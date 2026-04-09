Getty/GOAL
Çeviri:
Arne Slot, Mohamed Salah'ı kadro dışı bırakmakta haklı olduğunu söyledi; zira Liverpool'un forveti bile bu kadar net gol fırsatını kaçırdığına "inanamıyor"
Mısırlı yıldız istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanıyor
Liverpool'un yıldız oyuncusu, kale önünde sergilediği alışılmadık performansların ardından nadir görülen bir eleştiriye maruz kaldı. Kulüp efsanesi olmasına rağmen, Salah'ın bu sezon tüm turnuvalarda 35 maçta sadece 10 gol atarak gösterdiği verimsizlik, onun tartışmasız ilk 11'de kalması gerekip gerekmediği konusunda tartışmalara yol açtı. Slot, Liverpool'un PSG'ye 2-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Mısırlı yıldızı kadro dışı bırakma kararı aldı ve bu yaz ayrılacak olan oyuncunun rolü hakkında soru işaretleri uyandırdı.
- AFP
Allardyce, Slot'un kararını destekliyor
Allardyce, Slot’un itibar yerine sonuçlara öncelik vermesi gerektiğine inanıyor ve teknik direktörün Salah’ı yedek bırakma konusundaki cesur kararını destekliyor. BOYLE Sports’a konuşan Allardyce şöyle dedi: “Aslında, herkesin Mohamed Salah’ın ayrılacağını bildiği şu anda Arne Slot’un onu yedek bırakmasının daha zor olduğunu düşünüyorum, ancak kendisi de baskı altında olduğu için takım için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapmak zorunda.
"Eğer Salah'ın yeterince katkı sağlamadığını düşünüyorsa, o zaman - diğer herkes gibi - onu yedek bırakma kararını vermesi gerekir çünkü sorumluluğu üstlenen kişi odur. Bunu Salah'ın yüzünden anlayabilirsiniz; kaçırdığı fırsatlara inanamıyor. Geçen hafta sonu Manchester City karşısında kaçırdığı o pozisyon - geçmişte 100 defadan 99'unda golü atardı. Sadece bir iki saniye fazla tereddüt etti ve savunma oyuncusu topu engelleyebildi. Ardından ikinci yarıda bir penaltı kaçırdı. Durum bu kadar kötüye gittiğinde, bu gerçekten onun özgüveni için bir sorun oluyor. O penaltı, kaleciye geri pas vermek gibiydi."
Anfield'da süren kötü gidişat
Liverpool için endişe verici olan nokta, bu form düşüşünün geçici bir aksaklıktan öteye gitmiş gibi görünmesidir. Allardyce, taraftarların artık alıştığı o karakteristik gollerin – özellikle de Salah’ın içe doğru kesip üst köşeye gönderdiği gollerin – bu sezon büyük ölçüde azaldığını belirtti.
"Gol atma havasında değil ve ne yazık ki bu durum çok uzun süredir devam ediyor," diye ekledi. "Sol kanattan içeriye doğru kesip üst köşeye gönderdiği o hareket, sanırım bu sezon sadece bir veya iki kez gördüm – eskiden her yıl 10 tane görürdük."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
PSG'ye karşı alınan yenilgi, Liverpool'u önümüzdeki hafta Anfield'da oynanacak rövanş maçı öncesinde zorlu bir görevle karşı karşıya bıraktı. Ancak bundan önce, Klopp'un takımı Premier Lig'de, ligde dördüncü sırada yer alan Manchester United'ın altı puan gerisinde, beşinci sırada bulunan Fulham ile karşılaşacak. Bu arada Salah, ilk on birde yerini geri almayı ve her iki maçta da önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.