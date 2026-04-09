Arne Slot, Paris’te sergilediği utanç verici teslimiyetle en nefret ettiği şeye dönüştü; çaresiz Hollandalı teknik adam Anfield’ın uçurumuna doğru yaklaşırken Liverpool hâlâ yolunu kaybetmiş görünüyordu

Ne de olsa Liverpool, sadece dört gün önce Etihad Stadyumu'nda aldığı kadar ağır bir yenilgiye uğramadı. Hatta, önümüzdeki hafta Anfield'da oynanacak rövanş maçı öncesinde bu eşleşmenin – en azından teorik olarak – hâlâ devam ediyor olması, kaleyi bulan tek bir şut bile atamayan ve top hakimiyetini yüzde 24 ile sınırlı tutan Slot'un zor günler geçiren takımı için aslında bir nevi başarı sayılabilir.

Ayrıca, geçen sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki takımın ev sahibi olduğu maçta PSG'nin Liverpool'u domine ettiği de belirtildi. Ancak bağlam çok önemli ve Liverpool'un Paris'e yaptığı önceki seyahate giderkenki formu ve yaklaşımı bundan daha farklı olamazdı.

Nitekim, Fransa'nın başkentinde yaşananlar son derece önemliydi çünkü Liverpool oyuncuları, Manchester City'ye 4-0 yenildikleri maçın ikinci yarısında pes ettikten dört gün sonra, teknik direktörleri futbol felsefesine olan inancını tamamen yitirmiş ve görev süresinin yakında sona ereceğini işaret eden üzücü bir teslimiyet gösterisi sergilemişti.