Arne Slot, PSG'nin Liverpool ile berabere kalmasından "memnun olmayacağını" düşünüyor; teknik direktör, Şampiyonlar Ligi şampiyonu karşısında iyimser olmanın gerekçelerini sıralıyor
Liverpool cruise past Galatasaray
Liverpool, Çarşamba günü Anfield'da oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ilk maçtaki mağlubiyetini telafi ederek Galatasaray'ı toplamda 4-1 mağlup etti. Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch ve Mohamed Salah'ın golleri, Slot'un takımına büyük bir galibiyet kazandırdı ve savunma şampiyonu PSG ile karşılaşmalarını garantiledi. Luis Enrique'nin takımı da etkileyici bir performansla turnuvanın son sekizine kaldı. PSG, Chelsea'yi hem evinde hem de deplasmanda yenerek Blues'u toplamda 8-2 mağlup etti ve şampiyonluk unvanını savunmaya devam etti.
Slot, PSG'nin Reds ile karşılaşmaktan "memnun olmayacağına" emin
Slot, maçın ardından TNT Sports'a verdiği röportajda PSG ile karşılaşma ihtimalinden bahsetti. Şöyle konuştu: "Geçen sezon PSG karşısında deplasmanda tamamen ezildik; Anfield'da harika bir maç çıkardık ama penaltılarda kaybettik. Adil olmak gerekirse, onlar standartlarını düşürmediler. Daha da iyiye gitmeleri neredeyse imkansızdı ama şu ana kadar çok etkileyiciydiler. Bu geceki performansımızı gördükten sonra bizimle oynamaktan pek memnun olacaklarını sanmıyorum. Geçen sezon onları uzatmalara ve penaltılara götüren tek takım bizdik."
Slot, Galatasaray'ın galibiyetinden büyük heyecan duydu
Slot, Galatasaray karşısında takımının sergilediği performansa da değindi ve galibiyetten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Şöyle konuştu: "Neredeyse her dakikadan keyif aldım. Oynadığımız futbolu, baskı kuruşumuzu ve Galatasaray'ın beklediğim gibi hareket ettiği anlarda taraftarların tepkisini beğendim. Rakip oyuncular yerde yuvarlanıp el sallayarak bizim ivmemizi kırmaya çalışıyordu, ancak taraftarlar anında tepki gösterdi ve oyuncularımız da öyle yaptı. Tek şikayet edebileceğim şey, bu sezon boyunca attığımız gollere göre çok fazla şans yaratmış olmamız ve bugün bile xG'mizin altında performans göstermiş olmamız! Bu [dört gol attığınızda] pek mümkün değil.
"İlk yarı bitmeden hemen önce penaltı kazandık, ardından birkaç fırsat daha yakaladık. Çok fazla fırsat vardı ve iyi olan şey, çok iyi ilk yarılar geçirdikten sonra, genellikle rakip takımın gol attığı 10 dakika kadar süre boyunca yoğunluğumuzu kaybetmememizdi. Bugün seviyemizi hiç düşürmedik. Rakip takımın hiç şansı yoktu bence. Kendi fırsatlarımızı yaratmaya devam ettik ve bu iyi bir galibiyet, iyi bir performans."
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri belli oldu ve oldukça ilgi çekici eşleşmeler ortaya çıktı. Barcelona, tamamen La Liga takımlarının karşılaştığı bir maçta Atlético ile karşılaşacak; Real Madrid ise Manchester City'yi yenerek Harry Kane'in forma giydiği Bayern Münih ile eşleşti. Diğer eşleşmede ise Premier Lig lideri Arsenal, Sporting CP ile karşı karşıya gelecek.
