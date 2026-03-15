Getty Images Sport
Çeviri:
Arne Slot, neden ‘Tottenham’ın bir sonraki teknik direktörü’ olabileceğini acımasızca açıkladı – eski Premier Lig yıldızı, Liverpool’a meydan okudu
Anfield'ın büyük beklentilerini karşılamak
Bu karşılaştırma, Liverpool gibi bir kulüpte, sadece çekici bir futbol oynamak ve ligde üst sıralarda yer almak, Jürgen Klopp yönetiminde hakimiyete alışmış taraftar kitlesini tatmin etmek için nadiren yeterli olduğunu hatırlatıyor. Klopp döneminden sonraki geçiş süreci, Merseyside’da her zaman en çok konuşulan konu olacaktı. Ancak pek çok kişi bir düşüş beklerken, Kırmızılar geçen sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. Ancak Merson'ın da belirttiği gibi, bir Liverpool menajeri için asıl sınav sadece maçları kazanmak değil, Mayıs ayında kupa kaldırmaktır.
Merson’un acımasız değerlendirmesi
Merson daha sonra Hollandalı teknik adamın Anfield'dan ayrılması durumunda nereye gidebileceğine dair cesur bir tahminde bulunarak Sky Sports'a şunları söyledi: “Bence ilk dörtte yer alması gerekecek, aksi takdirde [bir sonraki] Tottenham menajeri olur.”
"FA Kupası'nı kazansa da Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamazsa, bunun hiçbir önemi kalmaz. Bence Liverpool, [finansal] fair play kuralı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne katılmak zorunda. Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar çok katılırsanız, o kadar kaliteli oyuncuları kadroya katabilirsiniz."
Jürgen Klopp'un mirasının getirdiği zorluk
"Spurs" karşılaştırmasından kaçınmak için Slot, yüksek riskli baskı altındayolunubulabileceğini kanıtlamak zorunda. Merson, çıtanın o kadar yükseğe konduğuna inanıyor ki, istikrarlı bir şekilde galip gelmekten daha azı, sonunda taraftarların ve medyanın Hollandalı teknik adamın projesinden bıkmasına neden olacak.
"Bence bir stoper almaları gerekiyor, o zaman gelecek yıl tekrar zirveye çıkacaklar," dedi. "Bu yıl formdan düşmüşler, gerçekten garip bir durum ve onların gibi ligi kazandığınızda bu zor oluyor. Son iki üç yıldır da mücadele içindeler, yeni oyuncular geliyor. Yine de, dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Liverpool için oynuyorlar. Bununla başa çıkmaları zaman aldı ve onlar birinci sınıf oyuncular, ancak kulüp çok büyük bir futbol kulübü."
Liverpool için bundan sonra ne olacak?
Liverpool'un fikstürü hâlâ zorlu ve kulüp yönetiminin beklentileri net: Takım yeniden yapılanma aşamasında değil, kazanma aşamasında. Liverpool, ligde ilk dörtte yer almayı ve Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeyi de içeren çeşitli turnuvalarda hâlâ mücadele ediyor. Pazar günü Tottenham'ı ağırlayacak olan takım, ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'a karşı 1-0'lık geriye düşüşünü telafi ederek durumu tersine çevirmeye çalışacak.
