

    Slot, geçen Çarşamba gecesi uyguladığı taktiği o günden beri şiddetle savunuyor; ancak işin aslı şu ki, Liverpool Paris’te neredeyse hiç hırs göstermediği için cezalandırıldı ve küçük düşürüldü. 18 ay önce teknik direktörlük görevini devraldığından bu yana ilk kez beş kişilik savunma dizilişine başvurma kararı, tahmin edilebileceği üzere felaketle sonuçlandı.

    Konuk takım, PSG'nin son derece akıcı forvet hattını durdurmakta büyük zorluk çekerken, Virgil van Dijk bile kaybolmuş görünüyordu; bu forvet hattı, Liverpool oyuncularını sürekli pozisyonlarından uzaklaştırıyordu.

    Hücum açısından bakıldığında, Florian Wirtz topu elindeyken neler yapabileceğini gösterdi, ancak sorun, Dominik Szoboszlai ve diğer oyuncuların tam olarak nerede oynamaları gerektiğini anlayamadıkları için, Kırmızılar'ın topu ele geçirememesi, bırakın tutmayı, topu ele geçirememesiydi.

    Nitekim, Liverpool sadece 190 pas tamamladı (PSG 685 pas yaptı), rakip ceza sahasında sadece dokuz kez topa dokundu ve tüm akşam boyunca tek bir "büyük şans" yaratamadı - bu, Slot'un utanç verici teslimiyetinin kaçınılmaz sonucuydu; Slot, Pazartesi günü aksini iddia etmesine rağmen, Fransız başkentinde ağır bir yenilgiyi önlemek için çaresiz bir girişimde bulunarak oyuncularına derinlerde kalmalarını ve duran toplarda mümkün olduğunca çok zaman harcamalarını açıkça talimat vermişti.

    Ancak, bu tür bir sinizm ve korkaklık Anfield'da işe yaramayacak. Taraftarlar bunu zaten kabul etmezdi. Ama Slot, kendini, riske girmekten başka seçeneği kalmayan bir duruma soktuğunun farkında - ve bu, en azından ilk maçın tamamını yedek kulübesinde geçiren iki oyuncuyu ilk 11'de başlatmak anlamına geliyor.

    Salah'ın kesinlikle ilk on birde oynaması gerekiyor

    Mohamed Salah'ı ilk maçta yedek kulübesinde tutmak için pek çok gerekçe öne sürülebilir. Mısırlı oyuncu bu sezon en iyi formundan çok uzak ve bir hafta önce Manchester City'de oynanan FA Cup çeyrek finalinde aldığı ağır yenilgide kendinden tamamen emin görünmüyordu.

    Ancak son birkaç ay bize bir şey öğrettiyse, o da Salah'ı kadrodan çıkarmak hiçbir sorunu çözmez; aslında, bu sadece sorunları artırır, çünkü Reds'in en tehlikeli hücum silahlarından birini ellerinden alır.

    Salah bu sezon tüm zorluklara rağmen, tüm turnuvalarda 20 golün doğrudan parçası oldu ve son 16 turu ikinci maçında Galatasaray'a karşı alınan 4-0'lık heyecan verici galibiyette kesinlikle vazgeçilmez bir rol oynadı.

    Gerçek şu ki, sağ kanatta daha iyi bir seçenek yok ve bu durum, Salah'ın süregelen mükemmelliğinden çok Liverpool'un transfer politikası hakkında daha fazla şey söylüyor olsa da, 33 yaşındaki oyuncu Fulham'a karşı attığı muhteşem ilk vuruşla golcü yeteneğini zamanında hatırlattı ve şu anda Liverpool oyuncusu olarak geriye kalan en önemli maç öncesinde yüzüne hemen bir gülümseme geri getirdi.

    Aralarındaki sorunlar ne olursa olsun, Slot, Salah'a zaten efsane haline gelmiş bir hikayede bir şanlı bölüm daha yazma fırsatı vermek zorundadır.

    Mükemmel Nuno Mendes'in Salah'ı iyi okuduğu doğru olabilir, ancak Liverpool tarihinin en golcü üçüncü oyuncusunu sahaya sürmek, en azından Portekizli teknik adamın her fırsatta hücuma çıkma konusunda iki kez düşünmesini sağlayacaktır. Bu da, Slot'un sağ bekte kimi oynatırsa oynatsın, üzerindeki baskıyı en azından biraz hafifletecektir.

    Frimpong'un hızı hayati önem taşıyor

    Joe Gomez ile Jeremie Frimpong arasında seçim yapmak, aslında Slot’un PSG maçı öncesinde alması gereken en önemli kararlardan biri. Her ikisi de ilk maçta ilk 11’de yer almış olsa da, bu kazanılması gereken maçta Liverpool’un dörtlü savunmaya döneceği kesin olduğundan, ikisinden biri kenara çekilmek zorunda kalacak.

    Slot'un seçimi, maça nasıl yaklaşmayı planladığına dair bize hemen bir fikir verecektir ve Gomez açıkça daha güvenli bir seçenek olacaktır çünkü çok yönlü stoper, hücumda (uzun atışlar dışında) pek bir şey sunmasa da, tam formunda olduğunda çok yetkin bir savunmacıdır.

    Ancak Gomez oynayacaksa, Paris'te bir değil iki penaltı vermemekle şanslı olan, son derece dengesiz Ibrahima Konate'nin yerine, Van Dijk'ın yanında tercih ettiği pozisyonda oynamalıdır.

    Frimpong pozisyonunu kaybetmeye meyilli olabilir ve son paslarında hayal kırıklığı yaratma eğilimi gösterebilir, ancak nispeten yavaş bir Liverpool kadrosunda muhtemelen en hızlı oyuncudur; bu da Desire Doue ile başa çıkmak için yeterli hıza sahip olduğu ve aynı zamanda hızı azalan Salah için üst üste binmelerde harika bir çıkış noktası sunduğu anlamına gelir.

    İkili, esas olarak Hollandalı oyuncunun sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon pek birlikte oynamadı, ancak Fulham karşısında iyi bir uyum sergiledi ve sahadaki hiçbir oyuncu Frimpong'dan (üç) daha fazla şans yaratamadı.

    Sonuç: Frimpong'un hızı, hızlı kanat oyuncularıyla dolu bir takıma karşı onun kadroda yer almasını kesinlikle zorunlu kılıyor.

    Coşkudan çok deneyim mi?

    Milos Kerkez'in Fulham maçı boyunca yedek kulübesinde kalması üzerine, Macar oyuncunun PSG ile oynanacak rövanş maçı için dinlendirildiği yönünde doğal bir varsayım ortaya çıktı; zira bir hafta içinde üç kez forma giyebileceğine dair şüpheler olduğu için bu mantıklı bir hareket.

    Ancak sol bekte Andy Robertson'ı sahada tutma eğilimi de olacaktır. Fulham karşısında eski formuna kavuşan İskoç oyuncu, her fırsatta ileriye doğru hücum ederken, her zamanki gibi azimli bir kararlılıkla savunma da yaptı.

    Ayrıca, Robertson kötü şöhretli bir karakter olsa da, bu kadar önemli bir maça, bazen kendini göstermeye fazla hevesli görünen Kerkez'den çok daha soğukkanlı bir şekilde yaklaşması muhtemeldir.

    Belki de her şeyden daha önemli olan ise, Rio Ngumoha'nın coşkulu ama dengesiz Kerkez'den ziyade Robertson gibi deneyimli bir oyuncunun desteğinden daha fazla faydalanabileceği ve şu anda Slot'un önceliği, bu genç oyuncudan en iyi şekilde yararlanmak olmalı.


    Liverpool'un Ngumoha'ya ihtiyacı var

    Slot'un bu sezon Ngumoha'yı korumak istemesi son derece anlaşılır bir durum. Herkes modern futbolda tükenmişlik riskinin arttığının farkında ve kimse böylesine özel bir yeteneğin bu kadar genç yaşta aşırı yüklenmesini istemiyor.

    Ancak, Şubat ayında Nottingham Forest maçında yedek kulübesinden çıkıp heyecan verici bir performans sergilemesinden bu yana, Liverpool'un Ngumoha'ya ihtiyacı olduğu açıktı. Salah'ın yaşı ilerlerken ve Luis Diaz'ın uzun zaman önce Bayern Münih'e transfer olmasıyla, 17 yaşındaki oyuncu kesinlikle Slot'un kadrosundaki en tehlikeli driplingci, ilk düşüncesi rakibine doğrudan gitmek olan korkusuz bir genç forvet.

    "Artık futbolda pek görmediğimiz çok özel bir özelliğe sahip: bire bir durumları domine ediyor," dedi teknik direktör Cumartesi günü. "Ve golünü attığında tam da bunu yaptı; dönüp bükülerek topu serbest bıraktı ve ardından Mo Salah'ın bitiriciliğiyle golü attı diyebilirim."

    Onun muhteşem solo golü, genç Raheem Sterling ile karşılaştırmalara da yol açtı - en azından Anfield'da Liverpool'un Premier Lig'deki en genç golcüsü olarak eski İngiltere milli oyuncusunun yerini aldığı için - ve görünüşe göre menajerinin onu PSG maçında oynatma konusundaki tüm şüphelerini ortadan kaldırdı.

    "Bence hazır," dedi Slot. "Şimdi soru elbette şu: bunu iki gün sonra tekrar yapabilir mi? Bu başka bir soru. Ama o seviyede oynayabilir ve performans gösterebilir mi? Evet, çünkü sezonun başında o, birinci takımda deneyim kazanan genç bir oyuncuydu. Ama şimdi o, herhangi bir maç için seçebileceğim birisi. Yani, Salı günkü maç için de."

    Elbette başka alternatifler de var. Hugo Ekitike'nin forvette geri döneceği kesinleşirken, Fulham maçında forvet hattını iyi yöneten Cody Gakpo sol kanada geri dönebilir. Ne yazık ki, Hollanda milli takım oyuncusu bu sezon, Slot'un böylesine önemli bir maçta ilk 11'de yer almasını haklı çıkaracak kadar iyi bir performans göstermedi.

    Aslında, Ekitike'nin kendini çok rahat hissettiği sol kanada kayması ve ortada yeniden forma giymeye hazır olan Alexander Isak'a yer açması için daha güçlü argümanlar var.

    Maçın gidişatını değiştirebilecek bir faktör

    Ancak Slot, Isak'ı ikinci yarı için yedekte tutma eğiliminde görünüyor – İsveçli oyuncunun sınırlı süre aldığı göz önüne alındığında, bu adil olmak gerekirse akıllıca bir hamle – ve Wirtz'i forvet hattının sol kanadında sahaya sürmeyi planlıyor.

    Böyle bir yaklaşımın kesinlikle avantajları var. Liverpool, PSG'nin tartışmasız en güçlü bölgesi olan orta sahada kendini savunmasız bırakmak istemeyecektir, bu nedenle Szoboszlai'yi 10 numaralı pozisyonda, orta sahanın pivotunda Alexis Mac Allister ve Ryan Gravenberch'in hemen önünde görebiliriz.

    Bununla birlikte, Reds pervasız davranamazlar, ancak cesur olmaları gerekiyor; bu da Wirtz'i en iyi pozisyonuna yerleştirirken, aynı zamanda Ngumoha'yı sol kanatta serbest bırakmak anlamına geliyor.

    Harika oyun görüşü ve muazzam tekniği ile Wirtz, Slot'un takımında hiç kimseye benzemeyen bir şekilde oyunu birleştiriyor ve her ne kadar dahice bir asist olmasa da, Ngumoha'nın Fulham karşısında bir dizi step-over'ın ardından skoru açan pası, Liverpool'un en yaratıcı oyuncusu tarafından anlamlı bir şekilde verildi.

    Bu iki potansiyel süperstara, PSG karşısında olabildiğince fazla hasar verebilmeleri için bolca zaman tanınmalı, çünkü Reds, Avrupa şampiyonuna zarar vermek istiyorsa, elindeki her şeyle onlara vurmak zorunda kalacak.

    Bu, yarım yamalak önlemlerin veya oyalanmanın zamanı değil. Liverpool, ilk düdükten itibaren tam gaz oynamalı ve bu da, Slot'un sevdiği kontrolün bir kısmını feda ederek, selefi Jürgen Klopp'un savunduğu eski anarşiyi biraz benimsemek anlamına geliyor.

    Bu kaos ortamını yaratmanın en iyi yolu, Ngumoha'yı kadroya dahil etmek olacaktır. O, Liverpool'un joker kartı, PSG açısından bilinmeyen bir faktör ve hafta sonu sergilediği performansla Anfield'daki olumsuz havayı bir nebze olsun dağıtan, maçı değiştirebilecek potansiyele sahip bir isim.

    Steve Nicol'un Fulham galibiyetinin ardından belirttiği gibi, neredeyse hiç bitmeyen olumsuzlukların yaşandığı bir sezonda, Reds umutsuzca "olumlu yanları arıyor - ve Ngumoha olumlu bir unsur. O, savunmacıları korkutuyor". Umut, Slot'un Salı gecesi onu ilk 11'de oynatmaktan çekinmemesi olmalı.

