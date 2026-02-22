Getty Images Sport
Çeviri:
Arne Slot, Nottingham Forest'ta dramatik bir galibiyet öncesinde Liverpool yıldızının ısınmadan topallayarak çıktığını gördükten sonra Florian Wirtz'in sakatlığıyla ilgili son bilgileri verdi
Wirtz'in geç sakatlığı
Liverpool, City Ground'da Forest ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladığında Wirtz kadroda yer alıyordu, ancak ısınma antrenmanlarının ardından Curtis Jones ile değiştirildi. Kırmızılar, Alexis Mac Allister'ın uzatmalarda attığı golle maçı 1-0 kazandı. Maçın ardından teknik direktör Slot'a, Bayer Leverkusen'den yaz transfer döneminde kadroya katılan oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi vermesi istendi.
Slot, gazetecilere şunları söyledi: "Durumun çok ciddi olduğunu düşünmüyoruz, ancak ısınma sırasında sırtını çok fazla hissettiği için maça başlayamadı.
"Yüzde 100 veya yüzde 100'e yakın bir performans sergileyemedi. Bu ligde altı, yedi veya sekiz ay geçirdikten sonra, ne kadar iyi bir oyuncu olursan ol, bu seviyede yüzde 100 performans sergilemen gerektiğini anladığını düşünüyorum.
Bu yüzden onu oynatmamaya karar verdik. Önümüzdeki hafta tekrar bizimle birlikte olabileceğini umuyor ve bekliyoruz, ama işlerin nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz."
- Getty
Liverpool'un zorlu galibiyeti
Mac Allister'ın uzatma dakikalarında attığı galibiyet golü, beş dakika önce bir golünün iptal edilmesi nedeniyle daha da dikkat çekiciydi, ancak o kendini toparlayarak galibiyet golünü attı. Yine de, kendisi ve takımının ilk dört sıraya girmek için gelişmeleri gerektiğini vurguluyor; şu anda gol farkıyla dördüncü sıradaki Chelsea'nin arkasında altıncı sırada yer alıyorlar, ancak Manchester United Pazartesi akşamı Everton'ı yenerse üç puan farkla öne geçebilir.
Mac Allister şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, karışık duygular içindeyim. Gol atmayı ve kazanmayı seviyorum, bu anlamda bugün gerçekten iyi bir gün olduğunu düşünüyorum.
"Ama diğer yandan, çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. İyileştirmemiz gereken çok şey var, ama kazandığınızda her zaman daha güzel oluyor."
İptal edilen golünün etkisi sorulduğunda, "Atıştan önce bile bir gol daha atacağımı düşünüyordum.
Hugo [Ekitike]'ye bunun bizim golümüz ve durumumuz olacağını söyledim. O gol mü yoksa bir sonraki mi olacağını bilmiyordum, ama bir fırsat daha yakaladım ve gol olduğu için mutluyum."
Devam etti: "Hafta boyunca [maçı] analiz etmemiz gerekiyor ama ilk yarı hiç iyi değildi. Pozisyon alma, yoğunluk, pres - hiçbir şey iyi değildi. Belki de ceza sahamızı nasıl savunduğumuz iyiydi, çünkü bazı şutları engelledik.
"Ama iyi değildi ve bizim standartlarımıza uygun değildi. İkinci yarıda iyi olduğunu söyleyemem, ama biraz daha iyiydi. Bazı fırsatlar yakaladık ve en önemlisi maçı kazandık."
Slot'un roketi
Slot, Nottingham'da devre arasına girerken oyuncularına, Liverpool'un onun yönetimindeki en kötü ilk yarıyı geçirdiğini söyledi.
Oyuncularına,"Bu, oynadığımız en kötü ilk yarıydı. Ancak ceza sahamızı çok iyi savunduk ve bu sayede skor hala 0-0'dı. Forest daha iyi bir takımdı ve bizi geri çekilmeye zorluyordu, ancak bence ceza sahamızı çok iyi savunduk. Maç boyunca, özellikle ilk yarıda birçok duran topu savunmak zorunda kaldık, bu yüzden bu zihniyeti tüm sahaya yayabilirsek, topu daha iyi kullanabilirsek ve belki de dokunduğumuz her topu kaybetmezsek, çünkü neredeyse öyle oldu, o zaman bu oyuncuların daha iyisini yapabileceğini bilirsiniz.
"Onlara biraz enerji vermeye çalıştım, 'Evet, Perşembe günü zorlu bir deplasman maçı oynadılar, belki enerjileri bitmiştir, ama bizim enerjimiz kesinlikle bitmiş olamaz' dedim. Böylece belki maç daha dengeli hale gelir ya da bizim lehimize döner. Manchester City'ye karşı oynadığımız ikinci yarıyı da örnek gösterdim, ilk yarı istediğimiz standartlarda geçmemiş olsa da, ikinci yarıda çok daha iyi oynayabileceğimizi söyledim."
- AFP
Sırada ne var?
Liverpool, cumartesi günü West Ham ile karşılaşacak ve ilk dört sıraya tırmanmaya çalışacak. Slot'un takımı, beş gün sonra ligin son sırasındaki Wolves'a konuk olacak, ardından 6 Mart'ta FA Cup'ın beşinci turunda Molineux'a bir kez daha gidecek.
Reklam