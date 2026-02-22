Arne Slot, Nottingham Forest'ta dramatik bir galibiyet öncesinde Liverpool yıldızının ısınmadan topallayarak çıktığını gördükten sonra Florian Wirtz'in sakatlığıyla ilgili son bilgileri verdi

Mac Allister'ın uzatma dakikalarında attığı galibiyet golü, beş dakika önce bir golünün iptal edilmesi nedeniyle daha da dikkat çekiciydi, ancak o kendini toparlayarak galibiyet golünü attı. Yine de, kendisi ve takımının ilk dört sıraya girmek için gelişmeleri gerektiğini vurguluyor; şu anda gol farkıyla dördüncü sıradaki Chelsea'nin arkasında altıncı sırada yer alıyorlar, ancak Manchester United Pazartesi akşamı Everton'ı yenerse üç puan farkla öne geçebilir.

Mac Allister şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, karışık duygular içindeyim. Gol atmayı ve kazanmayı seviyorum, bu anlamda bugün gerçekten iyi bir gün olduğunu düşünüyorum.

"Ama diğer yandan, çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. İyileştirmemiz gereken çok şey var, ama kazandığınızda her zaman daha güzel oluyor."

İptal edilen golünün etkisi sorulduğunda, "Atıştan önce bile bir gol daha atacağımı düşünüyordum.

Hugo [Ekitike]'ye bunun bizim golümüz ve durumumuz olacağını söyledim. O gol mü yoksa bir sonraki mi olacağını bilmiyordum, ama bir fırsat daha yakaladım ve gol olduğu için mutluyum."

Devam etti: "Hafta boyunca [maçı] analiz etmemiz gerekiyor ama ilk yarı hiç iyi değildi. Pozisyon alma, yoğunluk, pres - hiçbir şey iyi değildi. Belki de ceza sahamızı nasıl savunduğumuz iyiydi, çünkü bazı şutları engelledik.

"Ama iyi değildi ve bizim standartlarımıza uygun değildi. İkinci yarıda iyi olduğunu söyleyemem, ama biraz daha iyiydi. Bazı fırsatlar yakaladık ve en önemlisi maçı kazandık."