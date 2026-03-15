Arne Slot, Mohamed Salah'ı yedek bırakma ve Rio Ngumoha'ya Liverpool formasıyla ilk Premier Lig maçı şansı verme kararını açıkladı
Slot, geniş ürün yelpazesini haklı çıkarıyor
Tottenham maçı öncesinde Sky Sports’a konuşan Arne Slot, genç oyuncu Rio Ngumoha’ya ilk kez ilk 11’de şans vermesinin nedenlerini açıkladı. “Neden
şimdi mi? Çünkü sezon boyunca bizimle antrenman yaptı ve sürekli gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Sahada kaldığı süre giderek arttı ve genellikle bundan sonraki adım ilk 11’de başlamaktır – ve bugün o gün.
"Öncelikle, Wolverhampton Wanderers karşısında çok iyi bir performans sergiledi ve ayrıca çok iyi bir gelişim gösteriyor. Ancak asıl nedeni, Rio'nun buna hazır olduğunu göstermiş olması. Şimdi bugün bunu tekrar göstermesi gerekiyor. Bence onun için bir sonraki adım ilk 11'de oynamaktı."
Ngumoha'nın yükselişi
Salah yedek kulübesinde başlarken, tüm gözler Anfield'da kısa sürede taraftarların gözdesi haline gelen "özel" yetenek Ngumoha'nın üzerinde olacak. Kanat oyuncusu haftalardır A takımın kapısını çalıyor ve Liverpool efsaneleri Jamie Carragher ile Steven Gerrard, onun kadroda yer alması için en ön saflarda yer alıyor.
Slot, daha önce bu anın geleceğini ima etmiş, genç oyuncunun yükünü dikkatli bir şekilde yönetmiş ve ona ilk kez ilk 11'de yer verecek doğru anı beklemişti.
Salah ve Slot arasında yeni bir gerginlik mi?
Salah'ı yedek kulübesine gönderme kararı, sahada geçirdiği süre konusunda teknik direktörüyle geçmişte sürtüşmeler yaşayan forvetin hoşuna gitmeyecek gibi görünüyor. 33 yaşındaki oyuncu, Aralık ayında üst üste üç maçta ilk 11'de yer almaması üzerine Slot ile bilindiği üzere çatışmış ve bu durum, çözülmesi için uzun uzadıya uzlaşma görüşmeleri gerektiren aleni bir anlaşmazlığa yol açmıştı.
Bu gerginlik döneminde Mısırlı oyuncu, hayal kırıklığını gizlemedi ve "Pozisyonumu hak ettim, her gün bunun için mücadele etmek zorunda değilim" dedi. Ayrıca, yönetim tarafından "kurban edildiğini" hissettiğini belirterek memnuniyetsizliğini dile getirdi.
Kadro rotasyonu ve taktiksel değişiklikler
Kadroda yer almayan tek büyük isim Salah değil; Hugo Ekitiké ve Ibrahima Konaté de rotasyon kapsamında yedek kulübesine çekildi. Alexander Isak'ın sakatlığı nedeniyle hala sahalardan uzak olması nedeniyle Slot, hücum seçeneklerinde yaratıcı olmak zorunda kaldı. Bu durum, bu sezon "sahte dokuz" olarak görev yapan Cody Gakpo, Florian Wirtz ve Dominik Szoboszlai'nin yer aldığı akıcı bir dörtlü hücum hattının oluşmasına yol açtı.
