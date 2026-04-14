Slot, geçen Çarşamba gecesi uyguladığı taktiği o günden beri şiddetle savunuyor; ancak işin aslı şu ki, Liverpool Paris’te neredeyse hiç hırs göstermediği için cezalandırıldı ve küçük düşürüldü. 18 ay önce teknik direktörlük görevini devraldığından bu yana ilk kez beş kişilik savunma dizilişine başvurma kararı, tahmin edilebileceği üzere felaketle sonuçlandı.

Konuk takım, PSG'nin son derece akıcı forvet hattını durdurmakta büyük zorluk çekerken, Virgil van Dijk bile kaybolmuş görünüyordu; bu forvet hattı, Liverpool oyuncularını sürekli pozisyonlarından uzaklaştırıyordu.

Hücum açısından bakıldığında, Florian Wirtz topu elindeyken neler yapabileceğini gösterdi, ancak sorun, Dominik Szoboszlai ve diğer oyuncuların tam olarak nerede oynamaları gerektiğini anlayamadıkları için, Kırmızılar'ın topu ele geçirememesi, bırakın tutmayı, topu ele geçirememesiydi.

Nitekim, Liverpool sadece 190 pas tamamladı (PSG 685 pas yaptı), rakip ceza sahasında sadece dokuz kez topa dokundu ve tüm akşam boyunca tek bir "büyük şans" yaratamadı - bu, Slot'un utanç verici teslimiyetinin kaçınılmaz sonucuydu; Slot, Pazartesi günü aksini iddia etmesine rağmen, Fransız başkentinde ağır bir yenilgiyi önlemek için çaresiz bir girişimde bulunarak oyuncularına derinlerde kalmalarını ve duran toplarda mümkün olduğunca çok zaman harcamalarını açıkça talimat vermişti.

Ancak, bu tür bir sinizm ve korkaklık Anfield'da işe yaramayacak. Taraftarlar bunu zaten kabul etmezdi. Ama Slot, kendini, riske girmekten başka seçeneği kalmayan bir duruma soktuğunun farkında - ve bu, en azından ilk maçın tamamını yedek kulübesinde geçiren iki oyuncuyu ilk 11'de başlatmak anlamına geliyor.