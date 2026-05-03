Arne Slot, Old Trafford'daki mağlubiyette Liverpool'u defalarca "zorlayan" Manchester United yıldızının adını verdi

Sonucun yarattığı hayal kırıklığına rağmen Slot, 2-2'ye ulaştıktan sonra yaşanan çöküşün, takımın sezonunun bir nevi yansıması olduğunu kabul etti. "Olur böyle şeyler. 2-0 gerideydik, ikinci yarıda 2-2'ye geldik ve sonra konsantrasyonumuzu kaybettik ve hemen gol yedik," dedi. "2-2'den sonra o maçı kaybedeceğimizi kimse beklemiyordu sanırım. Ya da belki de tüm sezonumuzu göz önüne alırsak bekliyordunuz. Bu sezon defalarca gösterdiğim gibi, iyi oynadığımızda ya da kazanabileceğimizi düşündüğümüzde konsantrasyonumuzu kaybediyoruz. Topa çok fazla sahip olduk, onların güçlü yanlarından biri de savunma. Kanat oyuncularıyla her iki tarafta da biraz daha fazla oynamaya çalıştım. İlk yarıda orta sahaya biraz fazla yöneldik ve bu da onların kontra atağa çıkmasına olanak sağladı. Aynı sorunlar tekrar tekrar ortaya çıkıyor, bu da büyük bir sürpriz değil çünkü sezon boyunca bunu düzeltmek için fazla zamanınız yok."