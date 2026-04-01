Arne Slot, Mohamed Salah ve Alexander Isak'ın sahalara dönmeye hazır olmasıyla Liverpool'da sakatlık cephesinde iyi haberler olduğunu doğruladı

Isak, zorlu bir sakatlık döneminin ardından nihayet uzun zamandır beklenen sahalara dönüşüne yaklaşıyor. İsveçli milli oyuncu, Aralık ayında Tottenham ile oynanan Premier Lig maçında bacağını kırmasının ardından sahalardan uzak kalmıştı, ancak iyileşme süreci artık kritik bir dönüm noktasına geldi.

Sakatlanmadan önce Isak, Liverpool formasıyla tüm turnuvalarda 16 maça çıkmış, ilk sezonunda sadece 3 gol atmış ve 1 asist yapmıştı. Ancak İsveçli yıldızın şansı dönüyor gibi görünüyor. Forvetin durumuyla ilgili olarak Slot şunları söyledi: "Bence Alex gerçekten iyi bir durumda çünkü İsveç dün akşam Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı ve bunun yanı sıra yarın ilk kez tekrar takımla antrenmana çıkacak. Üç, dört ay ya da o civarda bir süre boyunca çok sıkı çalışıp sonra takım antrenmanlarına dönmek, herkes için çok güzel bir şey. Bu anlamda Alex iyi bir durumda.

"Tabii ki bu, üç ya da dört aylık aradan sonra takımla yaptığı ilk antrenman, ama onun geri dönmesi iyi oldu çünkü hepimiz kimi transfer ettiğimizi biliyoruz ve inanılmaz bir forvet transfer ettik. Genellikle oldukça fazla gol şansı üreten bir takımda onu tekrar görmek - belki ilk andan itibaren başlayamayabilir ama son iki ay için geri dönmesi bizim için çok yararlı olacak."