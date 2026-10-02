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Arne Slot Tottenham'a mı? Eski Liverpool patronu, şaşırtıcı bir Premier League dönüşü için gündemde
Slot, Premier League'e dönüşe göz dikti
Slot, yeni bir teknik direktörlük görevi için aktif olarak arayışta ve Premier League'e dönmeye sıcak baktığı bildiriliyor. Hollandalı teknik adam, 2024-25 lig şampiyonluğunu kazandıktan bir yıl sonra Liverpool'dan ayrılmasından bu yana görev yapmıyor ve yeni bir meydan okumaya hazır.
Soccernews'e göre Slot, şu anda Tottenham'ın gündeminde güçlü bir şekilde yer alıyor. Londra ekibi, yeni yerel sezonuna korkunç bir başlangıç yaptı ve bu durum mevcut teknik direktörünü görevini kurtarmak için çaresiz bir mücadeleye itti.
Tottenham, Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Savinho gibi yaz döneminin büyük isimli transferlerine 366 milyon €'dan fazla harcama yapmasına rağmen derin bir kriz içinde kalmaya devam ediyor. Şu anda beş maçta yalnızca iki puanla ligin dibine demir atmış durumdalar.
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De Zerbi yol ayrımında
De Zerbi, sezonun ilk haftalarında lig liderinin 13 puan gerisine düşmesinin ardından büyük baskı altında. İtalyan teknik adam, 2031'e kadar uzun vadeli bir sözleşme imzaladı, ancak büyüyen huzursuzluk yakın geleceğine dair yoğun spekülasyonları tetikledi.
De Zerbi'yi görevden almak Tottenham'a ciddi bir mali yük getirecek, ancak kulüp yönetimi sonuçların hızla iyileşmesi gerektiğini biliyor. Bu çaresiz durum, kaçınılmaz olarak Slot'un çözülmeye başlayan sezonlarını kurtarmak için ideal isim olarak görülmesine yol açtı.
Hollanda reddinin nedeni açıklandı
Xavi Hernandez'in Hollanda'nın yeni teknik direktörü olarak atanmasından önce, Slot bu prestijli milli takım görevi için uzun süre rüya aday olarak görülüyordu. Ancak, bu görevden mali anlaşmazlıklar nedeniyle vazgeçtiğine dair yaygın söylentileri hızla yalanladı.
Slot, Algemeen Dagblad'a konuşarak Hollanda Milli Takımı'ndaki boş pozisyonla ilgili tutumunu netleştirdi. Medyada yer alan bu iddiaları kesin bir dille tamamen yanlış olarak niteledi.
"Son haftalarda, özellikle de son birkaç günde, Hollanda Milli Takımı'ndaki boş pozisyonla ilgili çeşitli haberler çıktı ve bu haberlerde maaş ile sözleşme süresi gibi konularda uzun görüşmelerin ardından süreçten çekildiğim öne sürüldü" dedi. "Bu spekülasyon doğru değil. Biz o görüşmelerde hiçbir zaman o aşamaya gelmedik."
Hollanda Milli Takımı görevini reddetme yönündeki son kararını açıklayan Slot, şunları söyledi: "Kariyerimin bu aşamasında, her gün oyuncularımla birlikte antrenman sahasında olmayı tercih ediyorum; bu da bir milli takımda aynı şekilde mümkün değil. Görüşmeleri daha ileri taşımamayı ya da olası bir sözleşmenin nasıl görüneceğine dair müzakerelere girmemeyi seçmemin tek nedeni buydu ve hâlâ da bu."
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Önlerinde devasa bir görev var
Tottenham artık De Zerbi'ye kamuoyu önünde destek verip vermemeye ya da zararını kabullenerek resmî olarak Slot'a yönelip yönelmemeye karar vermek zorunda. Londra ekibi, son yıllarda teknik direktörlerin başarıya ulaşmasının zor olduğu bir ortam olarak kötü bir ün kazandı.
Slot'a resmî olarak bu görev teklif edilir ve o da bu meydan okumayı kabul ederse, onu devasa bir yeniden yapılanma görevi bekleyecek. Kısa süre içinde beklentilerin altında kalan kadroyu bir araya getirmeli, pahalı yeni transferleri takıma entegre etmeli ve hayal kırıklığı yaşayan taraftarların güvenini yeniden tesis etmeli.
Şimdilik Slot, doğru fırsatın ortaya çıkmasını sabırla bekleyerek zaman kollamayı sürdürüyor. Bu göz korkutan görevin sonunda Kuzey Londra'da olup olmayacağı ise önümüzdeki haftalar ya da aylarda belli olacak.
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