Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Arne Slot'un ayrılmasına rağmen Alisson, Liverpool'da 'dokunulmaz' olarak görülüyor

Liverpool, teknik direktör Arne Slot'un Anfield'dan resmi olarak kovulmasının ardından ortaya çıkan belirsizliğe rağmen, kaleci Alisson'u bu yaz satılmayacak bir oyuncu olarak değerlendiriyor. Brezilya milli takımının kalecisi, Serie A devi Juventus'un yoğun transfer ilgisini çekmeye devam etse de, Merseyside kulübü uzun süredir takımda forma giyen bir numaralı kalecisini kadroda tutma konusunda kararlılığını sürdürüyor.

  • Anfield yönetimi ayrılmayı engelledi

    Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, teknik kadrodaki son karışıklıklara rağmen Liverpool’un Alisson konusundaki tutumu hiç değişmedi. 33 yaşındaki kalecinin İtalya’ya geri döneceği yönünde güçlü söylentiler vardı; zira Juventus’un onu yeni birinci kaleci adayı olarak hedef aldığı bildiriliyordu. Ancak Anfield yetkilileri, oyuncunun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak amacıyla bu yılın başlarında sözleşme uzatımını devreye sokmuş oldukları için, bir satışa izin verme niyetinde değiller.

  Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Romano kararlı tutumunu teyit etti

    Tecrübeli kalecinin Brentford maçında sakatlıktan dönmesinin ardından hakkındaki spekülasyonlar yoğunlaştı ve bazı taraftarlar bunun veda maçı olmasından endişe duymaya başladı. Sosyal medyada dolaşan ayrılık söylentilerini yalanlayan Romano, X platformunda kulübün tutumunu şu şekilde açıkladı: “Teknik direktör değişikliğine rağmen, Liverpool’un Alisson konusundaki tutumunun değişmesi beklenmiyor. LFC yönetimi, Brezilyalı kaleciyi bu yaz transfer piyasasında satılamaz olarak görüyor.”

  • Torino'nun ilgisi kesin bir şekilde reddedildi

    Juventus'un daha uzun süreli bir sözleşme teklif etmesine ve La Gazzetta dello Sport'un Mayıs ayında kişisel şartların görüşüldüğünü iddia etmesine rağmen, kulüpler arasında hiçbir zaman bir anlaşmaya varılamadı. Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Alisson, geçen sezon Premier Lig'de 26 maça çıkıp sekiz kez kalesini gole kapatmasının ardından, Kırmızılar için hâlâ paha biçilmez bir dayanak noktası olmaya devam ediyor. Takımın hayal kırıklığı yaratan beşinci sıra ile sezonu tamamlamasının ardından Cumartesi günü Slot'un görevden alınması göz önüne alındığında, Alisson'un istikrarı hayati önem taşıyor.

    Dünya Kupası ön eleme maçları yaklaşıyor

    Alisson, Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Brezilya milli takımına katılarak artık dikkatini milli görevlere verecek. Uluslararası sahnedeki üstün performansları, şüphesiz Avrupalı taliplerin ilgisini canlı tutacaktır; ancak Liverpool, onun gelecek sezon da tartışmasız ilk 11'in kalecisi olarak kalmasını bekliyor. Kulüp, yıldız kalecisini kadrosunda tutmuş olarak, şimdi yoğun bir yaz transfer dönemi ve hayati önem taşıyan teknik direktör seçimi sürecini yönetmek zorunda.