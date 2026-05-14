Arne Slot, Mohamed Salah'ın Liverpool'un Aston Villa deplasmanında sakatlıktan döneceğini doğruladı; ancak Florian Wirtz'in hastalık nedeniyle forma giyip giyemeyeceği belirsiz

Arne Slot, Cuma akşamı Aston Villa deplasmanında oynanacak Liverpool’un hayati önem taşıyan Premier Lig maçı öncesinde önemli bir sağlık durumu güncellemesi yaptı. Takımın yıldız forveti Mohamed Salah, iki maçlık sakatlık aralığının ardından sahalara dönmeye hazır olsa da, Kırmızılar ani bir rahatsızlık nedeniyle etkili oyun kurucu Florian Wirtz’den yoksun olarak bu maça çıkmak zorunda kalabilir.

    Salah’ın kas sakatlığından kurtulduktan sonra West Midlands’a seyahat edebilecek duruma geldiği haberi, Liverpool’un hücum ve savunma seçeneklerini güçlendirdi. Mısırlı milli oyuncunun dönüşü, geçen hafta sonu Chelsea'ye karşı kazanılan maçta yaşadığı küçük bir korkunun ardından tam antrenmanlara yeniden başlayan Ibrahima Konate ile ilgili olumlu haberlerle aynı zamana denk geldi. Ayrıca, kaleci Alisson Becker de A takım antrenmanlarına geri döndü, ancak maçlara çıkmaya hazır olup olmadığına dair son bir değerlendirme yapılacak.

    Slot, kadro hakkında güncel bilgi verdi

    Bu sabah maç öncesi basın toplantısında basına konuşan Slot, sezonun sondan bir önceki deplasman maçı öncesinde kadrosundaki oyuncuların durumuna ilişkin ayrıntıları aktardı. Slot şunları söyledi: "Mo yarın sadece birkaç dakika sahada kalabilecek, ama umarım oyuna girebilir.

    "Ibou [Konate] iyi durumda, bizimle antrenman yaptı. Alisson da tekrar bizimle antrenman yapıyor, yarın durumuna bakalım, hazır mı yoksa bir hafta daha beklemesi mi gerekecek."

    Geç ortaya çıkan hastalık endişesi

    Tecrübeli oyuncuların geri dönüşü umut verici olsa da, 2025 yaz transfer döneminde takıma katılan Wirtz’in hazırlıklarını aksatan bir sağlık sorunu nedeniyle sahaya çıkıp çıkamayacağı belirsiz. Slot, Alman milli oyuncunun durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi vererek şunları söyledi: “Mide enfeksiyonu var, yarın ne kadar formda olacağını göreceğiz. Antibiyotik kullanıyor. Yarın oynamaya hazır olup olmayacağını göreceğiz.”

    Dörtlü grubun ilk sırası söz konusu

    Wirtz'in oynamaması durumunda Liverpool, aynı şekilde ilk dörtte yer almak için mücadele eden Villa karşısında önemli bir yaratıcılık kaynağını yitirecek. Şu anda her iki takım da 59 puanda eşit durumda; Reds, Villa'yı yenerse Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek ve dördüncü sırayı da neredeyse kesinleştirecek. Beşinci sıra da Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılmak için yeterli olacak, ancak mevcut durumda Bournemouth matematiksel olarak hâlâ bu sırayı kapabilir.

