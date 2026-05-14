AFP
Arne Slot, Mohamed Salah'ın Liverpool'un Aston Villa deplasmanında sakatlıktan döneceğini doğruladı; ancak Florian Wirtz'in hastalık nedeniyle forma giyip giyemeyeceği belirsiz
Üçlü fitness desteği
Salah’ın kas sakatlığından kurtulduktan sonra West Midlands’a seyahat edebilecek duruma geldiği haberi, Liverpool’un hücum ve savunma seçeneklerini güçlendirdi. Mısırlı milli oyuncunun dönüşü, geçen hafta sonu Chelsea'ye karşı kazanılan maçta yaşadığı küçük bir korkunun ardından tam antrenmanlara yeniden başlayan Ibrahima Konate ile ilgili olumlu haberlerle aynı zamana denk geldi. Ayrıca, kaleci Alisson Becker de A takım antrenmanlarına geri döndü, ancak maçlara çıkmaya hazır olup olmadığına dair son bir değerlendirme yapılacak.
Slot, kadro hakkında güncel bilgi verdi
Bu sabah maç öncesi basın toplantısında basına konuşan Slot, sezonun sondan bir önceki deplasman maçı öncesinde kadrosundaki oyuncuların durumuna ilişkin ayrıntıları aktardı. Slot şunları söyledi: "Mo yarın sadece birkaç dakika sahada kalabilecek, ama umarım oyuna girebilir.
"Ibou [Konate] iyi durumda, bizimle antrenman yaptı. Alisson da tekrar bizimle antrenman yapıyor, yarın durumuna bakalım, hazır mı yoksa bir hafta daha beklemesi mi gerekecek."
Geç ortaya çıkan hastalık endişesi
Tecrübeli oyuncuların geri dönüşü umut verici olsa da, 2025 yaz transfer döneminde takıma katılan Wirtz’in hazırlıklarını aksatan bir sağlık sorunu nedeniyle sahaya çıkıp çıkamayacağı belirsiz. Slot, Alman milli oyuncunun durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi vererek şunları söyledi: “Mide enfeksiyonu var, yarın ne kadar formda olacağını göreceğiz. Antibiyotik kullanıyor. Yarın oynamaya hazır olup olmayacağını göreceğiz.”
Dörtlü grubun ilk sırası söz konusu
Wirtz'in oynamaması durumunda Liverpool, aynı şekilde ilk dörtte yer almak için mücadele eden Villa karşısında önemli bir yaratıcılık kaynağını yitirecek. Şu anda her iki takım da 59 puanda eşit durumda; Reds, Villa'yı yenerse Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek ve dördüncü sırayı da neredeyse kesinleştirecek. Beşinci sıra da Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılmak için yeterli olacak, ancak mevcut durumda Bournemouth matematiksel olarak hâlâ bu sırayı kapabilir.