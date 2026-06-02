Getty Images Sport
Arne Slot'un ayrılmasına rağmen Alisson, Liverpool'da 'dokunulmaz' olarak görülüyor
Anfield yönetimi ayrılmayı engelledi
Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, teknik kadrodaki son karışıklıklara rağmen Liverpool’un Alisson konusundaki tutumu hiç değişmedi. 33 yaşındaki kalecinin İtalya’ya geri döneceği yönünde güçlü söylentiler vardı; zira Juventus’un onu yeni birinci kaleci adayı olarak hedef aldığı bildiriliyordu. Ancak Anfield yetkilileri, oyuncunun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak amacıyla bu yılın başlarında sözleşme uzatımını devreye sokmuş oldukları için, bir satışa izin verme niyetinde değiller.
- Getty Images Sport
Romano kararlı tutumunu teyit etti
Tecrübeli kalecinin Brentford maçında sakatlıktan dönmesinin ardından hakkındaki spekülasyonlar yoğunlaştı ve bazı taraftarlar bunun veda maçı olmasından endişe duymaya başladı. Sosyal medyada dolaşan ayrılık söylentilerini yalanlayan Romano, X platformunda kulübün tutumunu şu şekilde açıkladı: “Teknik direktör değişikliğine rağmen, Liverpool’un Alisson konusundaki tutumunun değişmesi beklenmiyor. LFC yönetimi, Brezilyalı kaleciyi bu yaz transfer piyasasında satılamaz olarak görüyor.”
Torino'nun ilgisi kesin bir şekilde reddedildi
Juventus'un daha uzun süreli bir sözleşme teklif etmesine ve La Gazzetta dello Sport'un Mayıs ayında kişisel şartların görüşüldüğünü iddia etmesine rağmen, kulüpler arasında hiçbir zaman bir anlaşmaya varılamadı. Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Alisson, geçen sezon Premier Lig'de 26 maça çıkıp sekiz kez kalesini gole kapatmasının ardından, Kırmızılar için hâlâ paha biçilmez bir dayanak noktası olmaya devam ediyor. Takımın hayal kırıklığı yaratan beşinci sıra ile sezonu tamamlamasının ardından Cumartesi günü Slot'un görevden alınması göz önüne alındığında, Alisson'un istikrarı hayati önem taşıyor.
- Getty
Dünya Kupası ön eleme maçları yaklaşıyor
Alisson, Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Brezilya milli takımına katılarak artık dikkatini milli görevlere verecek. Uluslararası sahnedeki üstün performansları, şüphesiz Avrupalı taliplerin ilgisini canlı tutacaktır; ancak Liverpool, onun gelecek sezon da tartışmasız ilk 11'in kalecisi olarak kalmasını bekliyor. Kulüp, yıldız kalecisini kadrosunda tutmuş olarak, şimdi yoğun bir yaz transfer dönemi ve hayati önem taşıyan teknik direktör seçimi sürecini yönetmek zorunda.