Arne Slot, senin zamanın kesinlikle doldu! Erling Haaland'ın liderliğindeki Manchester City'ye karşı FA Cup'ta alınan utanç verici yenilginin ardından Liverpool teknik direktörünün kovulmasına bir adım daha yaklaşmasıyla kazananlar ve kaybedenler

Haaland, Şubat ayında Liverpool ile son karşılaşmasından bu yana oynadığı sekiz maçta sadece iki gol atabilmişti; ancak Reds’e karşı bugüne kadarki en golcü performansıyla bu gol suskunluğunu etkileyici bir şekilde sonlandırdı. Bu gol, son on yılın en büyük rakibi olan City’ye karşı bu sezon sergilenen inanılmaz performansın doruk noktası oldu. Haaland, Kasım ayında Slot’un takımını 3-0 mağlup ettikleri maçta da gol atmış, iki ay önceki çılgın geri dönüşte ise Anfield’da ilk golünü kaydetmişti.

Haaland, Norveçli oyuncunun doğmasından altı yıl önce, 1993-94 sezonunda Matt Le Tissier'den bu yana tek bir sezonda Liverpool'a karşı beş gol atan ilk oyuncu oldu. Haaland, City penaltı kazanana kadar sessiz kalmıştı, ancak daha sonra maçın ilerleyen dakikalarında Salah'ın 12 metreden attığı penaltıyı kaçırmasının tam tersine, penaltısını hiç gerginlik belirtisi göstermeden gole çevirdi.

O andan itibaren Haaland yıkım moduna geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Ibrahima Konate'yi hava topunda alt ederek ikinci golünü kafayla attı ve ikinci yarıda Nico O'Reilly'nin pasını kaçırmadı, topu üst direğe çarptırarak hat-trick'ini tamamladı.