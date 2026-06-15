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Arne Slot'un ayrılmasının ardından Federico Chiesa, Andoni Iraola'ya kendini kanıtlamak amacıyla Liverpool'da kalmaya 'kararlı'
Slot ayrılığı, Chiesa'nın kararını değiştirmesine neden oldu
Chiesa’nın Anfield’daki kariyeri, ilk 11’e girmekte zorlandığı zorlu 2025-26 sezonunun ardından erken bir sonla karşı karşıya gibi görünüyordu. Ancak TuttoJuve muhabiri Mirko Di Natale'ye göre, Slot'un ayrılması kanat oyuncusunun bakış açısını değiştirdi. Daha önce İtalya'ya dönüşü gündeme gelen 28 yaşındaki oyuncunun, artık yeni teknik kadroya kendini kanıtlamak için Premier League devinde kalmaya odaklandığı söyleniyor.
İtalyan forvet, durgun bir dönem geçirdi ve sezonu tüm turnuvalarda sadece 726 dakika sahada kalarak tamamladı. Bu ritim eksikliğine rağmen Chiesa, Iraola yönetiminde yeni bir başlangıcın, Juventus'tan transferi sırasında yaratılan heyecanı nihayet haklı çıkarmak için ihtiyaç duyduğu platformu sağlayabileceğine inanıyor. Kulüp onu aktif olarak transfer listesine koymadıkça, önceliği İngiltere'de başarılı olmak olmaya devam edecek.
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Iraola'yı etkileme kararlılığı
Iraola’nın gelişi Liverpool için önemli bir taktiksel dönüşüm anlamına geliyor ve Chiesa’nın, yeteneklerinin İspanyol teknik adamın yüksek tempolu sistemine uygun olduğunu kanıtlamak için sabırsızlandığı söyleniyor. Kanat oyuncusu, Merseyside’da durumu tersine çevirmeye “kararlı” ve yaklaşan sezon öncesi hazırlık dönemini, kendini yenilemek ve ilk 11’deki yerini geri kazanmak için kritik bir fırsat olarak görüyor. Bu tutum, durumunu yakından takip eden Serie A kulüplerinin yoğun ilgisine rağmen ortaya çıkıyor.
Sezon sonu röportajında kanat oyuncusu, son dönemdeki zorlukları değerlendirdi ancak geleceğe dair iyimserliğini korudu. Chiesa, yaz planları hakkında "ABD'de bir antrenman kampına katılacağım, ardından kulüp ve yeni teknik direktör Iraola ile görüşeceğim, sonra bakarız" dedi. Bu proaktif yaklaşım, onun Premier Lig hayallerinden henüz vazgeçmeye hazır olmadığını gösteriyor.
Juventus ve Como ile ilgili söylentiler devam etti
Chiesa’nın şu anki önceliği Anfield’da başarılı olmak olsa da, İtalya’dan gelen ilgi hâlâ yüksek. Merseyside’daki durumu düzelmezse, hem Juventus hem de Como potansiyel transfer noktaları olarak gündeme geliyor. Kanat oyuncusu, eski kulübüne olan sevgisini hiçbir zaman gizlememiş ve 2024’teki ayrılışının koşullarına rağmen Bianconeri ile arasındaki bağın hâlâ güçlü olduğunu belirtmişti.
Chiesa kısa süre önce, "Juventus'a geri dönmeyi çok isterim" dedi. "Ayrıca çok para talep ettiğim de söylendi, ancak gerçek farklı: Bana hiçbir zaman sözleşme uzatımı teklif edilmedi. Bu konuyu hiç tartışmadık bile. [Cristiano] Giuntoli ve Thiago Motta bana şöyle dedi: 'Fede, sana ihtiyacımız yok: kendine bir takım bul.' Şanslıydım; dünyanın en iyi beş takımından biri olan Liverpool'da yeniden başladım. Ama Juventus her zaman kalbimde ve geri dönmek isterim. Juve ile para konusunu hiç konuşmadım ve asla konuşmayacağım."
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Kulüp ve milli takım için formda olduğunu kanıtlamak
Kulüpteki geleceğinin ötesinde, Chiesa aynı zamanda fiziksel kondisyonuyla ilgili eleştirileri susturmaya odaklanmış durumda. Mart ayında Dünya Kupası baraj maçlarını kaçırmasının ardından İtalya’da sert tepkilerle karşı karşıya kalmış olsa da, milli takıma olan bağlılığını hemen savunmuştu. "[Eski teknik direktör Gennaro] Gattuso bunu zaten söyledi ve ona teşekkür ediyorum. Rino, futbol dünyasında nadir bulunan harika bir adam. Maalesef sakatlıklar olur ve ben Coverciano'ya bazı fiziksel sorunlarla geldim. Aslında, doktorlarla görüştükten sonra eve gönderildim ve Liverpool'da bir buçuk hafta forma giyemedim" diye açıkladı.
Chiesa sözlerine şöyle devam etti: "İnsanların böyle bir zamanda başka şeyler düşünebileceğini anlıyorum, ama ben milli takımla da kazandım! Bazıları bunu bazen unutuyor... Tek acı, İtalya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesini görmekti. Mavi formaya çok bağlıyım ve çok üzüldüm." Liverpool ile sezon öncesi hazırlıklarına başlayan Chiesa, formunu korumakla Iraola'nın yeni kadrosunda düzenli olarak ilk 11'de yer alabilmesi arasındaki en büyük engelin bu olduğunu biliyor.