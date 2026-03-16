Arne Slot taraftarların desteğini kaybetti mi? Jamie Carragher, Tottenham ile berabere kalınmasının ardından gelen ‘hoşnutsuz’ tepkilerin ardından Liverpool teknik direktörüne, Reds taraftarlarını bir daha kendi tarafına çekemeyeceğini söylüyor
Anfield'daki atmosferde önemli bir değişim
Sky Sports'ta konuşan Carragher, hafta sonu yaşanan gergin olayları değerlendirdi. Şampiyonluk savunması çökmeye devam ederken, pazar günü atmosfer patlama noktasına ulaştı. Eski Everton forveti Richarlison'un 90. dakikada attığı golle skoru eşitledikten sonra, ev sahibi taraftarlar sahaya ve yedek kulübesine yönelttiği yuhalama sesleriyle duygularını açıkça ortaya koydu. Bu son aksilik, Wolves'a karşı alınan şok edici 2-1'lik yenilginin ardından geldi ve kulübü lig lideri Arsenal'in 21 puan gerisinde bıraktı. Spurs'a karşı gösterilen sesli hayal kırıklığı, felaketle sonuçlanan bir seriye tanık olan teknik direktör için tehlikeli bir dönüm noktası oldu.
İnternet üzerinden takip eden taraftarlarla stadyuma giden taraftarlar arasındaki fark
Eski defans oyuncusu, taraftarların sesli tepkilerinin büyük bir sorunu ortaya koyduğuna inanıyor ve taraftarların şimdiye kadar ne kadar sabırlı davrandıklarına dikkat çekiyor. Oyuncu şöyle konuştu: "Liverpool'un bu sezonki performansı açısından durum endişe verici. Asıl mesele, bunun teknik direktör için ne kadar endişe verici olduğu. Bence internette gördüklerimizle stadyuma gelen taraftarlar arasında büyük bir fark var. Bu sezonun büyük bir bölümünde, insanlar Arne Slot'a sırt çevirdiğinde, maça giden taraftarlar ona sadık kaldı. Mo Salah ile olanların ardından bile, bir sonraki maç San Siro'da oynandı ve taraftarlar Arne Slot için tezahürat yapıyordu."
Anfield seyircisiyle bağını kaybetmek
Ayrıca, böylesine aleni bir öfke gösterisinin ardından bu kopmuş ilişkiyi onarmanın ne kadar zor olacağına da değindi. Şöyle ekledi: "Liverpool taraftarının, bir yıldan az bir süre önce şampiyonluk kazanan bir teknik direktöre sırt çevirmesi kolay bir şey değil, ancak Pazar günü taraftarın takıma ve teknik direktöre karşı hissettiklerinde büyük bir değişim olduğunu hissettim. Maçın sonunda duyulan yuhalamalar, hoşnutsuz ve mutsuz bir taraftar kitlesinin gerçek yuhalamalarıydı. Bence Arne Slot'un onları geri kazanması artık çok zor olacak. Bir kez taraftarların desteğini kaybettiğinizde, onları geri kazanmak gerçekten çok zordur."
Liverpool için bundan sonra ne olacak?
Maç programı, zor günler geçiren teknik direktöre nefes aldırmıyor. Şu anda 49 puanla Premier Lig tablosunda beşinci sırada yer alan takım, dördüncü sıradaki Aston Villa’nın iki puan gerisinde ve Arsenal’in 21 puan gerisinde bulunuyor. Takımın öncelikli hedefi, Çarşamba günü Galatasaray’ı ağırlayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına kayıyor; takım, ilk maçta aldığı 1-0’lık mağlubiyeti telafi etmeyi hedefliyor. Bunun ardından Cumartesi günü Brighton deplasmanında zorlu bir lig maçı bekliyor. Ligde zorlanmasına rağmen, Nisan ayı başında Manchester City deplasmanında oynanacak zorlu FA Cup çeyrek finaliyle, ligde kupa kazanma şansı hala var.
