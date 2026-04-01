AFP
Çeviri:
Arne Slot, Mohamed Salah ve Alexander Isak'ın sahalara dönmeye hazır olmasıyla Liverpool'da sakatlık cephesinde iyi haberler olduğunu doğruladı
Slot, Isak'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaşıyor
Isak, zorlu bir sakatlık döneminin ardından nihayet uzun zamandır beklenen sahalara dönüşüne yaklaşıyor. İsveçli milli oyuncu, Aralık ayında Tottenham ile oynanan Premier Lig maçında bacağını kırmasının ardından sahalardan uzak kalmıştı, ancak iyileşme süreci artık kritik bir dönüm noktasına geldi.
Sakatlanmadan önce Isak, Liverpool formasıyla tüm turnuvalarda 16 maça çıkmış, ilk sezonunda sadece 3 gol atmış ve 1 asist yapmıştı. Ancak İsveçli yıldızın şansı dönüyor gibi görünüyor. Forvetin durumuyla ilgili olarak Slot şunları söyledi: "Bence Alex gerçekten iyi bir durumda çünkü İsveç dün akşam Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı ve bunun yanı sıra yarın ilk kez tekrar takımla antrenmana çıkacak. Üç, dört ay ya da o civarda bir süre boyunca çok sıkı çalışıp sonra takım antrenmanlarına dönmek, herkes için çok güzel bir şey. Bu anlamda Alex iyi bir durumda.
"Tabii ki bu, üç ya da dört aylık aradan sonra takımla yaptığı ilk antrenman, ama onun geri dönmesi iyi oldu çünkü hepimiz kimi transfer ettiğimizi biliyoruz ve inanılmaz bir forvet transfer ettik. Genellikle oldukça fazla gol şansı üreten bir takımda onu tekrar görmek - belki ilk andan itibaren başlayamayabilir ama son iki ay için geri dönmesi bizim için çok yararlı olacak."
Salah, City ile yapılacak karşılaşmaya hazır
Isak uzun süredir sahalardan uzak kalırken, Salah’ın son dönemde yaşadığı kas sakatlığı Anfield’da yeni endişelere yol açmıştı. Mısırlı yıldız, Brighton maçını kaçırmış ve milli takım görevinden muaf tutulmuştu; ancak Slot, forvetin üst düzey zihniyetinin geri dönüşünü hızlandırdığını açıkladı.
Slot gazetecilere, "Onu özel kılan bir başka örnek de, sakatlandığı anda 'City maçında oynayamayacağını' düşündükleri bir durum vardı. Ancak Mo bana bakıp 'City maçında oynayabileceğimi düşünüyorum' dedi" diye konuştu. "O kadar uzun süredir vücuduna çok iyi bakıyor ki çok hızlı iyileşiyor. Yani, yarın tekrar takımla antrenmana çıkacak ve her şey yolunda giderse City maçında bizimle birlikte olacak."
Alisson ve Frimpong'un sakatlık durumuyla ilgili son gelişmeler
Reds için haberler tamamen olumlu değildi; kaleci Alisson Becker, Brezilya milli takım kadrosundan çekildikten sonra "bir süre daha sahalardan uzak kalacak" ve Jeremie Frimpong'un Hollanda milli takımında yaşadığı aksilik nedeniyle endişeler devam ediyor. Slot, Frimpong'un milli takımdan çekilmesinin tedbir amaçlı olduğunu açıkladı, ancak sorunun ciddi olup olmadığını görmek için "tomografi çektireceğini" de sözlerine ekledi.
Chiesa, City maçında kadroda yer alacak
Olumlu bir gelişme olarak, Federico Chiesa bugün antrenmanlara geri döndü ve Slot, oyuncunun "hafta sonu maçında forma giyebileceğini" doğruladı. Defans hattındaki endişelere rağmen, Salah ve Isak'ın dönüşü, takımın sezonun kritik dönemine girerken hem moral hem de taktik açıdan büyük bir destek sağlıyor.