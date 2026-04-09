Arne Slot, Mohamed Salah'ı kadro dışı bırakmakta haklı olduğunu söyledi; zira Liverpool'un forveti bile bu kadar net gol fırsatını kaçırdığına "inanamıyor"

Allardyce, Slot’un itibar yerine sonuçlara öncelik vermesi gerektiğine inanıyor ve teknik direktörün Salah’ı yedek bırakma konusundaki cesur kararını destekliyor. BOYLE Sports’a konuşan Allardyce şöyle dedi: “Aslında, herkesin Mohamed Salah’ın ayrılacağını bildiği şu anda Arne Slot’un onu yedek bırakmasının daha zor olduğunu düşünüyorum, ancak kendisi de baskı altında olduğu için takım için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapmak zorunda.

"Eğer Salah'ın yeterince katkı sağlamadığını düşünüyorsa, o zaman - diğer herkes gibi - onu yedek bırakma kararını vermesi gerekir çünkü sorumluluğu üstlenen kişi odur. Bunu Salah'ın yüzünden anlayabilirsiniz; kaçırdığı fırsatlara inanamıyor. Geçen hafta sonu Manchester City karşısında kaçırdığı o pozisyon - geçmişte 100 defadan 99'unda golü atardı. Sadece bir iki saniye fazla tereddüt etti ve savunma oyuncusu topu engelleyebildi. Ardından ikinci yarıda bir penaltı kaçırdı. Durum bu kadar kötüye gittiğinde, bu gerçekten onun özgüveni için bir sorun oluyor. O penaltı, kaleciye geri pas vermek gibiydi."