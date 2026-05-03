Arne Slot, Manchester United'a karşı alınan mağlubiyette Benjamin Sesko'nun tartışmalı golünün ardından, VAR'ın tüm sezon boyunca Liverpool'a karşı çalıştığını iddia ediyor

Slot, United'ın 3-2'lik galibiyetinin ardından, tüm sezon boyunca hakem kararlarının açık bir şekilde kendi takımını cezalandırdığına inanıyor. Ev sahibi takım, 2015-16 sezonundan bu yana Liverpool'a karşı ilk kez ligde çift galibiyet elde etti. Topun eline değmiş gibi görünmesine rağmen Sesko'nun golü attığı an, maçın dönüm noktası oldu. Uzun süren VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. Slot, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer [Sesko'nun] dokunuşu varsa ki bence var - top sporlarında topun belirli bir eğrisi vardır ve yön değiştirir - bu bir temas olmalı ve o zaman golün iptal edilmesi için yeterli olup olmadığı konusunda bir tartışma yapmalıyız" dedi. "Bu sezon VAR müdahalesi olduğunda bunun aleyhimize sonuçlandığını kimseye sürpriz olarak gelmediğini düşünüyorum. Bütün sezon boyunca durum böyleydi."