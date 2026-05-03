Arne Slot, Old Trafford'daki mağlubiyette Liverpool'u defalarca "zorlayan" Manchester United yıldızının adını verdi
Kırmızı Şeytanlar, kontra ataklarda Liverpool'u cezalandırdı
Slot, Pazar günü Old Trafford'da takımının formda bir Manchester United karşısında 3-2 yenilerek sezonun 11. lig mağlubiyetini almasını izledi. Konuk takım, Matheus Cunha ve Benjamin Sesko'nun erken golleriyle 2-0 geriye düşmesine rağmen cesurca mücadele etti. Dominik Szoboszlai ve Cody Gakpo'nun golleriyle skor eşitlendi, ancak Kobbie Mainoo 77. dakikada galibiyet golünü attı. Bu sonuç, United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını garantiledi ve Anfield kulübünün Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı günden sadece 12 ay sonra, United'ın Liverpool'un üzerinde bitireceğini neredeyse kesinleştirdi.
Slot, Fernandes'i övüyor
Maçın taktiksel analizini yapan Slot, takımının Portekizli oyun kurucuyla başa çıkamadığını açıkça kabul etti. Slot, "Onların güçlü yanlarını kontrol altına alamadık," dedi. "Bunların farkındaydık – duran toplar ve kontra ataklar. United'a karşı oynuyorsanız, topu nerede kaybedeceğinizi bilmelisiniz. Ortaya oynadıklarında gerçekten çok güçlüler. Çok sayıda hızlı oyuncusu var, Bruno Fernandes geçiş anlarında size zarar verebilir ve ikinci golde de tam olarak bu oldu."
Şampiyonlar için tekrarlayan bir kabus
Sonucun yarattığı hayal kırıklığına rağmen Slot, 2-2'ye ulaştıktan sonra yaşanan çöküşün, takımın sezonunun bir nevi yansıması olduğunu kabul etti. "Olur böyle şeyler. 2-0 gerideydik, ikinci yarıda 2-2'ye geldik ve sonra konsantrasyonumuzu kaybettik ve hemen gol yedik," dedi. "2-2'den sonra o maçı kaybedeceğimizi kimse beklemiyordu sanırım. Ya da belki de tüm sezonumuzu göz önüne alırsak bekliyordunuz. Bu sezon defalarca gösterdiğim gibi, iyi oynadığımızda ya da kazanabileceğimizi düşündüğümüzde konsantrasyonumuzu kaybediyoruz. Topa çok fazla sahip olduk, onların güçlü yanlarından biri de savunma. Kanat oyuncularıyla her iki tarafta da biraz daha fazla oynamaya çalıştım. İlk yarıda orta sahaya biraz fazla yöneldik ve bu da onların kontra atağa çıkmasına olanak sağladı. Aynı sorunlar tekrar tekrar ortaya çıkıyor, bu da büyük bir sürpriz değil çünkü sezon boyunca bunu düzeltmek için fazla zamanınız yok."
Sistemik sorunlara çözüm arayışı
Slot, ileriye baktığında kadroyu etkileyen sistemik sorunların hızlı bir çözümü olmadığını biliyor. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemek için Premier Lig'in kalan haftalarında oynayacağı üç kritik maça hazırlanıyor: Anfield'da Chelsea'yi ağırlayacak, Aston Villa deplasmanına çıkacak ve sezonu Brentford karşısında tamamlayacak. Kırmızılar şu anda 58 puanla sıralamada dördüncü sırada yer alıyor. Beşinci sıradaki Aston Villa ile aynı puana sahip olan takım, Şampiyonlar Ligi eleme potasının dışında kalan altıncı sıradaki Bournemouth'un sadece altı puan önünde bulunuyor. Bu nedenle, önümüzdeki maçlarda alınacak her puan çok önemli.