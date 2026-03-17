Getty/Goal
Çeviri:
Arne Slot, Tottenham ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından Liverpool'a yönelik eleştiriler konusunda Jamie Carragher ile fikir ayrılığına düştüğünü açıkladı
Anfield'daki atmosferde önemli bir değişim
Slot'un yorumları, Carragher'ın sert eleştirisinin ardından geldi. Futbol yorumcusu, Pazar günü Spurs ile oynanan ve zehirli bir atmosferin hakim olduğu berabere biten maçın ardından teknik direktörün Anfield seyircisinin desteğini kaybettiği uyarısında bulundu. Kırmızılar şu anda felaket bir dönemden geçiyor; Premier Lig tablosunda beşinci sırada yer alırken, lider Arsenal'in 21 puan gerisinde bulunuyorlar. 90. dakikadaki beraberlik golüne verilen hoşnutsuz tepkiye dikkat çeken Carragher, "Maçın sonunda duyulan yuhalamalar, hoşnutsuz ve mutsuz taraftarların gerçek yuhalamalarıydı. Bence Arne Slot'un onları geri kazanması artık çok zor olacak. Bir kez taraftarların desteğini kaybettiğinizde, onları geri kazanmak gerçekten çok zordur." dedi.
- AFP
"Bireylerden oluşan ekip" etiketini reddetmek
Takımının kolektif kimliğini yitirdiği yönündeki iddiaya doğrudan yanıt veren Hollandalı teknik adam, bu görüşü kesin bir dille reddetti. Çalkantılı bir sezon boyunca sayısız aksilik yaşamasına rağmen oyuncularının gösterdiği dirençten övgüyle bahsetti. Eleştirilere doğrudan değinerek şöyle açıkladı: "Jamie'nin bu sezon boyunca söylediği pek çok şeye katılıyorum. Ancak bu konuda onunla aynı fikirde değilim. 1-1'lik beraberliği kabul ettikten sonra bunu görmüyorum. Bu kadar çok hayal kırıklığı yaşadıktan sonra, oyuncuların pes etmesi garip ya da tuhaf olmazdı. Ama pes etmediler."
Sakatlık sorunları nedeniyle takımda uyum eksikliği
Takımının karakterini savunurken, baş antrenör takımın bir bütün olarak kusursuz bir şekilde işleyemediğini kabul etti. Tutumunu açıklığa kavuşturarak şunları ekledi: "Yine aynı fikirdeyiz, ancak bu durum çok fazla birlikte oynamamamızdan kaynaklanıyor. Sanki 11 ayrı bireymişiz gibi değil; eğer o bunu kastettiyse, ona kesinlikle katılmıyorum. Eğer top hakimiyetinde ve topsuz oyunlarda kusursuz bir şekilde birlikte oynamadığımızı kastediyorsa, o zaman haklı. Bunun bireysel zihniyetle bir ilgisi yok, sadece aradaki bağlar henüz yeterince güçlü değil. Tüm bu konularda her takıma uyum sağlamamız gerekiyor. Ben birlikte mücadele eden bir takım görüyorum."
- Getty Images Sport
Liverpool için bundan sonra ne olacak?
Zor günler geçiren teknik direktörün, dikkatlerin kritik bir Avrupa maçı üzerine yöneldiği bu dönemde ligdeki sıkıntılar üzerinde durmaya vakti yok. İlk maçta 1-0 geride kalan beş kez Avrupa şampiyonu olan takım, Çarşamba günü Galatasaray’ı ağırlayacak ve çeyrek finale yükselebilmek için bu farkı kapatmaya can atıyor. Ligde ise... Avrupa'daki sınavın ardından, Cumartesi günü Brighton'a zorlu bir Premier Lig deplasmanı bekliyor. Yoğun eleştirilere ve ligdeki zorluklara rağmen, Nisan başında Manchester City'ye yapılacak zorlu FA Cup çeyrek final deplasmanı, iç sahada kupa kazanma umutlarını canlı tutuyor.
Reklam