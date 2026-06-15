Arne Slot'un ayrılmasının ardından Federico Chiesa, Andoni Iraola'ya kendini kanıtlamak amacıyla Liverpool'da kalmaya 'kararlı'

Chiesa’nın Anfield’daki kariyeri, ilk 11’e girmekte zorlandığı zorlu 2025-26 sezonunun ardından erken bir sonla karşı karşıya gibi görünüyordu. Ancak TuttoJuve muhabiri Mirko Di Natale'ye göre, Slot'un ayrılması kanat oyuncusunun bakış açısını değiştirdi. Daha önce İtalya'ya dönüşü gündeme gelen 28 yaşındaki oyuncunun, artık yeni teknik kadroya kendini kanıtlamak için Premier League devinde kalmaya odaklandığı söyleniyor.

İtalyan forvet, durgun bir dönem geçirdi ve sezonu tüm turnuvalarda sadece 726 dakika sahada kalarak tamamladı. Bu ritim eksikliğine rağmen Chiesa, Iraola yönetiminde yeni bir başlangıcın, Juventus'tan transferi sırasında yaratılan heyecanı nihayet haklı çıkarmak için ihtiyaç duyduğu platformu sağlayabileceğine inanıyor. Kulüp onu aktif olarak transfer listesine koymadıkça, önceliği İngiltere'de başarılı olmak olmaya devam edecek.



