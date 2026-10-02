Slot, yeni bir teknik direktörlük görevi için aktif olarak arayışta ve Premier League'e dönmeye sıcak baktığı bildiriliyor. Hollandalı teknik adam, 2024-25 lig şampiyonluğunu kazandıktan bir yıl sonra Liverpool'dan ayrılmasından bu yana görev yapmıyor ve yeni bir meydan okumaya hazır.

Soccernews'e göre Slot, şu anda Tottenham'ın gündeminde güçlü bir şekilde yer alıyor. Londra ekibi, yeni yerel sezonuna korkunç bir başlangıç yaptı ve bu durum mevcut teknik direktörünü görevini kurtarmak için çaresiz bir mücadeleye itti.

Tottenham, Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Savinho gibi yaz döneminin büyük isimli transferlerine 366 milyon €'dan fazla harcama yapmasına rağmen derin bir kriz içinde kalmaya devam ediyor. Şu anda beş maçta yalnızca iki puanla ligin dibine demir atmış durumdalar.