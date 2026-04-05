Arne Slot, senin zamanın kesinlikle doldu! Erling Haaland'ın liderliğindeki Manchester City'ye karşı FA Cup'ta alınan utanç verici yenilginin ardından Liverpool teknik direktörünün kovulmasına bir adım daha yaklaşmasıyla kazananlar ve kaybedenler

Kızı Maria'nın yanında oturan Guardiola, dengeli geçen ilk yarıda oldukça hareketliydi. Ancak Erling Haaland, sonunda hat-trick yapacağı maçın ilk golünü attığında, Guardiola arkanıza yaslanıp, Manchester'daki on yıllık görev süresi boyunca takımının dokuzuncu kez yarı finale yükselmesini izlemenin keyfini çıkarabildi.
Ancak rakibi Slot için rahatlamak söz konusu değildi. Takımı 19 dakika içinde dört gol yiyerek kupadan elenirken, Slot derin bir ıstırap hissetmiş olmalı. Hollandalı teknik direktör, hafta başında 1 Nisan şakalarının hedefi olmuştu. Ancak Manchester'da, özellikle Mohamed Salah ve Virgil van Dijk'ın başrol oynadığı maçta takımının performansını izleyenler, Liverpool yönetiminin yapabileceği en aptalca şeyin, gelecek sezon Slot'u görevde tutmak olacağını düşünmekten kendilerini alamadılar.
Nitekim, özellikle Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain'in beklediği düşünülürse, şu anda bir değişiklik yapılması gerektiğine dair görüşler giderek artıyor.
GOAL, Etihad Stadyumu'ndaki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...