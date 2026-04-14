Ancak Slot, Isak'ı ikinci yarı için yedekte tutma eğiliminde görünüyor – İsveçli oyuncunun sınırlı süre aldığı göz önüne alındığında, bu adil olmak gerekirse akıllıca bir hamle – ve Wirtz'i forvet hattının sol kanadında sahaya sürmeyi planlıyor.
Böyle bir yaklaşımın kesinlikle avantajları var. Liverpool, PSG'nin tartışmasız en güçlü bölgesi olan orta sahada kendini savunmasız bırakmak istemeyecektir, bu nedenle Szoboszlai'yi 10 numaralı pozisyonda, orta sahanın pivotunda Alexis Mac Allister ve Ryan Gravenberch'in hemen önünde görebiliriz.
Bununla birlikte, Reds pervasız davranamazlar, ancak cesur olmaları gerekiyor; bu da Wirtz'i en iyi pozisyonuna yerleştirirken, aynı zamanda Ngumoha'yı sol kanatta serbest bırakmak anlamına geliyor.
Harika oyun görüşü ve muazzam tekniği ile Wirtz, Slot'un takımında hiç kimseye benzemeyen bir şekilde oyunu birleştiriyor ve her ne kadar dahice bir asist olmasa da, Ngumoha'nın Fulham karşısında bir dizi step-over'ın ardından skoru açan pası, Liverpool'un en yaratıcı oyuncusu tarafından anlamlı bir şekilde verildi.
Bu iki potansiyel süperstara, PSG karşısında olabildiğince fazla hasar verebilmeleri için bolca zaman tanınmalı, çünkü Reds, Avrupa şampiyonuna zarar vermek istiyorsa, elindeki her şeyle onlara vurmak zorunda kalacak.
Bu, yarım yamalak önlemlerin veya oyalanmanın zamanı değil. Liverpool, ilk düdükten itibaren tam gaz oynamalı ve bu da, Slot'un sevdiği kontrolün bir kısmını feda ederek, selefi Jürgen Klopp'un savunduğu eski anarşiyi biraz benimsemek anlamına geliyor.
Bu kaos ortamını yaratmanın en iyi yolu, Ngumoha'yı kadroya dahil etmek olacaktır. O, Liverpool'un joker kartı, PSG açısından bilinmeyen bir faktör ve hafta sonu sergilediği performansla Anfield'daki olumsuz havayı bir nebze olsun dağıtan, maçı değiştirebilecek potansiyele sahip bir isim.
Steve Nicol'un Fulham galibiyetinin ardından belirttiği gibi, neredeyse hiç bitmeyen olumsuzlukların yaşandığı bir sezonda, Reds umutsuzca "olumlu yanları arıyor - ve Ngumoha olumlu bir unsur. O, savunmacıları korkutuyor". Umut, Slot'un Salı gecesi onu ilk 11'de oynatmaktan çekinmemesi olmalı.