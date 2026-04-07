Arne Slot, Manchester City'ye 4-0 yenilgisinde olumlu yönler gördükten sonra, Liverpool'un PSG ile 'başa baş mücadele edebileceğinden' hâlâ emin

FA Kupası'ndan acı bir şekilde elendikten sonra, Şampiyonlar Ligi artık Liverpool'un bu sezon mücadele ettiği tek kupa oldu. Ancak takım, gelecek yılın en prestijli Avrupa turnuvasına katılma hakkını elde etmek için Premier Lig'de de zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.

Takım, 31 maçın ardından 49 puanla ligde beşinci sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki Aston Villa'nın beş, üçüncü sıradaki Manchester United'ın ise altı puan gerisinde. Sırasıyla 48 ve 46 puanla Chelsea ve Brentford'un ensesinde olan takım, çalkantılı sezonunu kurtarmak için kritik iki ayaklı Avrupa mücadelesinin yanı sıra zorlu bir lig maratonu da bekliyor.