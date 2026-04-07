AFP
Arne Slot, Manchester City'ye 4-0 yenilgisinde olumlu yönler gördükten sonra, Liverpool'un PSG ile 'başa baş mücadele edebileceğinden' hâlâ emin
Etihad'ın çöküşünden güç alarak
Slot, hafta sonu FA Cup'tan elendikten sadece birkaç gün sonra, çeyrek final serisinin ilk maçı öncesinde Paris'te basın mensuplarına konuştu. Teknik direktör, 4-0'lık nihai skoru, takımının ev sahibi ekiple başa baş mücadele ettiği maç bölümlerinin gölgesinde bırakmak istemedi. Takımın toparlanabileceğine dair inancını neye dayandırdığı sorulduğunda, teknik direktör maçın ilk dakikalarına işaret etti. "İlk 35 dakika, Paris Saint-Germain ile birlikte benim için açık oyunda en iyi iki takımdan biri olan bir takıma karşı başa baş mücadele edebileceğimize dair bana büyük bir güven veriyor. Kaliteleri ve yönetim tarzları nedeniyle açık oyunda karşı oynaması en zor takımlar," dedi.
Slot, FA Kupası mağlubiyetinin ardından Reds'i savundu
Ağır yenilgiyi değerlendiren Slot, sonucun maçın genelini yansıtmadığını vurguladı ve tekrarlayan bir sorunu gündeme getirdi. "Cevap çok basit: ilk 35 dakika. Çünkü 4-0 yenilgi, yaşadığımız ilk aksilik değil. Maçın 10, 15 veya 20 dakikasında en iyi futbolumuzu oynayamadığımız ve hemen bir golle cezalandırıldığımız ilk kez de değil," dedi. Çöküşe ilişkin daha fazla bilgi veren Slot, "Bazen bir, bazen iki olur, bu durumda ise dört oldu – bu arada, maçta verdiğimiz tek dört şans da buydu" diye ekledi.
Slot: "PSG farklı bir zorluk" diyor
Teknik direktör, takımının ilk yarıdaki performansından memnun olsa da, oyuncularını Luis Enrique’nin takımının tamamen farklı bir taktiksel zorluk oluşturacağı konusunda uyardı; zira son Şampiyonlar Ligi şampiyonu, bu maça dört maçlık galibiyet serisiyle geliyor. "Paris Saint-Germain'i City ile tamamen karşılaştıramayız çünkü ilk 35 dakikada kontrol ve top hakimiyetini elimizde tutmamızın bir nedeni de City'nin daha pozisyonel kalması ve bize karşı çok agresif olmamasıydı. Oysa Paris Saint-Germain, Luis Enrique'nin gelmesinden bu yana son sezonlarda, topu rahatça ayağında tutmana bir saniye bile zaman tanımadığını gösterdi. Maçın her saniyesinde pres, pres, pres, pres, pres var," diye belirtti. Bunu aşmak için Slot, kulübün DNA'sına başvuruyor ve şöyle diyor: "Bence cevap Liverpool'un tarihinde yatıyor. Bu kulüp zor anlarda her zaman yeniden ayağa kalktığını göstermiştir."
Liverpool için bundan sonra ne olacak?
FA Kupası'ndan acı bir şekilde elendikten sonra, Şampiyonlar Ligi artık Liverpool'un bu sezon mücadele ettiği tek kupa oldu. Ancak takım, gelecek yılın en prestijli Avrupa turnuvasına katılma hakkını elde etmek için Premier Lig'de de zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.
Takım, 31 maçın ardından 49 puanla ligde beşinci sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki Aston Villa'nın beş, üçüncü sıradaki Manchester United'ın ise altı puan gerisinde. Sırasıyla 48 ve 46 puanla Chelsea ve Brentford'un ensesinde olan takım, çalkantılı sezonunu kurtarmak için kritik iki ayaklı Avrupa mücadelesinin yanı sıra zorlu bir lig maratonu da bekliyor.