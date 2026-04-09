Arne Slot Liverpool PSG submission GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Arne Slot, Paris’te sergilediği utanç verici teslimiyetle en nefret ettiği şeye dönüştü; çaresiz Hollandalı teknik adam Anfield’ın uçurumuna doğru yaklaşırken Liverpool hâlâ yolunu kaybetmiş görünüyordu

Arne Slot, Liverpool'un Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçının arifesinde, takımının bu sezon o kadar çok aksilik yaşadığını, tek bir basın toplantısında hepsinden bahsetmeye zaman kalmayacağını itiraf etti. Bu açıdan bakıldığında, Çarşamba günü Parc des Princes'te alınan 2-0'lık mağlubiyet, zaten uzun olan listeye eklenecek bir başka hayal kırıklığı yaratan yenilgi olarak değerlendirilebilir.

Ne de olsa Liverpool, sadece dört gün önce Etihad Stadyumu'nda aldığı kadar ağır bir yenilgiye uğramadı. Hatta, önümüzdeki hafta Anfield'da oynanacak rövanş maçı öncesinde bu eşleşmenin – en azından teorik olarak – hâlâ devam ediyor olması, kaleyi bulan tek bir şut bile atamayan ve top hakimiyetini yüzde 24 ile sınırlı tutan Slot'un zor günler geçiren takımı için aslında bir nevi başarı sayılabilir. 

Ayrıca, geçen sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki takımın ev sahibi olduğu maçta PSG'nin Liverpool'u domine ettiği de belirtildi. Ancak bağlam çok önemli ve Liverpool'un Paris'e yaptığı önceki seyahate giderkenki formu ve yaklaşımı bundan daha farklı olamazdı.

Nitekim, Fransa'nın başkentinde yaşananlar son derece önemliydi çünkü Liverpool oyuncuları, Manchester City'ye 4-0 yenildikleri maçın ikinci yarısında pes ettikten dört gün sonra, teknik direktörleri futbol felsefesine olan inancını tamamen yitirmiş ve görev süresinin yakında sona ereceğini işaret eden üzücü bir teslimiyet gösterisi sergilemişti.

    Geçtiğimiz yıl boyunca Slot, futbolun nasıl oynanması gerektiğine dair en iyi örnek olarak Liverpool’un PSG ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçını sık sık gündeme getirdi. Kırmızılar, geçen Mart ayında söz konusu maçta 1-0 mağlup olmuş ve penaltı atışlarında elenmişti; ancak Slot’un “şimdiye kadar yer aldığı en iyi maç” olarak nitelendirdiği bu iki üst düzey takım arasındaki heyecan verici karşılaşmada şüphesiz önemli bir rol oynamışlardı.

    Slot, takımı bu sezon aşmakta büyük zorluk çektiği korkunç düşük bloklarla karşılaştığında da PSG maçını gündeme getirmeseydi, her şey yolunda olurdu.

    "Benim futbolum Paris Saint-Germain - Liverpool, Liverpool - Paris Saint-Germain maçlarıdır. Her maçın böyle olmasını isterim," dedi Slot, Ocak ayında Fulham ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından. "Ancak açık bir futbol maçı için iki takımın olması gerekir; futbolu güzel kılan unsurların olmadığı tüm bu şeyler değil."

    Slot’un Premier Lig futbolunun izlenimini bozduğunu düşündüğü iki temel unsur, duran toplar ve bunların kullanılması sırasında boşa harcanan zamandı. Slot gibi kendini bir purist olarak tanımlayan biri için köşe vuruşları, serbest vuruşlar ve uzun taç atışlarının giderek artan önemi, inandığı her şeye aykırıydı.

    "Futbolcu kalbim bundan hoşlanmıyor," diye itiraf etti. "Bana futbolu sorarsanız, aklıma 10, 15 yıl önceki Barcelona takımı gelir. Her pazar akşamı onların oynamasını umardınız. Diğer ligleri izlediğimde ise, [İngiltere'deki kadar] duran toplara bu kadar önem verildiğini sanmıyorum."

    Bu nedenle, Çarşamba günü Paris'te sergilenen utanç verici performansın ilk 10 dakikasında Liverpool'un zaman kaybetmeye çalışması şok ediciydi; Joe Gomez, PSG ceza sahasına uzun bir taç atışı yapmadan önce insanca mümkün olan en fazla saniyeyi harcadı.

    Luis Enrique, bu tür olumsuz taktiklere haklı olarak öfkelendi ve dördüncü hakeme defalarca bu konuda bir şeyler yapması için itirazda bulundu, ancak maçtan sonra Liverpool'un maça karşı alaycı yaklaşımı sorulduğunda, İspanyol teknik adam, PSG'nin oynadığı her takımın Avrupa şampiyonunu sinirlendirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu belirtti.

    Bu anlamda Liverpool, dünya futbolunun en korkulan ve akıcı forvet hattını etkisiz hale getirmeye çalışan diğer takımlardan farklı değildi - ancak bu, hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değildi.

    Sınıflar arasındaki uçurumun genişlemesi

    Liverpool, İngiltere şampiyonu olarak Paris'e geldi; ancak bu koşullarda, çift haneli bir mağlubiyetten kurtulmayı uman bir Fransız üçüncü lig takımı kadar hırslı oynadı ki bu durum kesinlikle şaşırtıcıydı.

    Kırmızılar, geçen yıl Avrupa'da PSG'ye en çok yaklaşan takım olmuştu ve geçen yaz yeni oyuncular için tarihi bir 450 milyon sterlinlik harcama yapıldıktan sonra, iki takımın tekrar karşılaştığında Slot'un adamlarının Khvicha Kvaratskhelia ve arkadaşlarıyla başa çıkmak için gerekli hıza, yoğunluğa ve çok yönlülüğe sahip olacağı bekleniyordu. Nitekim, Jeremie Frimpong ve Milos Kerkez, PSG'nin Avrupa'yı ilk kez fethetmesinde çok önemli bir rol oynayan Achraf Hakimi ve Nuno Mendes'ten oluşan dinamik bek ikilisine Liverpool'un cevabı olacaktı.

    Ancak oldukça dikkat çekici bir şekilde, iki takım arasındaki fark bu sezon daha da açıldı çünkü bir yıldan kısa bir sürede Slot ve Liverpool'un transfer ekibi, selefi Jürgen Klopp'un attığı sağlam temelleri yıkmayı başardı. Sonuç olarak, Kırmızılar Parc des Princes'e kazanmak için değil, baskıya dayanmak için gitti.


    'Hayatta kalma modu'

    Birbirinden tuhaf açıklamaların sonuncusunda Slot, Cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda yaşanan FA Cup hezimetinin ardından, Manchester City'ye 4-0 yenildikleri maçın ilk 35 dakikasında – Liverpool'un direndiği ve iki iyi gol fırsatı yakaladığı bu bölümde – takımının Avrupa'nın seçkin takımlarıyla "başa baş" mücadele edebilecek durumda olduğuna ikna olduğunu iddia etti.

    Ancak Çarşamba günü konuk takımın kadro ve taktiği çok farklı bir hikaye anlatıyordu; Slot, Mohamed Salah'ı ilk 11'den çıkardı ve görev süresindeki ilk kez beşli savunma dizilişine geçti.

    Böylece, Reds'in PSG'ye karşı mücadele etmeye bile kalkışmayacağı hemen anlaşıldı. Plan - daha iyi bir kelime bulamadığım için - en başından itibaren köşeye sıkışıp, nakavt vuruşundan kaçınmaya çalışırken mümkün olduğunca fazla darbeyi emmekti.

    Bu mütevazı hedefe ulaşmaları, teknik direktörün sistem değişikliğiyle hiçbir ilgisi yoktu. Slot bile, Liverpool'un gecenin büyük bir bölümünü "hayatta kalma modunda" geçirdiğini ve PSG'nin israfçılığı sayesinde daha acımasız bir yenilgiden kurtulduğunu itiraf etti.

    "Taktik açısından büyük bir hata"

    Frimpong ve Kerkez'in kanat bekleri olarak oynamaya daha uygun olduğu uzun zamandır belliyken, Liverpool daha önce hiç denemedikleri bir dizilişte hiçbir zaman uzaktan bile güvenli görünmedi.

    Jamie Carragher'ın CBS Sports'ta belirttiği gibi, Slot'un sistem değişikliği, savunma açısından Reds'i zayıflattığı için ters etki yarattı.

    Eski Liverpool stoperi, "Teknik direktörün kurduğu dizilişe bakıldığında, bir şey denediği görülüyor, ancak taktiksel olarak büyük bir hata yaptı" dedi. "Beşli savunma ile her şeyi yanlış yaptı, çünkü dörtlü savunmaya göre daha açık bir diziliş oldu. Adam adama markaj yaptıkları için üç stoperin sahanın genişliğini kapatması gerekti.

    "Ve bu akşam Virgil van Dijk'ı üçlü savunmanın ortasında izlerken... Normalde, belli bir yaşa geldiğinizde, 'Bu benim için mükemmel. Yaşlanıyorum ve herkes pozisyonunda, bu benim için biraz ekstra koruma olacak' dersiniz. Ama bu farklıydı. Defans oyuncuları orta sahaya atlıyordu, markaj yapacak kimse yoktu ve 34 yaşındaki Van Dijk sürekli çizgiyi geçmek zorunda kalıyordu. Ve bunu başaramadı.

    "İnsanlar bu sezon Van Dijk'in performansını eleştirdi, ama bence bu çok sert oldu, çünkü o her maça çıkıyor ve yanındaki 'adam', bu gece yine kötü oynayan [Ibrahima] Konate, her maçta hata yapıyor, bu yüzden onunla birlikte oynamak kolay değil. Bu yüzden, aslında Van Dijk'in bu sezon hala Liverpool'un en iyi oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum.

    "Ancak bu gece o üçlü savunmada, Van Dijk'ın Liverpool formasıyla bu kadar rahatsız göründüğünü hiç görmemiştim ve bence Arne Slot'a bir daha asla bu sistemi kullanmaması için yalvaracaktır."

    Kesinlikle affedilemez

    Liverpool'un yeni sistemle yaşadığı zorluklar elbette kaçınılmazdı ve Slot'un çaresizliğini gösteriyordu. Unutmayın, eski Feyenoord teknik direktörü sezonun başlarında farklı bir şey deneme çağrılarını defalarca reddetmiş ve gazetecilere şöyle demişti: "Şu anda oynadığımız sistem oyunculara en uygun sistem. Sizin kafanızda ne var bilmiyorum ama örneğin beş defans oyuncusu içeren başka bir sistem istiyorsanız bu sorun yaratabilir, çünkü onlar muhtemelen kariyerleri boyunca bu sistemi oynamışlardır ve bizim için antrenman süresi neredeyse hiç yok. Dolayısıyla, iki günde bir maç oynuyorsak futbolla ilgili tüm düşüncemizi değiştirmek neredeyse imkansız."

    Yine de Slot, Liverpool'un sezonunun en önemli maçı haline gelen bu maç için tüm felsefesinden vazgeçmenin akıllıca bir hamle olduğunu düşündü. Gerçekte ise bu, saf aptallık ve saf paniğin bir göstergesiydi; Reds'in sefil bir sıradanlığa doğru kayışını nasıl durduracağı konusunda açıkça hiçbir fikri olmayan bir menajerin ikiyüzlü bir son çare hamlesiydi.

    Umut, Liverpool'un önümüzdeki Salı günü Anfield'da durumu tersine çevirmeye çalışırken, geçen sezon PSG'ye karşı oynadıkları ikinci maçta gösterdikleri kaliteyi ve karakteri bir şekilde tekrarlayabilmesi olacaktır - ama bu sadece bir umuttur, çünkü bu takımın geri dönüş yapabileceğini gösteren hiçbir kanıt yoktur.

    Çarşamba günü, Reds'in geçtiğimiz bir yıl içinde ne kadar gerilediği bir kez daha açıkça ortaya çıktı. Slot, Liverpool'un acınası düşüşünden tek başına sorumlu değil elbette, ancak üzücü gerçek şu ki, artık onun kovulması sadece an meselesi.

    Paris'te tanık olduğumuz şey, sadece menajerin teslimiyetini gösteren bir hareket değildi; bu, onun gururlu futbol felsefesine bir ihanetti, takımının PSG'nin seviyesine yaklaşamadığını kabul etmesinin üzücü bir itirafıydı - ve geçen yaz şampiyonluk kazanacak bir takım için harcanan parayı düşünürsek, bu kesinlikle affedilemez bir durumdur.

