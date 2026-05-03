Arne Slot, Manchester United'a karşı alınan mağlubiyette Benjamin Sesko'nun tartışmalı golünün ardından, VAR'ın tüm sezon boyunca Liverpool'a karşı çalıştığını iddia ediyor
VAR'ın 'kalıbı'na öfke
Slot, United'ın 3-2'lik galibiyetinin ardından, tüm sezon boyunca hakem kararlarının açık bir şekilde kendi takımını cezalandırdığına inanıyor. Ev sahibi takım, 2015-16 sezonundan bu yana Liverpool'a karşı ilk kez ligde çift galibiyet elde etti. Topun eline değmiş gibi görünmesine rağmen Sesko'nun golü attığı an, maçın dönüm noktası oldu. Uzun süren VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. Slot, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer [Sesko'nun] dokunuşu varsa ki bence var - top sporlarında topun belirli bir eğrisi vardır ve yön değiştirir - bu bir temas olmalı ve o zaman golün iptal edilmesi için yeterli olup olmadığı konusunda bir tartışma yapmalıyız" dedi. "Bu sezon VAR müdahalesi olduğunda bunun aleyhimize sonuçlandığını kimseye sürpriz olarak gelmediğini düşünüyorum. Bütün sezon boyunca durum böyleydi."
Avrupa ile yapılan karşılaştırmalar hayal kırıklığını artırıyor
Teknik direktör, Old Trafford'daki tartışmalı olayı, Şampiyonlar Ligi maçlarındaki bariz tutarsızlıkları örnek göstererek, daha önceki şikayetlerini vurgulamak için kullandı. Benzer olayların farklı şekilde değerlendirilmesinden hâlâ şaşkın. Hollandalı teknik adam, "PSG'nin evinde oynadığımız maçı hatırlıyorum; [Alexis] Mac Allister'a hafif bir temas nedeniyle penaltı verilmişti, VAR devreye girdi ve penaltı olmadığına karar verildi," diye açıkladı. "Geçen hafta PSG bir penaltı kazandı. Bu sefer, bir United oyuncusu saha dışında sakatlandığında hakem oyunu durdurdu, ancak geçen hafta kalecimiz yerde yatarken ve tedaviye ihtiyaç duyarken oyun devam etmişti."
Savunma hataları Reds'in baş belası oluyor
Hakemlere duyduğu öfkeye rağmen, Liverpool teknik direktörü takımını sorumluluktan tamamen aklamayı reddetti. Konuk takım, iki gol geriden cesurca geri dönüş yaptı, ancak maçın sonlarında Kobbie Mainoo’nun attığı galibiyet golüyle eli boş döndü. Slot, oyuncularının konsantrasyonlarını artırmaları gerektiğini kabul etti. "Ancak ikinci golü [Sesko] el ile oynama nedeniyle yemedik; aptalca bir pozisyonda topu kaybettiğimiz için yedik, bu yüzden önce kendimize bakmalıyız," diye itiraf etti. "Bu, sezon boyunca görülen genel bir durum, ancak saçma sapan goller yediğimiz bir durum da var."
Şampiyonlar Ligi yarışı
Liverpool, ligi ilk beşte bitirmeyi garantilemek için artık Chelsea, Aston Villa ve Brentford ile oynayacağı kalan maçlardan üç puan toplamak zorunda. Slot, durumun ciddiyetinin tamamen farkında ve oyuncularından acil bir tepki bekliyor; Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını canlı tutmak için bu tekrarlanan savunma hatalarını ortadan kaldırmalarını istiyor.