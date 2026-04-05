Goal.com
Canlı
Man City Liverpool W+LGOAL
Richard Martin

Çeviri:

Arne Slot, senin zamanın kesinlikle doldu! Erling Haaland'ın liderliğindeki Manchester City'ye karşı FA Cup'ta alınan utanç verici yenilginin ardından Liverpool teknik direktörünün kovulmasına bir adım daha yaklaşmasıyla kazananlar ve kaybedenler

Winners & losers
FA Kupası
M.City
Liverpool
A. Slot
E. Haaland
M.City - Liverpool
FEATURES

Pep Guardiola geçen ay, Manchester City'de görev yaptığı dönemde Real Madrid'in en büyük rakibi olmadığını, bu unvanı Liverpool'a verdiğini vurguladı. En azından Jürgen Klopp'un Liverpool'unu kastettiğini açıkça belirtti; bu da iyi oldu ki, Cumartesi günkü FA Cup çeyrek finalinde Guardiola, tribündeki rahat koltuğundan takımının 4-0 galip geldiğini izlerken, Arne Slot'un yönettiği Kırmızılar ona hiçbir sıkıntı yaşatmadı.

Kızı Maria'nın yanında oturan Guardiola, dengeli geçen ilk yarıda oldukça hareketliydi. Ancak Erling Haaland, sonunda hat-trick yapacağı maçın ilk golünü attığında, Guardiola arkanıza yaslanıp, Manchester'daki on yıllık görev süresi boyunca takımının dokuzuncu kez yarı finale yükselmesini izlemenin keyfini çıkarabildi.

Ancak rakibi Slot için rahatlamak söz konusu değildi. Takımı 19 dakika içinde dört gol yiyerek kupadan elenirken, Slot derin bir ıstırap hissetmiş olmalı. Hollandalı teknik direktör, hafta başında 1 Nisan şakalarının hedefi olmuştu. Ancak Manchester'da, özellikle Mohamed Salah ve Virgil van Dijk'ın başrol oynadığı maçta takımının performansını izleyenler, Liverpool yönetiminin yapabileceği en aptalca şeyin, gelecek sezon Slot'u görevde tutmak olacağını düşünmekten kendilerini alamadılar.

Nitekim, özellikle Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain'in beklediği düşünülürse, şu anda bir değişiklik yapılması gerektiğine dair görüşler giderek artıyor.

GOAL, Etihad Stadyumu'ndaki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    KAZANAN: Erling Haaland

    Haaland, Şubat ayında Liverpool ile son karşılaşmasından bu yana oynadığı sekiz maçta sadece iki gol atabilmişti; ancak Reds’e karşı bugüne kadarki en golcü performansıyla bu gol suskunluğunu etkileyici bir şekilde sonlandırdı. Bu gol, son on yılın en büyük rakibi olan City’ye karşı bu sezon sergilenen inanılmaz performansın doruk noktası oldu. Haaland, Kasım ayında Slot’un takımını 3-0 mağlup ettikleri maçta da gol atmış, iki ay önceki çılgın geri dönüşte ise Anfield’da ilk golünü kaydetmişti. 

    Haaland, Norveçli oyuncunun doğmasından altı yıl önce, 1993-94 sezonunda Matt Le Tissier'den bu yana tek bir sezonda Liverpool'a karşı beş gol atan ilk oyuncu oldu. Haaland, City penaltı kazanana kadar sessiz kalmıştı, ancak daha sonra maçın ilerleyen dakikalarında Salah'ın 12 metreden attığı penaltıyı kaçırmasının tam tersine, penaltısını hiç gerginlik belirtisi göstermeden gole çevirdi.

    O andan itibaren Haaland yıkım moduna geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Ibrahima Konate'yi hava topunda alt ederek ikinci golünü kafayla attı ve ikinci yarıda Nico O'Reilly'nin pasını kaçırmadı, topu üst direğe çarptırarak hat-trick'ini tamamladı. 

    • Reklam
  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    MAĞLUP: Mohamed Salah

    Bu karşılaşmayı yakından takip etmeyen bir izleyici, Salah'ın kariyeri boyunca City'ye karşı 13 gol attığını ve 8 asist yaptığını inanmakta zorlanırdı. Aksine, başından sonuna kadar eski halinin gölgesi gibi görünüyordu. 

    Abdukodir Khusanov'un onu kovalayıp Mısırlı yıldızı şutunu taç atışına çevirmeye zorlamasının ardından, Salah maçın başlarında özgüvenini kaybetti. Salah ikinci yarıda iki fırsatı daha kaçırdı, ancak asıl kötü an, James Trafford'un onun yarım yamalak attığı penaltıyı kurtarmasıyla geldi.

    TNT Sports yorumcuları, Arne Slot'un penaltı kaçırılmasının hemen ardından Salah'ı oyundan almamayı tercih etmesinin nedeninin, oyuncunun sahadan çıkarken City taraftarları tarafından aşağılanmasını istememesi olduğunu öne sürdü. Salah, 10 dakika sonra nihayet sahadan çıkarıldı ve son on yılda domine ettiği, ancak bir daha asla boy gösteremeyeceği bu maçta kariyerine çok üzücü bir son verdi.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Kazanan: Antoine Semenyo ve Rayan Cherki

    Son iki transfer döneminden yapılan transferlerin sahada etkisini göstermesiyle, bu durum City'nin transfer ekibi için muazzam bir reklam oldu.

    City, Haziran ayında Florian Wirtz'i Liverpool'a kaptırdıktan sonra Kevin De Bruyne'nin halefi olarak Rayan Cherki'yi tanıttığında, bu hamle bir kumar gibi görünebilirdi. City taraftarları, kulübün Wirtz'i transfer etmemesine öfkelerini sosyal medyada dile getirmişlerdi, ancak yeni sportif direktör Hugo Viana'nın, Alman oyun kurucuya 100 milyon sterlin artı bonuslar ödeyerek transfer etmek yerine, sadece 34 milyon sterline Cherki'yi kadroya katma kararı, şimdi bir deha hamlesi gibi görünüyor. Fransız oyuncu Cumartesi günü, yedi ay sonra ve neredeyse iki katı bir fiyata transfer edilen, ancak aynı derecede akıllıca bir transfer olduğunu kanıtlayan Antoine Semenyo ile birlikte oynadı.

    Cherki, Haaland'ın ikinci golüne yol açan ortayı Semenyo'ya yaptı ve ikilinin telepatik uyumu, ikinci yarıda Gana milli takım oyuncusu Semenyo'nun eski Lyon yıldızından gelen bir başka pası değerlendirip üçüncü golü atmasıyla bir kez daha sergilendi. Semenyo, City'de geçirdiği üç aydan kısa sürede 8 gol ve 2 asistle muhteşem bir performans sergilerken, Cherki ise bu sezon 10 gol ve 11 asist kaydetti. 

    City, bir oyuncunun fiyatından daha ucuza iki muhteşem oyun kurucu kazandı; Wirtz ise şu ana kadar kırmızı formayla tüm turnuvalarda sadece altı gol ve beş asist kaydetti.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    MAĞLUP: Virgil van Dijk

    Geçen sezon Van Dijk, sanki yıllar geriye gitmişçesine Liverpool'u şampiyonluğa taşımış olsa da, bu sezon yaşı ona ağır bir yük olarak çöktü.

    34 yaşındaki oyuncu, Nico O'Reilly'yi beceriksizce düşürerek maçın gidişatını değiştiren penaltıya neden oldu. Bu, Van Dijk'ın bu sezon verdiği dördüncü penaltıydı; bu sayı, Liverpool'da geçirdiği önceki sekiz yılda verdiği penaltı sayısı kadar. Ardından, ikinci yarının başında City'nin bir gol daha atmasında hem Cherki'nin mükemmel ağırlıklı pası hem de Semenyo'nun hızı karşısında çaresiz kaldı; ardından da ev sahibi takımın dördüncü golünde Haaland'ın hareketine yetişemedi.

    Salah gibi, Van Dijk de geçen yaz Liverpool ile 2027'ye kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı, ancak bu maçta ve tüm sezon boyunca ne kadar formdan düşmüş olduğu göz önüne alındığında, bazı taraftarlar ona Mısırlı oyuncunun izinden gitmesini ve Reds'teki uzun ve parlak kariyerini bir yıl erken sonlandırmasını tavsiye edeceklerdir.

  • James Trafford Manchester City 2025-26Getty/GOAL

    KAZANAN: James Trafford

    Trafford, City’nin Gianluigi Donnarumma’yı transfer ettiğini ve geçen yaz Burnley’den çocukluk kulübüne döndükten sonra sonuçta 1 numara olamayacağını öğrendiğinde anlaşılır bir şekilde üzülmüştü. Ancak City'nin kupa kalecisi olmak, çoğu Premier League kulübünde 1 numara olmaktan tartışmasız daha tatmin edici ve Trafford, geçen ay Carabao Kupası finalindeki kahramanlıklarının ardından şimdi bir başka Wembley gezisini iple çekiyor.

    Trafford, Donnarumma kadar devasa bir varlığa sahip olmayabilir, ancak burada Salah'ı iyi okudu ve Mısırlı oyuncunun penaltısını kurtarması, geçen sezon Burnley formasıyla Sunderland'a karşı bir maçta iki penaltı kurtarması ve 2023'teki 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalinin son dakikasında bir penaltıyı kurtarması gibi penaltı kahramanlıklarına bir yenisini ekledi.

    Trafford, gelecek sezon her hafta oynayabileceği yeni bir kulüp aramakta haklıdır, ancak City'deki muhtemelen tek sezonuna, Wembley'e iki kez daha gitme şansı ve hala ulaşabileceği bir kupa daha varken, çok sevgiyle bakabilir.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    MAĞLUP: Arne Slot

    Liverpool bir felaketten diğerine sürüklenirken, uzun süredir Slot'u Anfield'daki teknik direktör koltuğunda tutan tek şeyin, Xabi Alonso'nun teknik direktörlük kariyerinde bir sonraki adımını atmadan önce ara verme konusundaki ısrarı olduğu düşünülüyordu. Alonso, 2024 yılında Bayer Leverkusen'i yenilgisiz bir şekilde ilk Bundesliga şampiyonluğuna taşıyarak orta saha oyuncusu olduğu kadar yetenekli bir teknik direktör olduğunu kanıtladığından beri, Liverpool'a teknik direktör olarak dönüşü "eğer" değil, "ne zaman" olacağı sorusu gibi algılanıyordu. 

    Jamie Carragher'ın Cumartesi günü Daily Telegraph'daki köşe yazısında da belirttiği gibi, mevcut durum ile Brendan Rodgers'ın hala görevde olduğu 2015 yılında Liverpool'un Jürgen Klopp'u ikna etmeye çalıştığı dönem arasında pek çok benzerlik var. Slot için durumu daha da kötüleştiren ise, Etihad Stadyumu'ndaki bu ezici sonucun, Rodgers'ın Merseyside'daki son sezonundan bu yana ilk kez Liverpool'un tek bir sezonda 15 mağlubiyet almasına neden olmasıydı.

    Liverpool'un sahipleri, 2023 yılının Mart ayında uluslararası maç arası sırasında Julian Nagelsmann'ı kovup yerine Thomas Tuchel'i getiren Bayern Münih kadar acımasız olsalardı, bu değişikliği şimdiden yaparlardı. Ancak görünüşe göre, yaz aylarında sorunsuz bir geçiş yapmak için bekliyorlar. Bu da, Liverpool'un şu andan sezon sonuna kadar daha ağır yenilgiler alacağı anlamına geliyor ve bu acı, Çarşamba günü Fransa'nın başkentinde de büyük olasılıkla devam edecek.