Arne Slot, Mohamed Salah'ı yedek bırakma ve Rio Ngumoha'ya Liverpool formasıyla ilk Premier Lig maçı şansı verme kararını açıkladı

Tottenham maçı öncesinde Sky Sports’a konuşan Arne Slot, genç oyuncu Rio Ngumoha’ya ilk kez ilk 11’de şans vermesinin nedenlerini açıkladı. “Neden

şimdi mi? Çünkü sezon boyunca bizimle antrenman yaptı ve sürekli gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Sahada kaldığı süre giderek arttı ve genellikle bundan sonraki adım ilk 11’de başlamaktır – ve bugün o gün.

"Öncelikle, Wolverhampton Wanderers karşısında çok iyi bir performans sergiledi ve ayrıca çok iyi bir gelişim gösteriyor. Ancak asıl nedeni, Rio'nun buna hazır olduğunu göstermiş olması. Şimdi bugün bunu tekrar göstermesi gerekiyor. Bence onun için bir sonraki adım ilk 11'de oynamaktı."